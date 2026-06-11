A gyep esetleges problémája az a rémálom, amelyet a FIFA évek óta igyekszik elkerülni. Előzetes ízelítőt kapott belőle a 2024-es Copa América atlantai nyitómérkőzésén, ahol a játékosok szerint a labda úgy pattogott a pályán, mintha trambulinon lenne. A FIFA idei feladata, hogy a természetes gyep három ország 16 mérkőzéshelyszínén jól viselkedjen a foci-vb alatt. A körülmények a szabadtéri hőségtől és esőtől a fedett, szabályozott légáramlású helyszínekig terjednek. Ha a felület bármelyik helyszínen nem felel meg, az a játék részévé válhat, megváltoztatva a talajt, a labda pattanását, a pálya helyreállásának sebességét, és potenciálisan a verseny tisztességességét is.
A foci-vb-n a gyep kérdése kulcsfontosságú lesz
Amikor legutóbb, 1994-ben rendezték meg a férfi világbajnokságot az Egyesült Államokban, a természetes füvet olyan helyekre kellett szállítani, amelyeket soha nem építettek erre a célra. A michigani Pontiac Silverdome-ba a fű hatszögletű modulokban érkezett, és „csak a túlélésre koncentrált a torna végéig” – mondja John Sorochan, aki a Tennessee Egyetemen gyepgazdálkodási tudományok neves professzora. Ezúttal a FIFA igyekszik a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölni az improvizációt.
John Trey Rogers III, a Michigan State Egyetem gyepkutatási professzora építette meg a Silverdome pályáját Sorochan, akkori hallgatója segítségével. Rogers és Sorochan öt évvel ezelőtt kaptak megbízást a FIFA-tól, hogy segítsenek a világbajnokság pályáit olyan tudományalapú rendszerré alakítani, amelynek köszönhetően a labda és a játékos lába minden helyszínen ugyanúgy érintkezik a talajjal. A 16 stadion közül nyolcban műfüvet használnak – és ezek közül ötnek van olyan tetőszerkezete, amely korlátozza a pályára jutó napfény mennyiségét. „Ha a stadiont nem természetes fűre tervezték, és olyan pályát szeretnének kialakítani, amelyre a világ szemei szegeződnek, akkor minden olyan műszaki megoldást be kell építeni, amely egy természetes fűvel borított stadionban is megtalálható lenne” – mondja Rogers. Ide tartozik az öntözés, a vízelvezetés, és egyes helyszíneken a FIFA-szabványnak megfelelő, a felület alatt elhelyezett vákuumszellőző rendszer.
A projekt célja egyszerűnek tűnt: biztosítani, hogy a 104 mérkőzésből álló, 48 csapatos tornán használt összes pálya megfeleljen a FIFA elitversenyekre vonatkozó szabványainak, de ezek a szabványok szigorúak. A felületnek képesnek kell lennie a heves esővíz elvezetésére, de nem szabad kiszáradnia, és elég szilárdnak kell lennie a gyors játékhoz, anélkül, hogy olyan kemény lenne, hogy megsérüljenek a játékosok. A pályák miatt a stadionokon is változtatásokat kellett végrehajtani. Dallas például nem volt elég széles a pálya szintjén egy szabályos futballpályához, míg Kansas Cityben – Rogers szerint – 10 sor ülőhelyet kellett eltávolítani. Philadelphiában a saroküléseket kellett eltávolítani.
Maga a fű is szigorú előírások szerint kell, hogy nőjön. A melegebb helyszíneken bermuda fű alapú rendszereket használnak; a hűvösebb vagy kevésbé napos helyeken hűvös évszakra jellemző fűfajtákat, gyakran hibrid, megerősített szálakkal. A fedett stadionok jelentik a legszokatlanabb problémát: Sorochan szerint olyan, a Brit-szigetekről származó fűfajtát fognak használni, amely alkalmas gyenge fényviszonyokra.
A szakemberek mesterséges világítással pótolják a hiányt. Dallasban 18 mennyezetre szerelt növénynevelő lámpaszerkezet van, amelyek leereszkednek, kinyílnak a gyep felett, majd a mérkőzések előtt visszahúzódnak; más stadionokban 9–12 kerekes szerkezet található. Sorochan elmondása szerint az elmúlt heteket „térden állva töltötte, a lámpaszerkezetek alatti fényt mérve”, hogy kiegyenlítse az eltéréseket. A 5 cm vastag gyepszőnyeget műanyagon termesztik, így a stadionba szállításkor nem gyökerezik be. Az alapba varrt szintetikus szálak a természetes fű vasalásaként működnek, mondja Sorochan, és segítenek megakadályozni, hogy a felület felszakadjon, amikor a játékosok élesen fordulnak, vagy a kapusok „feltúrják” a kapu előtti közvetlen területet.
A telepítés után a füvet folyamatosan figyelik. A munkások megvizsgálják a nedvességtartalmát, levegőztetik, hogy oxigént juttassanak a gyökerekhez és meghosszabbítsák az élettartamát, valamint nyírják, hogy a labda gördülése és pattanása egyenletes maradjon. A játékhatás tesztelésére 55 mérföld/órás sebességgel és 17 fokos szögben lőnek labdákat a felületre. A pályák soha nem lesznek botanikailag azonosak, de a cél az, hogy a természetből adódó eltéréseket annyira csökkentsék, hogy a játékosok ne vegyék észre őket. „Mivel a stadionok három különböző éghajlati övezetben találhatók, a fűfajták és keverékek eltérően viselkednek, amikor ezeknek az egyedi növekedési feltételeknek vannak kitéve” – magyarázza Gerald Henry, a Georgia Egyetem környezetvédelmi gyepgazdálkodási professzora.
Az időjárás még mindig keresztbe tehet a terveknek, és a csúcsszintű játékosok rendkívül érzékenyek a labda szokatlan pattanásaira. Sorochan azonban azt mondja, nem aggódik a bajnokság kezdete előtt. „Nem látok semmi olyat, ami a pályák meghibásodásához vezethetne” – mondja. „Izgatott vagyok. Úgy gondolom, jó formában vagyunk.”
A kutatók mégis megpróbálták csökkenteni a meglepetések esélyét. A FIFA-n keresztül útmutatást osztottak szét a pályagondozó csapatoknak. Ez kiterjed a fűnyírásra, a műtrágyázásra, az öntözésre, a talajművelésre, a kártevők elleni védekezésre és a fedett pályákhoz szükséges minimális fénymennyiségre. De ez nem egy sablonos kézikönyv. „Mi a pályagondozók munkáját segítjük” – mondja Sorochan. „Nincs túl sok szakács a konyhában. Van egy főszakács a konyhában, és sok jó segédszakács, akik támogatják őt.”
Tony Leonard egész évben a Philadelphia Eagles számára gondozza a gyepet a Lincoln Financial Field stadionban. „A cél az, hogy a világbajnokság minden pályája nagyjából hasonló legyen” – mondja. A legnagyobb gondot a philadelphiai kiszámíthatatlan időjárás jelenti számára. „A pályagondozás és a pályakezelés egy kicsit művészet, egy kicsit tudomány” – mondja. A csapatok minden pályán 50 területet figyelnek. Leonard már a jövőre is gondol. A Lincoln Financial Field utolsó világbajnoki mérkőzése július 4-én lesz; az első világbajnokság utáni koncert pedig július 17-én.