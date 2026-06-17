Az Athletic értesülései szerint Elye Wahit, az elefántcsontparti labdarúgót, aki a 2026-os foci-vb-n is pályára lép, kevesebb mint két héttel a torna kezdete előtt mérkőzésmanipuláció gyanújával letartóztatták. Az eseményekről tájékozott források – akik másokhoz hasonlóan névtelenül nyilatkoztak, mivel nem voltak felhatalmazva arra, hogy nyilvánosan beszéljenek – megerősítették, hogy a 23 éves játékos ellen folyik a nyomozás, amelynek célja annak megállapítása, hogy Wahi – miközben a Nice klubjában játszott – szándékosan szerezte-e meg a sárga lapot a Metz ellen május 17-én.

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Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

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Wahit ezt követően, május 29-én tartóztatta le a francia rendőrség, közvetlenül azután, hogy két góllal járult hozzá a Saint-Étienne elleni győzelemhez, amelynek köszönhetően a Nice megőrizte helyét a Ligue 1-ben, Franciaország legfelső osztályában. Ezt követően az Egyesült Államokba utazott a világbajnokságra, és vasárnap Philadelphiában az Elefántcsontpart 1–0-s győzelmét hozó mérkőzésen Ecuador ellen a kezdőcsapatban lépett pályára, a második félidőben még a kapufát is eltalálta. Elefántcsontpart következő mérkőzése szombaton Torontóban lesz Németország ellen.

A marseille-i ügyészség szóvivője kedden a The Athleticnek azt nyilatkozta: „Megerősíthetjük, hogy egy 23 éves, a francia Ligue 1-ben szereplő labdarúgót május 29-én letartóztattak a marseille-i ügyészség által indított nyomozás keretében, amely szervezett csalás, szervezett sportkorrupció, bűncselekményből származó jövedelem kezelése és pénzmosás gyanújával kapcsolatos. A rendőrségi őrizetben történt kihallgatását követően szabadon engedték. A nyomozás továbbra is folyik...”

Több, az esetet ismerő forrás szerint, akik nem hivatalosan nyilatkoztak, a vizsgálat azután indult, hogy a Ligue de Football Professionnel (LFP), a franciaországi hazai labdarúgást lebonyolító, irányító testület, több bejelentést kapott a Nice Ligue 1-es Metz elleni mérkőzésén felmerült gyanús fogadási mintákról, amelyek Wahira vonatkozó fogadásokat is érintettek egy sárga lap megszerzése érdekében. Az Athletic a hónap elején arról számolt be, hogy két, a világbajnokságon való részvételre készülő játékost feljelentettek manipuláció gyanújával, egyikük Wahi volt, akit feljelentettek a Francia Labdarúgó Szövetségnél.