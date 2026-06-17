Az Athletic értesülései szerint Elye Wahit, az elefántcsontparti labdarúgót, aki a 2026-os foci-vb-n is pályára lép, kevesebb mint két héttel a torna kezdete előtt mérkőzésmanipuláció gyanújával letartóztatták. Az eseményekről tájékozott források – akik másokhoz hasonlóan névtelenül nyilatkoztak, mivel nem voltak felhatalmazva arra, hogy nyilvánosan beszéljenek – megerősítették, hogy a 23 éves játékos ellen folyik a nyomozás, amelynek célja annak megállapítása, hogy Wahi – miközben a Nice klubjában játszott – szándékosan szerezte-e meg a sárga lapot a Metz ellen május 17-én.
Érik a gigabotrány a foci-vb-n?
Wahit ezt követően, május 29-én tartóztatta le a francia rendőrség, közvetlenül azután, hogy két góllal járult hozzá a Saint-Étienne elleni győzelemhez, amelynek köszönhetően a Nice megőrizte helyét a Ligue 1-ben, Franciaország legfelső osztályában. Ezt követően az Egyesült Államokba utazott a világbajnokságra, és vasárnap Philadelphiában az Elefántcsontpart 1–0-s győzelmét hozó mérkőzésen Ecuador ellen a kezdőcsapatban lépett pályára, a második félidőben még a kapufát is eltalálta. Elefántcsontpart következő mérkőzése szombaton Torontóban lesz Németország ellen.
A marseille-i ügyészség szóvivője kedden a The Athleticnek azt nyilatkozta: „Megerősíthetjük, hogy egy 23 éves, a francia Ligue 1-ben szereplő labdarúgót május 29-én letartóztattak a marseille-i ügyészség által indított nyomozás keretében, amely szervezett csalás, szervezett sportkorrupció, bűncselekményből származó jövedelem kezelése és pénzmosás gyanújával kapcsolatos. A rendőrségi őrizetben történt kihallgatását követően szabadon engedték. A nyomozás továbbra is folyik...”
Több, az esetet ismerő forrás szerint, akik nem hivatalosan nyilatkoztak, a vizsgálat azután indult, hogy a Ligue de Football Professionnel (LFP), a franciaországi hazai labdarúgást lebonyolító, irányító testület, több bejelentést kapott a Nice Ligue 1-es Metz elleni mérkőzésén felmerült gyanús fogadási mintákról, amelyek Wahira vonatkozó fogadásokat is érintettek egy sárga lap megszerzése érdekében. Az Athletic a hónap elején arról számolt be, hogy két, a világbajnokságon való részvételre készülő játékost feljelentettek manipuláció gyanújával, egyikük Wahi volt, akit feljelentettek a Francia Labdarúgó Szövetségnél.
Wahi május 15-én, négy nappal a Metz elleni mérkőzés előtt bekerült Elefántcsontpart világbajnoki keretébe. Ezen a mérkőzésen Wahi a 35. percben sárga lapot kapott, miután későn szerelte Sadibou Sanét, a Metz védőjét. Két perccel korábban már szabálytalanságot követett el, amikor Bouna Sarr hátvédre rácsúszott, bár ez a szabálytalanság még nem eredményezett figyelmeztetést. Ezt a sárga lapot követően Wahit eltiltották a Nice kiesés elleni rájátszásának első mérkőzésétől a Saint-Etienne ellen május 26-án, miután öt sárga lapot kapott a Ligue 1 szezonja során. Wahi a lelátóról nézte a mérkőzést, a Nice idegenben 0-0-s döntetlent ért el.
Wahi három nappal később a visszavágón tért vissza a kezdőcsapatba – a hazai 4-1-es győzelem főszereplőjeként két gólt szerzett, és a meccs emberének választották. Ezt követően a francia rendőrség korrupcióellenes szakemberei letartóztatták. Wahit a nyomozás folytatása alatt semmilyen bűncselekménnyel nem vádolták, majd Észak-Amerikába utazott a világbajnokságra. A csatár korábban az ifjúsági szinten képviselte Franciaországot, mielőtt idén márciusban Elefántcsontparthoz "igazolt" volna. Wahi 55 percet játszott csatárként Ecuador ellen, jól együttműködve a meccs emberének választott Yan Diomande-dal.
A FIFA nem reagált arra a kérdésre, hogy tudott-e Wahi letartóztatásáról a csatár vasárnapi játéka előtt, illetve hogy a letartóztatás befolyásolja-e Wahi játék- vagy utazási jogosultságát. Wahi várhatóan Kanadába utazik az Elefántcsontpart szombati, az E csoportot vezető Németország elleni torontói mérkőzésére. Kanada ezen a héten megtagadta a belépést Ghána játékosától, Thomas Partey-től az Egyesült Királyságban ellene felhozott nemi erőszak vádjával kapcsolatban, amit ő határozottan tagad.
A 2003-ban, Párizs külvárosában született Wahi eredetileg a Caen akadémiáján töltött időt, mielőtt a 2020-21-es szezonban a Montpellier csapatával bekerült a Ligue 1-be. Ezt követően a francia Lens és Marseille csapatában játszott, mielőtt a tavalyi szezon elején csatlakozott a Bundesliga Eintracht Frankfurt csapatához. Egy gól nélküli első félév után Németországban januárban kölcsönben csatlakozott a Nice csapatához, és 14 bajnoki mérkőzésen öt góllal segített a klubnak a Ligue 1-ben maradni.