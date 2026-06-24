A futballvilágban ritkán látni olyat, amire a curacaói válogatott játékosai engedélyt kaptak az idei foci-vb-n. Míg a legtöbb csapatnál szigorúan szabályozzák a családi látogatásokat, addig náluk a szövetségi kapitány megengedte, hogy a futballisták egy szállodai szobában lakjanak a feleségekkel, barátnőkkel, gyermekekkel. Ez a szokatlan döntés alaposan kilóg a vb-k hagyományos rendjéből, hiszen korábban az efféle kiváltság elképzelhetetlen lett volna a világ legnagyobb futballeseményén.
Komoly problémák voltak a focistafeleségekkel
A történet jóval korábban kezdődött, mint azt sokan gondolnák. Az 1978-as argentin világbajnokságon szereplő magyar válogatott játékosai például egyáltalán nem számíthattak arra, hogy családtagjaik elkísérik őket a tornára. Focistáink közel másfél hónapon át teljes elszigeteltségben, kizárólag csapattársaik és edzőik társaságában éltek. Több visszaemlékezésből kiderül, hogy a hosszú összezártság komoly feszültséget okozott az öltözőben. A folyamatos terhelés, a tét és a magánélet teljes hiánya miatt egy idő után sokan nehezen viselték egymás társaságát. Akkoriban a szakmai stábok úgy vélték, a feleségek, barátnők és gyermekek jelenléte csak elvonhatja a futballisták figyelmét a legfontosabb feladatról: a sikeres szereplésről.
Az évek során ugyan enyhült a szigor. A nagy tornák idején már előfordult, hogy a játékosok egy-két hét elteltével néhány órára találkozhattak szeretteikkel, ám sokak szerint ez sem jelentett valódi megoldást a problémára.
Áttörés történt a 2000-es évek elején
Minden új szintre lépett a 2000-es évek elején. Ekkor született meg a mára világszerte ismert WAG (Wives and Girlfriends – feleségek és barátnők) kifejezés, amely az angol válogatott környezetében vált igazán népszerűvé. A legenda szerint a megnevezést egy dubaji szálloda alkalmazottai használták először az ott megszálló futballistapárokra.
Az akkori angol szövetségi kapitány, Sven-Göran Eriksson szakított a korábbi hagyományokkal, és engedélyezte, hogy játékosai magukkal vigyék párjaikat a 2006-os németországi vb-re. A média azonnal felfigyelt a jelenségre, a Baden-Badenben tartózkodó társaság pedig szinte naponta szerepelt a bulvárlapok címlapjain.
És a sajtó nem bánt kesztyűs kézzel a WAG-ekkel. Több lap „hitelkártyás huligánokként” emlegette őket, azt állítva, hogy egyetlen bevásárlás során több tízezer fontot költöttek el, miközben fényűző életmódjukkal és luxuskiadásaikkal hívták fel magukra a figyelmet. Egyesek odáig mentek, hogy az angol válogatott gyengébb szerepléséért (legjobb 8 között kiestek) is részben a játékosok párjait tették felelőssé - írta a Guardian.
Csak maradva az idővonalnál, számos válogatott továbbra sem támogatta, hogy a játékosok párjai a tornák alatt a csapat közelében legyenek. Az angol válogatott élére 2008-ban kinevezett Fabio Capello például kifejezetten szigorú szabályokat vezetett be a WAG-ekkel kapcsolatban.
A szakember már a 2010-es dél-afrikai világbajnokság előtt egyértelművé tette, hogy a feleségek és barátnők nem szállhatnak meg ugyanabban a hotelben, mint a játékosok. Capello szerint a futballisták találkozhatnak ugyan a párjukkal, de csak a mérkőzések után, legfeljebb egy napra.
Dél-Afrikába futballozni megyünk, nem nyaralni
– fogalmazott.
A korlátozások ráadásul itt nem értek véget. Az angol válogatott vezetése annyira komolyan vette a kérdést, hogy a játékosok párjait még a csapat szállásának közelébe sem engedték, nehogy bármi elvonja a futballisták figyelmét a világbajnokságról.
A curacaói futballisták a foci-vb alatt is együtt lakhatnak a párjukkal
Curacao egészen más utat választott a 2026-os világbajnokságon. A karibi szigetország történelmet írt azzal, hogy első vb-szereplésén pontot szerzett Ecuador ellen, a 0–0-s döntetlen után pedig egy különleges részlet is napvilágot látott a csapat háza tájáról. A válogatott holland szövetségi kapitánya, Dick Advocaat ugyanis engedélyezte játékosainak, hogy partnereikkel együtt szálljanak meg floridai szállodájukban a torna alatt.
A csapat egyetlen női orvosa szerint ez a döntés jelentős szerepet játszott abban, hogy a futballisták könnyebben átvészelték a nehezebb időszakokat. Úgy véli, a családdal töltött idő, az érzelmi támogatás, sőt az intimitás is hozzájárult a játékosok mentális egyensúlyához, ezért a közeli hozzátartozók jelenlétét kifejezetten hasznosnak tartották a világbajnokság során.
A játékosok a társaikkal egy szobában lakhatnak. Ha gyerekek is vannak, akkor a család kap egy plusz szobát. Curacao egészen egyedülálló nemzet, egy kis ország, vidám, melegszívű és családcentrikus emberekkel. Hiszem, hogy a szex segít, de talán inkább érzelmi oldalon, mint közvetlen fiziológiai hatás miatt. Egy ilyen hosszú tornán a család jelenléte csökkenti a honvágyat és nyugalmat hoz. Sok futballistánk nem a világ legmagasabb szintjén játszik. Több család számára túl drága lenne egyedül heteket tölteni az Egyesült Államokban. A szövetség úgy döntött, hogy átvállalja ezt a költséget.
- mondta a csapatorvos.
A Curacao-Ecuador mérkőzés hőse egyértelműen Elroy Room volt. A rutinos kapus szenzációs teljesítményt nyújtott, 15 védéssel járult hozzá a győzelemmel felérő 0–0-s döntetlenhez. A lefújást követően azonban nem csapattársaihoz rohant először, hanem a lelátón helyet foglaló feleségéhez, Zorannahhoz. A megható pillanatot a kamerák is megörökítették: a kapus hosszú ölelést és egy csókot kapott párjától, aki végig a helyszínen szurkolt neki, és együtt ünnepelhette vele Curacao első világbajnoki pontszerzését.
2026-ra teljesen megváltozott a focistafeleségek megítélése. Míg korábban sokan a játékosok teljesítményének visszaesését látták bennük, ma már sok esetben önálló hírességként tekintenek rájuk. Ebben hatalmas szerepe volt a közösségi média térnyerésének, hiszen ma már nem egy olyan futballistapár van, ahol a feleség vagy a barátnő nagyobb követőtáborral rendelkezik, mint maga a játékos.
Jordan Pickford feleségét, Megant több mint százezren követik az Instagramon, Harry Kane párja, Kate pedig közel háromszázezres követőtábort épített fel, emellett saját ékszerkollekcióval is rendelkezik. De ugyanez igaz Lionel Messi feleségére, Antonela Roccuzzóra vagy Cristiano Ronaldo menyasszonyára, Georgina Rodríguezra is. Bár a világ legismertebb futballistái mellett váltak ismertté, mára saját jogukon is a nyilvánosság meghatározó szereplői lettek.