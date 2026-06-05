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Zelenszkij kétségbeesetten fordult Putyinhoz – de vajon miért?

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Alig néhány nappal a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt olyan döntést hozott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), amely már most hatalmas felháborodást váltott ki a szurkolók körében. A világszervezet ugyanis megtiltotta, hogy a nézők újratölthető műanyag palackokat vigyenek be a stadionokba a foci-vb idején.

A súlyos döntés azért is váltott ki felháborodást, mert a foci-vb-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, több helyszínen pedig komoly hőség várható. A szurkolók így könnyen kerülhetnek kellemetlen helyzetbe, hiszen saját vizet nem vihetnek be magukkal, miközben órákat tölthetnek a tűző napon és a stadionok lelátóin.

A foci-vb idején a rekkenő hőség lehet majd a szurkolók legnagyobb ellensége
A foci-vb idején a rekkenő hőség lehet majd a szurkolók legnagyobb ellensége
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

A foci-vb-vel kapcsolatos sokkoló döntés kiverte a biztosítékot 

A FIFA indoklása szerint a tilalom biztonsági okokból született. A szövetség attól tart, hogy a palackokat vagy kulacsokat egyes nézők a pályára dobhatják, ami veszélyeztetheti a játékosokat és a többi szurkolót. Emiatt nemcsak a megtöltött, hanem az üres tárolóeszközök is tiltólistára kerültek. Persze a döntés hátterében minden bizonnyal a bevételnövelés áll, a szövetség azt akarja, hogy még a vizet is a stadionokban kelljen megvenni horroráron. A szurkolói csoportok azonnal hangot adtak elégedetlenségüknek, többen dühösen reagáltak a fejleményekre. 

Mi jön még? Betiltják a naptejet is, és a stadionban kell majd megvenni?” –

idézte a Magyar Nemzet egy angol szurkolói csoport, a Free Lions csípős hozzászólását. A kritikusok szerint miközben a FIFA rendre az emberi jogok és a szurkolói élmény fontosságát hangsúlyozza, most éppen az alapvető komfortérzetet veszélyezteti.

A játékosok világszervezete is forrong

A döntés kapcsán a játékosok világszervezete (FIFPRO) is aggodalmát fejezte ki. A szervezet 26 fok felett biztonsági intézkedések bevezetését javasolja, és körülbelül öt mérkőzésen még ennél is magasabbra emekedhet a hőmérséklet. A FIFPRO szerint ilyen körülmények esetén a meccseket el kell halasztani.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság 2026. június 11-én kezdődik, a vb-k történetében az idei lesz az első torna, amelyet három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendez közösen.

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