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Foci-vb 2026

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Nem akármilyen napot zárhattunk a FIFA óriás tornáján. A foci-vb ötödik napját hívhatnánk egyszerűen a döntetlenek napjának, köztük a meglepő spanyol blamával.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerinti kedd éjszakai mérkőzésein két csoportban is döntetlennel zárultak az összecsapások. A H-csoportban Uruguay az utolsó tíz percben mentett pontot Szaúd-Arábia ellen (1-1) a foci-vb-n, míg a G-csoportban Irán kétszer is hátrányból állt fel Új-Zélanddal szemben egy látványos, négygólos mérkőzésen (2-2). Másrészt korábban még hétfőn este a spanyolok óriási meglepetésre csak 0-0-ás döntetlent hoztak össze a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság ellenében, és Egyiptom is 1-1-et játszott Belgiummal.

Mohammad Mohebbi elesik Új-Zéland kapusa, Max Crocombe mellett az Irán - Új-Zéland mérkőzésen a foci-vb-n
Mohammad Mohebbi elesik Új-Zéland kapusa, Max Crocombe mellett az Irán - Új-Zéland mérkőzésen a foci-vb-n
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A foci-vb ötödik napja érdekesen alakult

Ilyen sem sűrűn fordult elő a világbajnokságon, hogy egymás után négy csoportmeccs is, ugyanazon a napon (mármint Amerikában) egyaránt döntetlennel érjen véget.

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Galéria: A labdarúgó-világbajnokság ötödik napjának legjobb képei
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Pau Cubarsi a 2026-os világbajnokság H csoportjának labdarúgó-mérkőzésén, Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság

 

 

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