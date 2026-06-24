A futballvilágban ritkán látni olyat, amire a curacaói válogatott játékosai engedélyt kaptak az idei foci-vb-n. Míg a legtöbb csapatnál szigorúan szabályozzák a családi látogatásokat, addig náluk a szövetségi kapitány megengedte, hogy a futballisták egy szállodai szobában lakjanak a feleségekkel, barátnőkkel, gyermekekkel. Ez a szokatlan döntés alaposan kilóg a vb-k hagyományos rendjéből, hiszen korábban az efféle kiváltság elképzelhetetlen lett volna a világ legnagyobb futballeseményén.

A curacaói válogatott az egyetlen akinek engedélyt kaptak arra, hogy a feleségeikkel és a barátnőikkel egy hotelben szálljanak meg a 2026-os foci-vb ideje alatt Fotó: Bradley Collyer

Komoly problémák voltak a focistafeleségekkel

A történet jóval korábban kezdődött, mint azt sokan gondolnák. Az 1978-as argentin világbajnokságon szereplő magyar válogatott játékosai például egyáltalán nem számíthattak arra, hogy családtagjaik elkísérik őket a tornára. Focistáink közel másfél hónapon át teljes elszigeteltségben, kizárólag csapattársaik és edzőik társaságában éltek. Több visszaemlékezésből kiderül, hogy a hosszú összezártság komoly feszültséget okozott az öltözőben. A folyamatos terhelés, a tét és a magánélet teljes hiánya miatt egy idő után sokan nehezen viselték egymás társaságát. Akkoriban a szakmai stábok úgy vélték, a feleségek, barátnők és gyermekek jelenléte csak elvonhatja a futballisták figyelmét a legfontosabb feladatról: a sikeres szereplésről.

Az évek során ugyan enyhült a szigor. A nagy tornák idején már előfordult, hogy a játékosok egy-két hét elteltével néhány órára találkozhattak szeretteikkel, ám sokak szerint ez sem jelentett valódi megoldást a problémára.

Áttörés történt a 2000-es évek elején

Minden új szintre lépett a 2000-es évek elején. Ekkor született meg a mára világszerte ismert WAG (Wives and Girlfriends – feleségek és barátnők) kifejezés, amely az angol válogatott környezetében vált igazán népszerűvé. A legenda szerint a megnevezést egy dubaji szálloda alkalmazottai használták először az ott megszálló futballistapárokra.

Az akkori angol szövetségi kapitány, Sven-Göran Eriksson szakított a korábbi hagyományokkal, és engedélyezte, hogy játékosai magukkal vigyék párjaikat a 2006-os németországi vb-re. A média azonnal felfigyelt a jelenségre, a Baden-Badenben tartózkodó társaság pedig szinte naponta szerepelt a bulvárlapok címlapjain.