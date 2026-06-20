A 2026-os FIFA világbajnokság várhatóan a történelem legnagyobb fogadási eseménye lesz, és az első, amely teljes körűen próbára teszi az amerikai sportfogadási piacot. A foci-vb június 11-én, csütörtökön kezdődött Mexikóvárosban, és nagyjából hat héttel később ér véget a New Jersey-beli East Rutherfordban található MetLife Stadionban. A két időpont között 48 csapat mérkőzik meg egymással 104 mérkőzésen, az első hetet már magunk mögött is hagytuk a vb-n. Az elemzők szerint a fogadási lehetőségek átalakíthatják az ügyfélszerzést a sportfogadási irodák, a tipp piacok és az azokat működtető sport adat szolgáltató cégek számára, és ez az átalakulás a szemünk előtt zajlik a történelem legnagyobb foci-vb-én. Hogy mást ne mondjunk, a 2026-os világbajnokságra vonatkozó globális fogadások összege meghaladhatja az 50 milliárd dollárt (szinte felfoghatatlanul nagy összeg, körülbelül 15 375 milliárd forint), szemben a 2022-es torna alatt elért több mint 35 milliárd dollárral – állítja Chad Beynon, a Macquarie elemzője.

A foci-vb-t rengeteg kritika érte már

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb a pénzről is szól

A kibővített formátum – amely 40 mérkőzéssel többet jelent, mint 2022-ben –, valamint a kedvező észak-amerikai időzónák és az Egyesült Államokban a sportfogadásokra vonatkozó szélesebb körű jogi hozzáférés jelentős lendületet adhat az online szerencsejáték-vállalatoknak. A BetMGM-nél Spanyolország és Franciaország voltak a torna kezdete előtt a végső győzelemre a közös esélyesek +450-es odds-szal, őket követte Anglia és Portugália +700-as, majd Brazília +900-as odds-szal. Argentína – a 2022-es világbajnokság győztese – és Lionel Messi szintén +900-as odds-szal rendelkezett, őket követte Németország (14-1) és Hollandia (18-1).

Minden más csapatnak legalább 33-1-es az esélye, beleértve az Egyesült Államokat is. Az USA-nak a sorsolás előtt 66-1-es esélye volt a 2026-os világbajnokság megnyerésére, de ezek az esélyek a kedvező csoportbeosztás után javultak: az első mérkőzés előtt 50-1-re, majd pedig – a nyitó mérkőzésen Paraguay felett aratott 4-1-es fölényes győzelem után – 33-1-re. Nem mellesleg az Egyesült Államok önmagában 2,9–3,1 milliárd dolláros fogadási forgalmat generálhat, ami minden idők legnagyobb amerikai futball eseményévé teheti a tornát fogadási szempontból. Az előrejelzések szerint ez még a Super Bowl fogadási volumenét is meghaladhatja, ami jól szemlélteti a torna fontosságát ebből a szempontból is.