A 2026-os labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerinti kedd éjszakai mérkőzésein két csoportban is döntetlennel zárultak az összecsapások. A H-csoportban Uruguay az utolsó tíz percben mentett pontot Szaúd-Arábia ellen (1-1) a foci-vb-n, míg a G-csoportban Irán kétszer is hátrányból állt fel Új-Zélanddal szemben egy látványos, négygólos mérkőzésen (2-2). Másrészt korábban még hétfőn este a spanyolok óriási meglepetésre csak 0-0-ás döntetlent hoztak össze a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság ellenében, és Egyiptom is 1-1-et játszott Belgiummal.

Mohammad Mohebbi elesik Új-Zéland kapusa, Max Crocombe mellett az Irán - Új-Zéland mérkőzésen a foci-vb-n

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A foci-vb ötödik napja érdekesen alakult

Ilyen sem sűrűn fordult elő a világbajnokságon, hogy egymás után négy csoportmeccs is, ugyanazon a napon (mármint Amerikában) egyaránt döntetlennel érjen véget.