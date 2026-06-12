A foci-vb piros lapokkal tarkított nyitómérkőzésén a társházigaza Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A mexikóvárosi találkozó nem mindenkinek a tetszését nyerte el, ugyanis még a Liverpool korábbi sikeredzője, Jürgen Klopp is éles kritikát fogalmazott meg. Viszont a pályán zajló események mellett a lelátókon is akadt bőven látnivaló. A szurkolók már órákkal a kezdő sípszó előtt megtöltötték a legendás Azteca Stadiont, ahol fantasztikus hangulatot teremtettek.

Egy mosolygós szurkolóhölgy figyeli a foci-vb nyitómérkőzést Mexikóvárosban

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Gyönyörű szurkolónőkből nem volt hiány a foci-vb nyitányán

A mexikói és dél-afrikai szurkolók látványos jelmezekkel, nemzeti színekbe öltözve buzdították kedvenceiket, a fotósok pedig számos gyönyörű női drukkert is megörökítettek.

Azonban nemcsak a Mexikó-Dél-Afrika találkozón volt remek a hangulat, a magyar idő szerint hajnali 4-kor kezdődő Dél-Korea-Csehország mérkőzés lelátóin is látványos fogadtatásban részesültek a csapatokat. Az ázsiai hölgyek nemzeti színekbe öltözve, zászlókkal és festett arcokkal buzdították kedvenceiket, akik végül nehezen, de hátrányból fordítva 2-1-re nyertek Guadalajarában.

Galériánkban a világbajnokság első játéknapjának legszebb szurkolóit gyűjtöttük össze.