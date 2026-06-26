Pénteken este és szombat hajnalban az is nézni fogja a 2026-os foci-vb-t, aki eddig nem tette. Ugyanis a H és az I csoportkör záró fordulójában kiélezett helyzet alakult ki, a továbbjutásról döntenek. A pénteki program rögtön egy igazi csúcsmeccsel indul: az I csoportban a százszázalékos Norvégia és Franciaország csap össze. Mindkét válogatott hat ponttal várja az utolsó fordulót, így a párharc tétje a csoportelsőség. A H csoportban szombat hajnalban szintén parázs végjáték várható. Az Uruguay–Spanyolország összecsapás papíron a játéknap egyik legnagyobb rangadója, de a másik mérkőzés, a Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia találkozó legalább ekkora jelentőséggel bír. A spanyolok négy ponttal vezetik a kvartettet, Uruguay és a világbajnokság egyik legkellemesebb meglepetését okozó Zöld-foki Köztársaság egyaránt két ponttal áll, így a csoportból még három csapat is reális eséllyel pályázik a továbbjutásra.
Jön az I csoport rangadója a foci-vb-n: Norvégia-Franciaország
A 2018-as világbajnok Franciaország eddig hibátlan teljesítményt nyújtott: előbb Szenegált, majd Irakot győzte le, így hat ponttal és kiváló gólkülönbséggel várhatja az utolsó csoportmérkőzést. Az első hely megszerzése logisztikai szempontból mindenképpen előnyt jelentene, hiszen a franciák a negyeddöntőig az Egyesült Államok északkeleti részén maradhatnának, elkerülve a Dallas–Miami–Atlanta útvonal hosszú utazásait.
A továbbjutás ugyanakkor könnyen kétélű fegyver lehet. A jelenlegi ág szerint a csoportgyőztes ugyan elkerülheti Brazíliát, Angliát és Portugáliát a torna korai szakaszában, viszont már a nyolcaddöntőben összefuthat Németországgal, az elődöntőben pedig akár az Európa-bajnok Spanyolország várhat rá.
A franciák kispadján változás lesz. Didier Deschamps édesanyja halála miatt hazautazott Franciaországba, így a Norvégia elleni mérkőzésen hosszú évek óta mellette dolgozó segítője, Guy Stéphan irányítja majd a csapatot Bostonban. Mivel a továbbjutás már biztos, a szakmai stáb várhatóan több helyen is frissít a kezdőcsapaton. Ezt előrevetítette az Irak elleni 3–0-s győzelem is, amelyen Deschamps mind az öt cserelehetőségét kihasználta. Minden jel arra utal, hogy a franciák számára most a keret megfelelő rotálása és a kulcsjátékosok pihentetése fontosabb, mint a legerősebb összeállítás pályára küldése.
Kylian Mbappé megállíthatatlan a vb-n
A franciák legnagyobb fegyvere természetesen ismét Kylian Mbappé lehet. A Real Madrid támadója Irak ellen duplázott, így már 16 világbajnoki góllal áll pályafutása során.
Ezzel:
- utolérte Miroslav Klosét a világbajnokságok örökranglistáján,
- már csak két találatra van Lionel Messi rekordjától,
- és négy góllal vezeti a torna góllövőlistáját Erling Haalanddal holtversenyben.
Mbappé ráadásul elképesztő formában futballozik: legutóbbi nyolc válogatott mérkőzésén tíz gólt szerzett, a világbajnokságon pedig sorozatban hat találkozón is betalált.
A korábbi ferencvárosi játékos, Vincze Ottó ugyanakkor az Origónak elmondta, a francia klasszis mellett érdemes a mögötte álló csapatra is figyelni, hiszen szerinte a sikerek kulcsa nem kizárólag az egyéni teljesítményekben rejlik.
Mbappé egy kimagasló játékos, és fantasztikus teljesítményt nyújt, de szerintem túl keveset beszélünk az őt körülvevő csapatról és a társakról. A franciák évek óta minden nagy tornán az esélyesek közé tartoznak, és ez egyáltalán nem véletlen. Olyan játékosállományuk van, hogy akár három különböző válogatottat is ki tudnának állítani, és szerintem mindháromnak reális esélye lenne eljutni egy világverseny legjobb nyolc csapata közé. Ráadásul még így is sok kiváló futballista marad ki a keretből. Egyszerűen elképesztő, milyen mély a francia játékosállomány. Olyan mély a keretük, hogy a kispadról is olyan játékosokat tudnak pályára küldeni, akik egyetlen pillanat alatt képesek megfordítani egy mérkőzést.
- fogalmazott az 51 éves egykori kiváló középpályás.
Norvégia legyőzheti a torna nagy esélyesét?
A skandinávok azonban egyáltalán nem statisztaszerepre készülnek. Stale Solbakken együttese eddig kifejezetten látványos futballt produkált: magabiztosan kezdett Irak ellen (4-1), majd Szenegál ellen igazi karaktert mutatott: fordulatos, nagy iramú mérkőzésen 3–2-re nyert, ráadásul hátrányból felállva.
Norvégia játéka továbbra is Martin Ödegaard és Erling Haaland köré épül. A Manchester City gólvágója már négy találatnál jár a tornán, míg az Arsenal csapatkapitánya három gólpasszal vezeti a világbajnokság asszisztlistáját, emellett ő a skandináv válogatott támadójátékának legfőbb szervezője is.
Vincze Ottó hangsúlyozta, örömteli látni, hogy Norvégia ismét felzárkózott a nemzetközi futball élvonalához, hiszen nemcsak egyéni klasszisokra épít, hanem csapatként is egyre karakteresebb futballt mutat.
Nemcsak azért, mert van két-három klasszisuk, akik a Premier League-ben is meghatározó szerepet töltenek be, hanem azért is, mert összességében nagyon jó csapatuk van. Nem bonyolítják túl a futballt, dinamikusan játszanak, és képesek komoly nyomást helyezni az ellenfeleikre
– fogalmazott a korábbi válogatott labdarúgó, aki ebből a párharcból a franciákat várja győztesként.
H csoport: még semmi nem dőlt el
Nehéz úgy beszélni a H csoportról, mintha már minden kérdés eldőlt volna – mert korántsincs így. Bár Spanyolország már biztosította helyét a kieséses szakaszban, a másik továbbjutó kiléte továbbra is nyitott. Az utolsó forduló előtt Uruguay, a torna egyik legnagyobb meglepetését jelentő Zöld-foki Köztársaság és Szaúd-Arábia is versenyben van a legjobb 32 közé jutásért, így óriási izgalmak várhatók. De kezdjük is azzal a csapattal, amely eddig talán a legnagyobb szenzációt szolgáltatta a világbajnokságon.
Tovább íródik a csoda? Esetleg túl nagy lesz a nyomás a Zöld-foki Köztársaságon?
Kétségkívül a Zöld-foki Köztársaság szolgáltatta eddig a világbajnokság egyik legnagyobb szenzációját. Az afrikai vb-újonc előbb gól nélküli döntetlent játszott Spanyolországgal, majd 2–2-re végzett Uruguay ellen is, ráadásul mindkét mérkőzésen bátor, szervezett és kifejezetten szerethető futballt mutatott. Nem véletlen, hogy rövid idő alatt a semleges szurkolók egyik kedvencévé vált.
A csapat legnagyobb sztárja egyértelműen a 40 éves kapus, Vozinha, akit két hét alatt 16 millióan (!) követtek be a közösségi médiában. A szigetország története során először szerepel világbajnokságon, és bár előzetesen kevesen vártak tőle bravúrt, eddig alaposan rácáfolt a kétkedőkre. Most pedig már a továbbjutás is elérhető közelségbe került – ehhez azonban le kell győznie Szaúd-Arábiát, amely nem kezdte túl jól a vb-t. A spanyoloktól elszenvedett 4–0-s vereség komoly pofon volt, pedig az első fordulóban még értékes 1–1-es döntetlent értek el Uruguay ellen. A válogatottat április óta irányító Georgios Donis bízik benne, hogy csapata ezúttal sokkal jobb arcát mutatja.
Zöld-foki Köztársaság továbbjut, ha:
- legyőzi Szaúd-Arábiát
- döntetlent játszik, és Uruguay kikap Spanyolországtól
- döntetlennel is lehet esélye harmadikként, de az már a többi csapattól függ
Uruguay-Spanyolország: Lamine Yamal egészséges?
Spanyolország már biztosította helyét a legjobb 32 között, így a pénteki, Uruguay elleni csoportmérkőzésen elsősorban az lesz a kérdés, hogy győzelemmel hangol-e az egyenes kieséses szakaszra?A szurkolókat azonban sokkal inkább Lamine Yamal állapota foglalkoztatja.
A Barcelona 18 éves sztárja a Zöld-foki Köztársaság elleni nyitómérkőzésen mindössze 19 percet kapott, miután a szezon végén combhajlító-sérüléssel bajlódott. Szaúd-Arábia ellen már kezdőként lépett pályára, gólt is szerzett, ám a szünetben lecserélte Luis de la Fuente. Ez ismét találgatásokra adott okot: több sajtóhír szerint a spanyol szövetségi kapitány nem akarta kockáztatni Yamal játékát, ezért idő előtt lehozta a pályáról. Ugyanakkor a legfrissebb információk szerint a csere előre eltervezett volt, és nem újabb sérülés állt a háttérben. Könnyen elképzelhető, hogy De la Fuente egyszerűen tudatosan osztja be a fiatal szélső játékperceit, hogy a világbajnokság kieséses szakaszára teljesen egészséges és friss állapotban legyen. Hogy Uruguay ellen mennyi szerepet kap, az csak a kezdő sípszó előtt derül ki.
Uruguay rendkívül nehéz helyzetből várja az utolsó csoportmérkőzést. Marcelo Bielsa együttese két döntetlennel csupán két pontot szerzett, így a Spanyolország elleni találkozón győzelmi kényszerben lép pályára. Egy sikerrel biztosan ott lenne a legjobb 32 között, sőt akár a csoportelsőségre is maradna esélye, amennyiben a másik mérkőzés eredménye is kedvezően alakul.
Így juthat tovább Uruguay:
- ha legyőzi Spanyolországot, vagy döntetlent játszik, miközben a Zöld-foki Köztársaság kikap.
- ha döntetlent játszik, és a másik meccsen is döntetlen születik, illetve több más kombinációban is.