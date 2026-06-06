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Botrányba fulladt a világbajnokságra készülő portugál válogatott Chile elleni felkészülési mérkőzése. A „barátságos” találkozó első félidejében gól ugyan nem született, ellenben két piros lap kiosztásra került egy tömegjelenet követően, amikor Rafael Leao, az AC Milan portugál sztárja szabályosan kiütötte a chilei csapat játékosát, Ivan Romant. A kiállított Rafael Leao ezzel nagy valószínűséggel nem játszotta be magát a foci-vb-re készülő portugálok kezdőcsapatába.

Az első félidőben a foci-vb-re készülő portugálok sokkal többet támadtak, 73%-ban birtokolták a labdát, mellette pedig kilencszer lőttek kapura, míg a chileiek egyszer sem próbálkoztak. Az első játékrészben a játékvezető egyetlen büntetőlapot sem osztott ki – egészen a hosszabbításig. 

A foci-vb-re készülő portugálok az első félidő végén elveszítették Rafael Leaót
A foci-vb-re készülő portugálok az első félidő végén elveszítették Rafael Leaót
Fotó: Zed Jameson/Photosport via AFP

A Milan sztárja egy kiütéssel hangolt a foci-vb-re

Az első félidő végén Joao Cancelo, a Barcelona portugál jobbhátvédje akadt össze Felipe Faundezzel, a chilei játékos pedig a földön fekve nemes egyszerűséggel beletaposott a portugál hátvéd ágyékába.

Ezt követően alakult ki egy tömegjelenet, melyben Rafael Leao, az AC Milan portugál sztárja megtalálta Ivan Romant, a chilei válogatott játékosát. A két focista első körben csak hevesen lökdösődött, majd a sokadik ilyen után Rafael Leao nemes egyszerűséggel levert egy jobbhorgot a chilei játékosnak. 

Az eset után az olasz Luca Zufferli játékvezető mindkét játékost kiállította. 

A 26 éves Rafael Leao egyébként a napokban jelentette be, hogy hét év után távozni szeretne az AC Milan csapatából. Ezzel az akcióval nem biztos, hogy sikerült eladnia magát. 

A találkozót egyébként a portugálok nyerték 2-1-re Goncalo Guedes és Bruno Fernandes góljainak köszönhetően. A chilei csapat a 92. percben szépített Lucas Cepeda révén. 

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