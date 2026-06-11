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Csütörtökön kezdődik az eddigi legnagyobb labdarúgó-világbajnokság az amerikai kontinensen. A foci-vb-n 48 csapat kezdi meg a szereplést a csoportkörben, a rengeteg meccs pedig felveti a kérdést, vajon a gyep bírni fogja-e a terhelést? Alaposan körbejártuk a kérdést.

A gyep esetleges problémája az a rémálom, amelyet a FIFA évek óta igyekszik elkerülni. Előzetes ízelítőt kapott belőle a 2024-es Copa América atlantai nyitómérkőzésén, ahol a játékosok szerint a labda úgy pattogott a pályán, mintha trambulinon lenne. A FIFA idei feladata, hogy a természetes gyep három ország 16 mérkőzéshelyszínén jól viselkedjen a foci-vb alatt. A körülmények a szabadtéri hőségtől és esőtől a fedett, szabályozott légáramlású helyszínekig terjednek. Ha a felület bármelyik helyszínen nem felel meg, az a játék részévé válhat, megváltoztatva a talajt, a labda pattanását, a pálya helyreállásának sebességét, és potenciálisan a verseny tisztességességét is.

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Fotó: LUCIANO GONZALEZ / ANADOLU

A foci-vb-n a gyep kérdése kulcsfontosságú lesz

Amikor legutóbb, 1994-ben rendezték meg a férfi világbajnokságot az Egyesült Államokban, a természetes füvet olyan helyekre kellett szállítani, amelyeket soha nem építettek erre a célra. A michigani Pontiac Silverdome-ba a fű hatszögletű modulokban érkezett, és „csak a túlélésre koncentrált a torna végéig” – mondja John Sorochan, aki a Tennessee Egyetemen gyepgazdálkodási tudományok neves professzora. Ezúttal a FIFA igyekszik a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölni az improvizációt.

John Trey Rogers III, a Michigan State Egyetem gyepkutatási professzora építette meg a Silverdome pályáját Sorochan, akkori hallgatója segítségével. Rogers és Sorochan öt évvel ezelőtt kaptak megbízást a FIFA-tól, hogy segítsenek a világbajnokság pályáit olyan tudományalapú rendszerré alakítani, amelynek köszönhetően a labda és a játékos lába minden helyszínen ugyanúgy érintkezik a talajjal. A 16 stadion közül nyolcban műfüvet használnak – és ezek közül ötnek van olyan tetőszerkezete, amely korlátozza a pályára jutó napfény mennyiségét. „Ha a stadiont nem természetes fűre tervezték, és olyan pályát szeretnének kialakítani, amelyre a világ szemei szegeződnek, akkor minden olyan műszaki megoldást be kell építeni, amely egy természetes fűvel borított stadionban is megtalálható lenne” – mondja Rogers. Ide tartozik az öntözés, a vízelvezetés, és egyes helyszíneken a FIFA-szabványnak megfelelő, a felület alatt elhelyezett vákuumszellőző rendszer.

A projekt célja egyszerűnek tűnt: biztosítani, hogy a 104 mérkőzésből álló, 48 csapatos tornán használt összes pálya megfeleljen a FIFA elitversenyekre vonatkozó szabványainak, de ezek a szabványok szigorúak. A felületnek képesnek kell lennie a heves esővíz elvezetésére, de nem szabad kiszáradnia, és elég szilárdnak kell lennie a gyors játékhoz, anélkül, hogy olyan kemény lenne, hogy megsérüljenek a játékosok. A pályák miatt a stadionokon is változtatásokat kellett végrehajtani. Dallas például nem volt elég széles a pálya szintjén egy szabályos futballpályához, míg Kansas Cityben – Rogers szerint – 10 sor ülőhelyet kellett eltávolítani. Philadelphiában a saroküléseket kellett eltávolítani.

The fully installed grass pitch is seen at Los Angeles Stadium (temporarily renamed from SoFi Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in Los Angeles on June 7, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Maga a fű is szigorú előírások szerint kell, hogy nőjön. A melegebb helyszíneken bermuda fű alapú rendszereket használnak; a hűvösebb vagy kevésbé napos helyeken hűvös évszakra jellemző fűfajtákat, gyakran hibrid, megerősített szálakkal. A fedett stadionok jelentik a legszokatlanabb problémát: Sorochan szerint olyan, a Brit-szigetekről származó fűfajtát fognak használni, amely alkalmas gyenge fényviszonyokra.

A szakemberek mesterséges világítással pótolják a hiányt. Dallasban 18 mennyezetre szerelt növénynevelő lámpaszerkezet van, amelyek leereszkednek, kinyílnak a gyep felett, majd a mérkőzések előtt visszahúzódnak; más stadionokban 9–12 kerekes szerkezet található. Sorochan elmondása szerint az elmúlt heteket „térden állva töltötte, a lámpaszerkezetek alatti fényt mérve”, hogy kiegyenlítse az eltéréseket. A 5 cm vastag gyepszőnyeget műanyagon termesztik, így a stadionba szállításkor nem gyökerezik be. Az alapba varrt szintetikus szálak a természetes fű vasalásaként működnek, mondja Sorochan, és segítenek megakadályozni, hogy a felület felszakadjon, amikor a játékosok élesen fordulnak, vagy a kapusok „feltúrják” a kapu előtti közvetlen területet.

A telepítés után a füvet folyamatosan figyelik. A munkások megvizsgálják a nedvességtartalmát, levegőztetik, hogy oxigént juttassanak a gyökerekhez és meghosszabbítsák az élettartamát, valamint nyírják, hogy a labda gördülése és pattanása egyenletes maradjon. A játékhatás tesztelésére 55 mérföld/órás sebességgel és 17 fokos szögben lőnek labdákat a felületre. A pályák soha nem lesznek botanikailag azonosak, de a cél az, hogy a természetből adódó eltéréseket annyira csökkentsék, hogy a játékosok ne vegyék észre őket. „Mivel a stadionok három különböző éghajlati övezetben találhatók, a fűfajták és keverékek eltérően viselkednek, amikor ezeknek az egyedi növekedési feltételeknek vannak kitéve” – magyarázza Gerald Henry, a Georgia Egyetem környezetvédelmi gyepgazdálkodási professzora.

Dallas Stadium (temporarily renamed from AT&T Stadium for the 2026 FIFA World Cup) is seen with purple lights illuminating the field to promote grass growth, in Arlington, Texas, on May 14, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Az időjárás még mindig keresztbe tehet a terveknek, és a csúcsszintű játékosok rendkívül érzékenyek a labda szokatlan pattanásaira. Sorochan azonban azt mondja, nem aggódik a bajnokság kezdete előtt. „Nem látok semmi olyat, ami a pályák meghibásodásához vezethetne” – mondja. „Izgatott vagyok. Úgy gondolom, jó formában vagyunk.”

A kutatók mégis megpróbálták csökkenteni a meglepetések esélyét. A FIFA-n keresztül útmutatást osztottak szét a pályagondozó csapatoknak. Ez kiterjed a fűnyírásra, a műtrágyázásra, az öntözésre, a talajművelésre, a kártevők elleni védekezésre és a fedett pályákhoz szükséges minimális fénymennyiségre. De ez nem egy sablonos kézikönyv. „Mi a pályagondozók munkáját segítjük” – mondja Sorochan. „Nincs túl sok szakács a konyhában. Van egy főszakács a konyhában, és sok jó segédszakács, akik támogatják őt.”

Tony Leonard egész évben a Philadelphia Eagles számára gondozza a gyepet a Lincoln Financial Field stadionban. „A cél az, hogy a világbajnokság minden pályája nagyjából hasonló legyen” – mondja. A legnagyobb gondot a philadelphiai kiszámíthatatlan időjárás jelenti számára. „A pályagondozás és a pályakezelés egy kicsit művészet, egy kicsit tudomány” – mondja. A csapatok minden pályán 50 területet figyelnek. Leonard már a jövőre is gondol. A Lincoln Financial Field utolsó világbajnoki mérkőzése július 4-én lesz; az első világbajnokság utáni koncert pedig július 17-én.

 

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