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Foci-vb 2026

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Magyar idő szerint hétfőn 23 órától rendezik a Franciaország-Irak mérkőzést a labdarúgó-világbajnokságon. Az előző foci-vb döntősének második csoportmeccsét komoly veszély fenyegeti, ugyanis Philadelphiában ítéletidő várható hétfőn.

A foci-vb I csoportjában esedékes találkozót helyi idő szerint délután rendezik, azonban a meteorológusok villámlásra, orkánerejű szélre, özönvízszerű esőre, sőt akár tornádók kialakulására is figyelmeztettek. A FIFA szigorú szabályai szerint amennyiben villámcsapást észlelnek a stadion nyolc mérföldes körzetében, a Franciaország-Irak mérkőzést azonnal félbe kell szakítani.

A franciák következő meccse veszélyben a foci-vb-n
A franciák következő meccse veszélyben a foci-vb-n
Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Veszélyben a franciák csoportmeccse a foci-vb-n

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy minden újabb villámlás után újabb harminc percet kell várni a játék folytatására. 

Emiatt könnyen előfordulhat, hogy a találkozó órákon át elhúzódik, vagy akár késő éjszaka ér csak véget.

A szervezők már vészforgatókönyvekkel készülnek. A stadion környékén található szurkolói zónákat idő előtt bezárhatják, és a tömegek kimenekítésére is kidolgozták a terveket. A helyi szervezők szerint korábban már volt példa arra, hogy néhány perc alatt kellett kiüríteni egy rendezvényterületet a veszélyes időjárás miatt.

A 2025-ös amerikai klubvilágbajnokságon több mérkőzés is jelentős csúszással zajlott a viharok miatt. Egyes találkozók több mint öt órán keresztül tartottak a folyamatos megszakítások miatt.

A francia válogatott a csoport favoritjaként érkezik a hétfői mérkőzésre, Irak számára pedig különösen fontos lenne a pontszerzés. Elképzelhető azonban, hogy ezúttal nem az ellenfél, hanem az időjárás lesz a legnagyobb kihívás a csapatok számára Philadelphiában.

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