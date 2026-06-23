Már javában zajlik a 2026-os foci-vb, amelyen mind a 48 résztvevő csapat pályára lépett, sőt több válogatott már a második csoportmérkőzését is lejátszotta. A figyelem természetesen elsősorban a játékosokra irányul, akik azért küzdenek, hogy ott legyenek a július 19-i döntőben, és végül magasba emelhessék a vb-trófeát. A lelátókon azonban szintén feltűnnek olyan szépségek, akikre sokszor legalább akkora figyelem jut, mint a pályán lévő sztárokra. Összegyűjtöttük a vb legszebb focistafeleségeit és barátnőit.
A 2026-os foci-vb legszebb focistafeleségei és barátnői
Antonela Roccuzzo és Lionel Messi
Lionel Messi és Antonela Roccuzzo története igazi gyerekkori szerelemből lett tündérmese. A pár ugyanabban az argentin városban, Rosarióban nőtt fel, és már kisgyermekként ismerték egymást, kapcsolatuk azonban csak évekkel később, 2005-ben mélyült el.
Több mint egy évtizednyi randizás után 2017-ben mondták ki a boldogító igent egy nagyszabású esküvőn, amelyen a futballvilág és a sztárvilág számos ismert alakja is jelen volt. Házasságukból három fiú született: Thiago, Mateo és Ciro, akik gyakran elkísérik édesapjukat a legfontosabb mérkőzésekre is.
Antonela az évek során nemcsak Messi legfőbb támaszaként vált ismertté, hanem saját karriert is épített modellként és üzletasszonyként. A 2026-os foci-világbajnokságon is ott van a család mellett: az argentin válogatott mérkőzésein rendszeresen feltűnik a lelátón, ahol gyermekeikkel együtt szurkol a nyolcszoros Aranylabdás klasszisnak.
Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kapcsolata 2016-ban kezdődött Madridban, és azóta a futballvilág egyik legismertebb sztárpárjává váltak. A történetük egy luxusmárka üzletében indult, ahol Georgina dolgozott, kapcsolatukból pedig az évek során igazi családi élet bontakozott ki. A portugál klasszis öt gyermek édesapja. Georginával közös lányuk, Alana 2017-ben született, míg a pár 2022-ben súlyos családi tragédiát élt át, amikor újszülött kisfiukat elveszítették. Nehézségeik ellenére kapcsolatuk töretlen maradt, amit rendszeresen megosztanak a közösségi médiában is.
Rodríguez mára önálló sztárrá nőtte ki magát: sikeres modellként, üzletasszonyként és influenszerként több tízmilliós követőtáborral rendelkezik. Életét és Ronaldóval való kapcsolatát a nagy sikerű I Am Georgina című Netflix-sorozat is bemutatta.
A pár 2025 nyarán jelentette be az eljegyzését, így hamarosan hivatalosan is összeköthetik az életüket, hiszen Ronaldo kijelentette, hogy az idei vb után megtartják a lagzijukat.
Isabel Haugseng Johansen és Erling Haaland
Erling Haaland és Isabel Haugseng Johansen kapcsolata egészen a gyerekkorukig nyúlik vissza. Mindketten a norvégiai Bryne városában nőttek fel, ráadásul ugyanannál a klubnál, a Bryne FK-nál futballoztak, jóval azelőtt, hogy Haaland a világ egyik legismertebb csatárává vált volna.
A pár évek óta alkot egy párt, első közös gyermekük pedig 2024-ben született. Bár magánéletüket igyekeznek távol tartani a nyilvánosságtól, időnként bepillantást engednek a családi mindennapokba is.
Johansen rendszeresen elkíséri Haalandot a fontos mérkőzésekre, és a legnagyobb szurkolói közé tartozik. A 2026-os világbajnokság alatt is gyakran feltűnik a lelátón, ahol a norvég válogatott sztárjának drukkol.
Agustina Gandolfo és Lautaro Martínez
Lautaro Martínez és Agustina Gandolfo hosszú évek óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig 2023-ban házassággal is megpecsételték. A párnak két gyermeke született: lányuk, Nina 2021-ben, míg kisfiuk 2023-ban érkezett. Gandolfo és Martínez harmonikus családi életet élnek, amelyből követőik is időről időre ízelítőt kapnak.
Agustina Gandolfo modellként és influenszerként is sikeres karriert épített. Közösségi felületein a családi fotók mellett rendszeresen oszt meg fitnesz- és életmódtartalmakat is. A 2026-os világbajnokság alatt természetesen ő is a helyszínen szurkol férjének, és az argentin válogatott egyik legismertebb drukkerének számít.
Ashlyn Castro és Jude Bellingham
Jude Bellingham magánéletéről viszonylag keveset lehet tudni, de az elmúlt időszakban egyre többször hozták hírbe Ashlyn Castróval. A kapcsolatukról szóló találgatások 2025-ben kezdődtek, amikor a rajongók kiszúrták, hogy rendszeresen feltűnnek egymás közösségi oldalain.
A pletykákat tovább erősítette, hogy Castro több alkalommal is megjelent a középpályás mérkőzésein, sőt Bellingham családjával is együtt mutatkozott a lelátón. A pár végül 2026 tavaszán szolgáltatta az eddigi legegyértelműbb jelet kapcsolatukról, amikor együtt jelentek meg a madridi tenisztorna egyik napján.
Ashlyn Castro modellként és influenszerként ismert, miközben Bellingham karrierjének fontos állomásainál is rendszeresen feltűnik. A 2026-os világbajnokság alatt pedig rendszeresen buzdította párját a stadionban.
Bruna Biancardi és Neymar
Neymar és Bruna Biancardi kapcsolata 2021-ben került nyilvánosságra, azóta pedig többször is a figyelem középpontjába kerültek. Bár kapcsolatuk az évek során hullámvölgyeken is keresztülment, mindig visszataláltak egymáshoz. 2023 áprilisában jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják, lányuk, második kislányuk, Mavie pedig még ugyanazon év októberében született meg. A pár második közös gyermeke, Mel 2025 júliusában jött világra, nemrég pedig azt is bejelentették, hogy újabb kislány érkezik a családba.
Bruna Biancardi sikeres modell, influenszer és vállalkozó, aki saját jogán is komoly népszerűségnek örvend Brazíliában. Közösségi oldalain rendszeresen oszt meg bepillantást családi életükbe, miközben Neymar pályafutásának egyik legnagyobb támogatója maradt.