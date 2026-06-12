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Csütörtök este kezdetét vette a több mint egy hónapon át tartó futballőrület, vagyis a labdarúgó-világbajnokság. A foci-vb nyitómérkőzésén Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, Dél-Korea pedig 2-1-re verte Csehországot. A nyitónap azonban nemcsak a pályán, hanem a lelátón is tartogatott bőven izgalmat.

A foci-vb piros lapokkal tarkított nyitómérkőzésén a társházigaza Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A mexikóvárosi találkozó nem mindenkinek a tetszését nyerte el, ugyanis még a Liverpool korábbi sikeredzője, Jürgen Klopp is éles kritikát fogalmazott meg. Viszont a pályán zajló események mellett a lelátókon is akadt bőven látnivaló. A szurkolók már órákkal a kezdő sípszó előtt megtöltötték a legendás Azteca Stadiont, ahol fantasztikus hangulatot teremtettek.

Egy mosolygós szurkolóhölgy figyeli a foci-vb nyitómérkőzést Mexikóvárosban
Egy mosolygós szurkolóhölgy figyeli a foci-vb nyitómérkőzést Mexikóvárosban
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Gyönyörű szurkolónőkből nem volt hiány a foci-vb nyitányán

A mexikói és dél-afrikai szurkolók látványos jelmezekkel, nemzeti színekbe öltözve buzdították kedvenceiket, a fotósok pedig számos gyönyörű női drukkert is megörökítettek.

Azonban nemcsak a Mexikó-Dél-Afrika találkozón volt remek a hangulat, a magyar idő szerint hajnali 4-kor kezdődő Dél-Korea-Csehország mérkőzés lelátóin is látványos fogadtatásban részesültek a csapatokat. Az ázsiai hölgyek nemzeti színekbe öltözve, zászlókkal és festett arcokkal buzdították kedvenceiket, akik végül nehezen, de hátrányból fordítva 2-1-re nyertek Guadalajarában.

Galériánkban a világbajnokság első játéknapjának legszebb szurkolóit gyűjtöttük össze.

Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  A female fan with a Colombia flag and Mexico jersey poses for a picture at the FIFA Fan Festival during the 2026 FIFA World Cup, participating in activities and watching live match screen
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  A Mexican fan reacts as she watches the opening match of the 2026 World Cup, a Group A match between Mexico and South Africa played in Mexico City, in Monterrey, Nuevo Leon, on June 11, 2
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  June 11, 2026, Mexico City, Mexico, Mexico: A Mexico fan wearing a native American style headdress the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Sta
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  A fan of South Korea looks on ahead of the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 11, 2026. (Photo
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  June 11, 2026, Toronto, Ciudad de Mexico, Canada: A fan of Mexico attends the 2026 FIFA World Cup Fan Festival to support own team for the match between Mexico and South Africa at Fort Yo
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  A fan of South Korea gestures as she holds a national flag ahead of the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in Zapo
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  June 11, 2026, Mexico City, Mexico: Mexico fan wearing a sombrero arrives for the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium. (Credit Image:
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  June 11, 2026, Mexico City, Ciudad de Mexico, Mexico: A Mexican woman supports the Mexico national football team during the 2026 FIFA World Cup opening ceremony at Estadio Azteca. on June
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  A fan of South Korea looks on ahead of the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 11, 2026. (Photo by
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  Fans of South Korea pose for a picture holding a national flag ahead of the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  South Korean fans cheer as they watch the 2026 World Cup football match between South Korea and the Czech Republic on big screens in Seoul on June 12, 2026. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  Football fans of South Korea react as they watch the 2026 World Cup football match between South Korea and the Czech Republic on big screens in Seoul on June 12, 2026. (Photo by Jung Yeon
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  South Korean fans react as they watch the 2026 World Cup football match between South Korea and the Czech Republic on big screens in Seoul on June 12, 2026. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  A fan of South Africa cheers for their team during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (P
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  June 11, 2026, Mexico City, Ciudad de Mexico, Mexico: A Mexican woman supports the Mexico national football team during the 2026 FIFA World Cup opening ceremony at Estadio Azteca. on June
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  Mexican fans cheer at a watch party for the opening match of the 2026 World Cup football tournament at th FIFA Fan Zone in Houston, Texas, on June 11, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / A
Szurkolólányok, foci vb, nyitónap, szurkolólányokfocivbnyitónap,  A fan of South Korea gestures on ahead of the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 11, 2026. (Photo
Galéria: Egzotikus szépségű szurkolólányok a foci-vb nyitónapján
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Gyönyörű szurkolólányok a lelátókon és a stadionok körül, a labdarúgó-világbajnokság nyitónapján
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