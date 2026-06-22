A foci-vb I csoportjában esedékes találkozót helyi idő szerint délután rendezik, azonban a meteorológusok villámlásra, orkánerejű szélre, özönvízszerű esőre, sőt akár tornádók kialakulására is figyelmeztettek. A FIFA szigorú szabályai szerint amennyiben villámcsapást észlelnek a stadion nyolc mérföldes körzetében, a Franciaország-Irak mérkőzést azonnal félbe kell szakítani.
Veszélyben a franciák csoportmeccse a foci-vb-n
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy minden újabb villámlás után újabb harminc percet kell várni a játék folytatására.
Emiatt könnyen előfordulhat, hogy a találkozó órákon át elhúzódik, vagy akár késő éjszaka ér csak véget.
A szervezők már vészforgatókönyvekkel készülnek. A stadion környékén található szurkolói zónákat idő előtt bezárhatják, és a tömegek kimenekítésére is kidolgozták a terveket. A helyi szervezők szerint korábban már volt példa arra, hogy néhány perc alatt kellett kiüríteni egy rendezvényterületet a veszélyes időjárás miatt.
A 2025-ös amerikai klubvilágbajnokságon több mérkőzés is jelentős csúszással zajlott a viharok miatt. Egyes találkozók több mint öt órán keresztül tartottak a folyamatos megszakítások miatt.
A francia válogatott a csoport favoritjaként érkezik a hétfői mérkőzésre, Irak számára pedig különösen fontos lenne a pontszerzés. Elképzelhető azonban, hogy ezúttal nem az ellenfél, hanem az időjárás lesz a legnagyobb kihívás a csapatok számára Philadelphiában.
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