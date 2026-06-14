Nagy reményekkel vágott neki a világbajnokságnak a holland válogatott, amely már története során háromszor játszhatott döntőt, azonban még egyszer sem tudta megnyerni a trófeát. Ronald Koeman csapata Japán ellen, Dallasban kezdte az F-csoport küzdelmeit az Egyesült Államokban a foci-vb-n.
Dominánsan kezdett Hollandia a foci-vb-n, a gól viszont elmaradt az első félidőben
Ordító holland helyzettel kezdődött a találkozó, Donyell Malen pontos labdát kapott a Japán kapunak háttal. A támadó be tudott fordulni, majd egy életerős lövéssel kínálta meg Zion Suzuki kapust, aki nagy védést mutatott be. Japánnak is volt veszélyes helyzete az első negyedórában, veszélyesen kanyarodott a holland kapu elé a szöglet, de végül a védők kifejelték. A 28. percben Ito próbálkozott nagyon messziről, a kísérlet viszont messze-messze elkerülte a kaput.
Malen sokat volt játékban, a 33. percben két összefutó japán védő elől szerezte meg a labdát, de végül az ázsiaiaknak sikerült szögletre mentenie a labdát. Két perccel később a jobb oldalról végezhetett el szabadrúgást a holland csapat, a lefejelt labdát követően Gakpo vállalkozott lövésre, de fölé lőtte.
Nagyon közel állt a vezetés megszerzéséhez Japán az első félidő hajrájában. Kubo tette be középre a labdát, Kamada viszont centikkel tévesztett célt, lövése a jobb kapufa mellett haladt el. Mindkét csapat veszélyesen játszott, nyolc nagyobb helyzet is volt, de gól nélküli döntetlennel zárult az első játékrész.
Japán gyorsan válaszolt a hollandok góljára
Summerville szólójával kezdődött a második félidő. A holland szélső centerezését azonban elrúgták a kapu elől a japán védők. A szünetben egyik csapat sem cserélt.
Az 51. percben született meg a találkozó első gólja, Virgil van Dijk válogatottbéli 13. találata azonban vezetést jelentett Hollandiának, a csapatkapitány volt eredményes. Gravenberch ívelte be a labdát, van Dijk nem volt lesen, és a kapufa segítségével fejelte a hosszúba a labdát.
Felpörögtek az események: negyedóra sem telt még el a második félidőből, amikor Japán egyenlített. Kubo kevergetett a tizenhatoson belül, majd megtalálta Nakamurát, aki miután tisztára játszotta magát, lövésre vállalkozott a lehető legjobb pillanatban. Szinte a semmiből jött a Japánok egyenlítése, a gólig nem volt sok momentumuk. A kapura tartó lövés még egy leheletnyit megpattant Jan Paul van Hecke lábán, de ez nem segített a hollandokon.
Az egyenlítés felpaprikázta a holland csapatot
Egy órányi játék után sem cserélt egyik szövetségi kapitány sem. Japán egyenlítését követően Hollandia azonban tempót váltott, Crysencio Summerville pedig egyedül indult el a jobb oldalon. A szélső befelé cselezett, és amolyan Arjen Robbenre emlékeztető megmozdulással tekert a japán kapuba. Ahogyan az első, úgy a második holland gól is a kapufáról pattant be.
Nagyon felpörögtek az események a hidratációs szünet előtt: Malen is nagyon közel volt a gólhoz, de végült a lövése elakadt a védőkben. Japán egyből kontrázott, Takefusa Kubo távolról tűzte kapura, és ugyan kevéssel, de célt tévesztett.
A gól után mindkét csapat változtatott. Koeman Depayt, Koopmeinerst és Timbert, Moriyaszu pedig Itót küldte pályára.
A cseréket követően Hollandia kissé visszaállt, Japánnak volt területe birtokolni a labdát és több helyzetet is ki tudott alakítani. Bart Verbruggen kapusnak még két védést is be kellett mutatnia. Miután Koeman lecserélte a két gólpasszt is kiosztó Gravenberchet, mintha elfogyott volna a kellő kreativitás a hollandok játékából.
Nem bírta ki Hollandia
Koeman csapata mintha eltaktikázta volna magát. A japánok teljes extázisban támadtak és beszorították Hollandiát saját kapujuk elé. Japán rúghatott szögletet, és Ogawa Koki ugrott a legmagasabbra. Fejese azonban Kamada feje búbjáról pattant a kapuba. A középpályás azt sem tudta, hol van a labda, mégis ő egyenlített.
Óriási hidegzuhannyal kezdődött a hollandok tornája az F csoportban.
Eredmény, foci-vb, F csoport, 1. forduló:
Hollandia–Japán 2–2 (0–0)
Gólszerző: van Dijk 51. p, Summerville 64. p, ill Nakamura 57. p, Kamada 89. p
Játékvezető: Ismail Elfath (amerikai)
HOLLANDIA kezdőcsapata: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong – Summerville, Reijnders, Gakpo – Malen.
JAPÁN kezdőcsapata: Suzuki Z. – Vatanabe, Tanigucsi, Ito H. – Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo – Ueda.