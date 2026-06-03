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Június 11-én kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság, ami több szempontból is formabontó lesz. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő foci-vb mezőnyében lesz 48 csapat, mellette pedig új szabályokat is bevezetnek a tornára, melyek várhatóan gyorsítani fogják majd a játékot.

A június 11-én rajtoló foci-vb-re a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) komoly újításokat vezetett be, melyek azt a célt szolgálják, hogy csapatok minél kevesebbet tudják az időt húzni. 

A foci-vb-re a FIFA teljesen új szabályokat vezetett be
A foci-vb-re a FIFA teljesen új szabályokat vezetett be
Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

A FIFA ezzel azt akarja elősegíteni, hogy a játék folyékonyabb és élvezetesebb legyen, nem mellesleg ezekkel az úgy szabályokkal kihúzzák a futballt gyilkoló csapatok méregfogát. 

Milyen új szabályok lesznek a foci-vb-n?

Fabrizio Romano, az átigazolásokban rendre jártas olasz újságíró a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a FIFA milyen új szabályokat vezetett be a foci-vb-re. 

Bedobás visszaszámlálás (öt másodperc): 

  • Ha egy játékos szándékosan késlelteti a játék újraindítását, a bedobást az ellenfél csapata kapja meg.

Kirúgás visszaszámlálás (öt másodperc): 

  • Ez a szabály a szándékos időhúzására is vonatkozik, és annak eredményeként szögletet ítélhetnek az ellenfél javára.

Időkorlátos csere (10 másodperc): 

  • A lecserélt játékosnak 10 másodperce van arra, hogy a pályát a legközelebbi ponton elhagyja. Ha ezt nem teszi meg, a cserejátékos legalább egy percig nem léphet pályára, így a csapatnak 10 emberrel kell folytatnia a játékot.

Pályán kívüli ellátás (egy perc): 

  • Az a játékos, akit a csapatorvosnak kell ellátnia, 60 másodpercig nem térhet vissza a pályára. Vannak kivételek, például a kapusok esetében, bizonyos sérüléseknél, illetve ha az ellenfél játékosa sárga vagy piros lapos büntetést kap.

A szájukat eltakaró játékosok: 

  • Az a játékos, aki egy ellenféllel való konfliktusos helyzetben eltakarja a száját, akár piros lappal is büntethető.
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A szájeltakarós szabályt Gianluca Prestianni miatt vezették be
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A szögletek visszanézhető: 

  • A VAR ellenőrizheti, hogy a szögletet helyesen ítélték-e meg, de ezt gyorsan, még a játék újraindítása előtt kell elvégezni.

A második sárga lap is visszanézhető: 

  • Azoknál a játékosoknál, akiket második sárga lap miatt kiállítottak, visszanézhető a szituáció, amiért ki lett osztva a büntetőlap. Ugyanakkor nem lesz VAR-vizsgálat olyan esetekben, amikor csak annak megítélése a kérdés, hogy egy játékosnak járna-e a második sárga lap.

A közelgő világbajnokságon tehát ezúttal is új szabályok debütálnak majd. Ezeket elolvasva úgy tűnik, a FIFA tudatosan gyorsítani szeretné a játékot. A kérdés már csak az, hogy a játékvezetők mennyire konzisztensen fogják betartatni ezeket. 

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