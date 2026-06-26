Pénteken este és szombat hajnalban az is nézni fogja a 2026-os foci-vb-t, aki eddig nem tette. Ugyanis a H és az I csoportkör záró fordulójában kiélezett helyzet alakult ki, a továbbjutásról döntenek. A pénteki program rögtön egy igazi csúcsmeccsel indul: az I csoportban a százszázalékos Norvégia és Franciaország csap össze. Mindkét válogatott hat ponttal várja az utolsó fordulót, így a párharc tétje a csoportelsőség. A H csoportban szombat hajnalban szintén parázs végjáték várható. Az Uruguay–Spanyolország összecsapás papíron a játéknap egyik legnagyobb rangadója, de a másik mérkőzés, a Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia találkozó legalább ekkora jelentőséggel bír. A spanyolok négy ponttal vezetik a kvartettet, Uruguay és a világbajnokság egyik legkellemesebb meglepetését okozó Zöld-foki Köztársaság egyaránt két ponttal áll, így a csoportból még három csapat is reális eséllyel pályázik a továbbjutásra.

Farkasszemet néz Haaland és Mbappé (jobbra), jön a Norvégia-Franciaország csoportrangadó a foci-vb-n Fotó: NurPhoto

Jön az I csoport rangadója a foci-vb-n: Norvégia-Franciaország

A 2018-as világbajnok Franciaország eddig hibátlan teljesítményt nyújtott: előbb Szenegált, majd Irakot győzte le, így hat ponttal és kiváló gólkülönbséggel várhatja az utolsó csoportmérkőzést. Az első hely megszerzése logisztikai szempontból mindenképpen előnyt jelentene, hiszen a franciák a negyeddöntőig az Egyesült Államok északkeleti részén maradhatnának, elkerülve a Dallas–Miami–Atlanta útvonal hosszú utazásait.

A továbbjutás ugyanakkor könnyen kétélű fegyver lehet. A jelenlegi ág szerint a csoportgyőztes ugyan elkerülheti Brazíliát, Angliát és Portugáliát a torna korai szakaszában, viszont már a nyolcaddöntőben összefuthat Németországgal, az elődöntőben pedig akár az Európa-bajnok Spanyolország várhat rá.

A franciák kispadján változás lesz. Didier Deschamps édesanyja halála miatt hazautazott Franciaországba, így a Norvégia elleni mérkőzésen hosszú évek óta mellette dolgozó segítője, Guy Stéphan irányítja majd a csapatot Bostonban. Mivel a továbbjutás már biztos, a szakmai stáb várhatóan több helyen is frissít a kezdőcsapaton. Ezt előrevetítette az Irak elleni 3–0-s győzelem is, amelyen Deschamps mind az öt cserelehetőségét kihasználta. Minden jel arra utal, hogy a franciák számára most a keret megfelelő rotálása és a kulcsjátékosok pihentetése fontosabb, mint a legerősebb összeállítás pályára küldése.