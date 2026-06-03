A június 11-én rajtoló foci-vb-re a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) komoly újításokat vezetett be, melyek azt a célt szolgálják, hogy csapatok minél kevesebbet tudják az időt húzni.

A foci-vb-re a FIFA teljesen új szabályokat vezetett be

Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

A FIFA ezzel azt akarja elősegíteni, hogy a játék folyékonyabb és élvezetesebb legyen, nem mellesleg ezekkel az úgy szabályokkal kihúzzák a futballt gyilkoló csapatok méregfogát.

Milyen új szabályok lesznek a foci-vb-n?

Fabrizio Romano, az átigazolásokban rendre jártas olasz újságíró a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a FIFA milyen új szabályokat vezetett be a foci-vb-re.

Bedobás visszaszámlálás (öt másodperc):

Ha egy játékos szándékosan késlelteti a játék újraindítását, a bedobást az ellenfél csapata kapja meg.

Kirúgás visszaszámlálás (öt másodperc):

Ez a szabály a szándékos időhúzására is vonatkozik, és annak eredményeként szögletet ítélhetnek az ellenfél javára.

Időkorlátos csere (10 másodperc):

A lecserélt játékosnak 10 másodperce van arra, hogy a pályát a legközelebbi ponton elhagyja. Ha ezt nem teszi meg, a cserejátékos legalább egy percig nem léphet pályára, így a csapatnak 10 emberrel kell folytatnia a játékot.

Pályán kívüli ellátás (egy perc):

Az a játékos, akit a csapatorvosnak kell ellátnia, 60 másodpercig nem térhet vissza a pályára. Vannak kivételek, például a kapusok esetében, bizonyos sérüléseknél, illetve ha az ellenfél játékosa sárga vagy piros lapos büntetést kap.

A szájukat eltakaró játékosok:

Az a játékos, aki egy ellenféllel való konfliktusos helyzetben eltakarja a száját, akár piros lappal is büntethető.

A szájeltakarós szabályt Gianluca Prestianni miatt vezették be

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A szögletek visszanézhető:

A VAR ellenőrizheti, hogy a szögletet helyesen ítélték-e meg, de ezt gyorsan, még a játék újraindítása előtt kell elvégezni.

A második sárga lap is visszanézhető:

Azoknál a játékosoknál, akiket második sárga lap miatt kiállítottak, visszanézhető a szituáció, amiért ki lett osztva a büntetőlap. Ugyanakkor nem lesz VAR-vizsgálat olyan esetekben, amikor csak annak megítélése a kérdés, hogy egy játékosnak járna-e a második sárga lap.

A közelgő világbajnokságon tehát ezúttal is új szabályok debütálnak majd. Ezeket elolvasva úgy tűnik, a FIFA tudatosan gyorsítani szeretné a játékot. A kérdés már csak az, hogy a játékvezetők mennyire konzisztensen fogják betartatni ezeket.