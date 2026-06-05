A súlyos döntés azért is váltott ki felháborodást, mert a foci-vb-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, több helyszínen pedig komoly hőség várható. A szurkolók így könnyen kerülhetnek kellemetlen helyzetbe, hiszen saját vizet nem vihetnek be magukkal, miközben órákat tölthetnek a tűző napon és a stadionok lelátóin.

A foci-vb idején a rekkenő hőség lehet majd a szurkolók legnagyobb ellensége

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

A foci-vb-vel kapcsolatos sokkoló döntés kiverte a biztosítékot

A FIFA indoklása szerint a tilalom biztonsági okokból született. A szövetség attól tart, hogy a palackokat vagy kulacsokat egyes nézők a pályára dobhatják, ami veszélyeztetheti a játékosokat és a többi szurkolót. Emiatt nemcsak a megtöltött, hanem az üres tárolóeszközök is tiltólistára kerültek. Persze a döntés hátterében minden bizonnyal a bevételnövelés áll, a szövetség azt akarja, hogy még a vizet is a stadionokban kelljen megvenni horroráron. A szurkolói csoportok azonnal hangot adtak elégedetlenségüknek, többen dühösen reagáltak a fejleményekre.

Mi jön még? Betiltják a naptejet is, és a stadionban kell majd megvenni?” –

idézte a Magyar Nemzet egy angol szurkolói csoport, a Free Lions csípős hozzászólását. A kritikusok szerint miközben a FIFA rendre az emberi jogok és a szurkolói élmény fontosságát hangsúlyozza, most éppen az alapvető komfortérzetet veszélyezteti.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Last-minute change, fans will NOT be allowed to bring their own water bottles to the 2026 World Cup.



Despite the high temperatures expected during the tournament, FIFA has announced the ban “for security reasons”. pic.twitter.com/XbpvpEZt8Q — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 4, 2026

A játékosok világszervezete is forrong

A döntés kapcsán a játékosok világszervezete (FIFPRO) is aggodalmát fejezte ki. A szervezet 26 fok felett biztonsági intézkedések bevezetését javasolja, és körülbelül öt mérkőzésen még ennél is magasabbra emekedhet a hőmérséklet. A FIFPRO szerint ilyen körülmények esetén a meccseket el kell halasztani.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság 2026. június 11-én kezdődik, a vb-k történetében az idei lesz az első torna, amelyet három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendez közösen.