Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy vasárnapra virradóra az argentin válogatott tartalékos összeállításban lépett pályára, de így is simán nyert 3-1-re Jordánia ellen. A foci-vb-n szenzációsan teljesítő Lionel Messi ezúttal a cserepadról szállt be, ám fél óra is elég volt számára, hogy újabb gólt szerezzen és újabb vb-rekordot döntsön, plusz egy érdekes mérkőzésen játszott 3-3-at egymás ellen Ausztria és Algéria. Így, hogy minden csoportban, azaz mind a 12-ben megvolt mind a három kör, már pontosan tudjuk, mikor, ki játszik majd a legjobb 16-ba kerülésért. Lássuk is, milyen csaták várnak ránk a foci-vb egyenes kieséses szakaszában.

A foci-vb-n a németek vajon meddig juthatnak?

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

A foci-vb elérkezett az izgalmasabb szakaszhoz

Lássuk akkor, milyen párosításokért lehet izgulni a legjobb 32-ben, ahol a tét a legjobb 16-ba jutás lesz (a kezdési időpontok magyar idő szerint értendőek):

Június 28., 21.00-kor: Dél-Afrika-Kanada

Június 29., 19.00-kor: Brazília-Japán

Június 29., 22.30-kor: Németország-Paraguay

Június 30., 03.00-kor: Hollandi-Marokkó

Június 30., 19.00-kor: Elefántcsontpart-Norvégia

Június 30., 23.00-kor: Franciaország-Svédország

Július 1., 03.00-kor: Mexikó-Ecuador

Július 1., 18.00-kor: Anglia-Kongói DK

Július 1., 22.00-kor: Belgium-Szenegál

Július 2., 02.00-kor: USA-Bosznia-Hercegovina

Július 2., 21.00-kor: Spanyolország-Ausztria

Július 3., 01.00-kor: Portugália-Horvátország

Július 3., 05.00-kor: Svájc-Algéria

Július 3., 20.00-kor: Ausztrália-Egyiptom

Július 4., 00.00-kor: Argentína-Zöld-foki Szigetek

Július 4., 03.30-kor: Kolumbia-Ghána