A 2026-os FIFA világbajnokság várhatóan a történelem legnagyobb fogadási eseménye lesz, és az első, amely teljes körűen próbára teszi az amerikai sportfogadási piacot. A foci-vb június 11-én, csütörtökön kezdődött Mexikóvárosban, és nagyjából hat héttel később ér véget a New Jersey-beli East Rutherfordban található MetLife Stadionban. A két időpont között 48 csapat mérkőzik meg egymással 104 mérkőzésen, az első hetet már magunk mögött is hagytuk a vb-n. Az elemzők szerint a fogadási lehetőségek átalakíthatják az ügyfélszerzést a sportfogadási irodák, a tipp piacok és az azokat működtető sport adat szolgáltató cégek számára, és ez az átalakulás a szemünk előtt zajlik a történelem legnagyobb foci-vb-én. Hogy mást ne mondjunk, a 2026-os világbajnokságra vonatkozó globális fogadások összege meghaladhatja az 50 milliárd dollárt (szinte felfoghatatlanul nagy összeg, körülbelül 15 375 milliárd forint), szemben a 2022-es torna alatt elért több mint 35 milliárd dollárral – állítja Chad Beynon, a Macquarie elemzője.
A foci-vb a pénzről is szól
A kibővített formátum – amely 40 mérkőzéssel többet jelent, mint 2022-ben –, valamint a kedvező észak-amerikai időzónák és az Egyesült Államokban a sportfogadásokra vonatkozó szélesebb körű jogi hozzáférés jelentős lendületet adhat az online szerencsejáték-vállalatoknak. A BetMGM-nél Spanyolország és Franciaország voltak a torna kezdete előtt a végső győzelemre a közös esélyesek +450-es odds-szal, őket követte Anglia és Portugália +700-as, majd Brazília +900-as odds-szal. Argentína – a 2022-es világbajnokság győztese – és Lionel Messi szintén +900-as odds-szal rendelkezett, őket követte Németország (14-1) és Hollandia (18-1).
Minden más csapatnak legalább 33-1-es az esélye, beleértve az Egyesült Államokat is. Az USA-nak a sorsolás előtt 66-1-es esélye volt a 2026-os világbajnokság megnyerésére, de ezek az esélyek a kedvező csoportbeosztás után javultak: az első mérkőzés előtt 50-1-re, majd pedig – a nyitó mérkőzésen Paraguay felett aratott 4-1-es fölényes győzelem után – 33-1-re. Nem mellesleg az Egyesült Államok önmagában 2,9–3,1 milliárd dolláros fogadási forgalmat generálhat, ami minden idők legnagyobb amerikai futball eseményévé teheti a tornát fogadási szempontból. Az előrejelzések szerint ez még a Super Bowl fogadási volumenét is meghaladhatja, ami jól szemlélteti a torna fontosságát ebből a szempontból is.
A 2025. decemberi világbajnokság sorsolása előtt kötött egyik figyelemre méltó fogadás egy 5 000 dolláros tét volt az Egyesült Államok végső győzelmére, 75-1-es odds mellett a Hard Rock Betnél. A tét 375 000 dollárt fizetne ki, ha az USA megnyerné története első világbajnokságát. Maradjunk annyiban, ha ez megtörténne, az nem csak a fogadó személyt lepné meg... Mondjuk az is igaz, hogy a 2026-os világbajnokságon már voltak meglepő eredmények, de semmi sem volt olyan sokkoló, mint az, hogy a debütáló Zöld-foki-szigetek hétfőn Atlantában 0–0-s döntetlent ért el Spanyolországgal szemben – amely a torna egyik nagy esélyese a franciák és az angolok mellett.
A mérkőzés előtt a fogadóirodáknál Spanyolország körülbelül -1 200-as esélyesként szerepelt (92%-os implikált valószínűséggel), míg Zöld-foki-szigetek 28-1-es esélytelen volt. Összehasonlításképpen: ezek rosszabb esélyek voltak, mint amilyenekkel Szaúd-Arábia (25-1) rendelkezett a 2022-es világbajnokságon, mielőtt 2–1-re legyőzte Argentínát. A döntetlenre egyes sportfogadási oldalakon akár 13-1-es odds is volt, és az egyik nagyobb fogadási vállalatnál a tétek mindössze 2%-a esett a döntetlenre.
A Polymarket egyik kereskedője 1 millió dollárt tett Spanyolország győzelmére a Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésen, ami körülbelül 86 000 dollár nyereményt jelentett volna, ha Spanyolország győzött volna. A spanyolok győzelmére tett fogadások voltak a legnépszerűbbek hétfőn a világbajnokságon, mind a fogadások számát, mind a dollárban kifejezett összeget tekintve, mivel sok fogadó Spanyolországot is felvette a kombinált fogadásába. „Kereskedelmi szempontból ez jelentős eredmény volt a kereskedési terem számára, mivel a fogadók mind az egyedi fogadások, mind a kombinált fogadások esetében erőteljesen támogatták Spanyolországot” – írta Mark Bickerdike, a Caesars Sportsbook labdarúgó-részlegének vezetője.
Spanyolország 74%-ban birtokolta a labdát, 23–6-ra felülmúlta Zöld-foki-szigeteket a lövésszámban, és 11–1-re vezetett a sarokrúgások számában, de nem sikerült gólt szereznie. Spanyolország a 71. percben pályára küldte szupersztárját, Lamine Yamalt – és bár ő segített több helyzetet kialakítani, nem tudta segíteni a La Roját a gólszerzésben.
A hispánok mellett Argentína első meccse is nagy érdeklődés mellett futott, ez esetben itthoni adatok is rendelkezésre állnak. A címvédő egy könnyed, 3-0-s győzelemmel nyitott Algéria ellen a világbajnokságon, amelyen Lionel Messi karrierje első vb-mesterhármasával beérte az örökranglistán a tornák történetének legeredményesebb gólszerzőjét, Miroslav Klose-t (mindketten 16-16 góllal állnak) és egyben a vb-k történetének legidősebb játékosa lett, aki három találatot ért el egy mérkőzésen. A Tippmixen 17-es oddsal lehetett fogadni erre a kimenetelre, és volt olyan játékos, aki 5 000 forintos téttel 85 ezer forint nyereményt ért el azzal, hogy Messi legalább három gólt szerez a mérkőzésen.