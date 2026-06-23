Már javában zajlik a 2026-os foci-vb, amelyen mind a 48 résztvevő csapat pályára lépett, sőt több válogatott már a második csoportmérkőzését is lejátszotta. A figyelem természetesen elsősorban a játékosokra irányul, akik azért küzdenek, hogy ott legyenek a július 19-i döntőben, és végül magasba emelhessék a vb-trófeát. A lelátókon azonban szintén feltűnnek olyan szépségek, akikre sokszor legalább akkora figyelem jut, mint a pályán lévő sztárokra. Összegyűjtöttük a vb legszebb focistafeleségeit és barátnőit.

Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro is a lelátón szurkol a 2026-os foci-vb-n Fotó: Bradley Collyer - PA Images / PA Images

A 2026-os foci-vb legszebb focistafeleségei és barátnői

Antonela Roccuzzo és Lionel Messi

Lionel Messi és Antonela Roccuzzo története igazi gyerekkori szerelemből lett tündérmese. A pár ugyanabban az argentin városban, Rosarióban nőtt fel, és már kisgyermekként ismerték egymást, kapcsolatuk azonban csak évekkel később, 2005-ben mélyült el.

Több mint egy évtizednyi randizás után 2017-ben mondták ki a boldogító igent egy nagyszabású esküvőn, amelyen a futballvilág és a sztárvilág számos ismert alakja is jelen volt. Házasságukból három fiú született: Thiago, Mateo és Ciro, akik gyakran elkísérik édesapjukat a legfontosabb mérkőzésekre is.

Antonela az évek során nemcsak Messi legfőbb támaszaként vált ismertté, hanem saját karriert is épített modellként és üzletasszonyként. A 2026-os foci-világbajnokságon is ott van a család mellett: az argentin válogatott mérkőzésein rendszeresen feltűnik a lelátón, ahol gyermekeikkel együtt szurkol a nyolcszoros Aranylabdás klasszisnak.

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kapcsolata 2016-ban kezdődött Madridban, és azóta a futballvilág egyik legismertebb sztárpárjává váltak. A történetük egy luxusmárka üzletében indult, ahol Georgina dolgozott, kapcsolatukból pedig az évek során igazi családi élet bontakozott ki. A portugál klasszis öt gyermek édesapja. Georginával közös lányuk, Alana 2017-ben született, míg a pár 2022-ben súlyos családi tragédiát élt át, amikor újszülött kisfiukat elveszítették. Nehézségeik ellenére kapcsolatuk töretlen maradt, amit rendszeresen megosztanak a közösségi médiában is.