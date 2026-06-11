A gyep esetleges problémája az a rémálom, amelyet a FIFA évek óta igyekszik elkerülni. Előzetes ízelítőt kapott belőle a 2024-es Copa América atlantai nyitómérkőzésén, ahol a játékosok szerint a labda úgy pattogott a pályán, mintha trambulinon lenne. A FIFA idei feladata, hogy a természetes gyep három ország 16 mérkőzéshelyszínén jól viselkedjen a foci-vb alatt. A körülmények a szabadtéri hőségtől és esőtől a fedett, szabályozott légáramlású helyszínekig terjednek. Ha a felület bármelyik helyszínen nem felel meg, az a játék részévé válhat, megváltoztatva a talajt, a labda pattanását, a pálya helyreállásának sebességét, és potenciálisan a verseny tisztességességét is.

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Fotó: LUCIANO GONZALEZ / ANADOLU

A foci-vb-n a gyep kérdése kulcsfontosságú lesz

Amikor legutóbb, 1994-ben rendezték meg a férfi világbajnokságot az Egyesült Államokban, a természetes füvet olyan helyekre kellett szállítani, amelyeket soha nem építettek erre a célra. A michigani Pontiac Silverdome-ba a fű hatszögletű modulokban érkezett, és „csak a túlélésre koncentrált a torna végéig” – mondja John Sorochan, aki a Tennessee Egyetemen gyepgazdálkodási tudományok neves professzora. Ezúttal a FIFA igyekszik a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölni az improvizációt.

John Trey Rogers III, a Michigan State Egyetem gyepkutatási professzora építette meg a Silverdome pályáját Sorochan, akkori hallgatója segítségével. Rogers és Sorochan öt évvel ezelőtt kaptak megbízást a FIFA-tól, hogy segítsenek a világbajnokság pályáit olyan tudományalapú rendszerré alakítani, amelynek köszönhetően a labda és a játékos lába minden helyszínen ugyanúgy érintkezik a talajjal. A 16 stadion közül nyolcban műfüvet használnak – és ezek közül ötnek van olyan tetőszerkezete, amely korlátozza a pályára jutó napfény mennyiségét. „Ha a stadiont nem természetes fűre tervezték, és olyan pályát szeretnének kialakítani, amelyre a világ szemei szegeződnek, akkor minden olyan műszaki megoldást be kell építeni, amely egy természetes fűvel borított stadionban is megtalálható lenne” – mondja Rogers. Ide tartozik az öntözés, a vízelvezetés, és egyes helyszíneken a FIFA-szabványnak megfelelő, a felület alatt elhelyezett vákuumszellőző rendszer.