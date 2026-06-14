Nagy reményekkel vágott neki a világbajnokságnak a holland válogatott, amely már története során háromszor játszhatott döntőt, azonban még egyszer sem tudta megnyerni a trófeát. Ronald Koeman csapata Japán ellen, Dallasban kezdte az F-csoport küzdelmeit az Egyesült Államokban a foci-vb-n.

Dominánsan kezdett Hollandia a foci-vb-n, a gól viszont elmaradt az első félidőben

Fotó: ARIC BECKER / AFP

Dominánsan kezdett Hollandia a foci-vb-n, a gól viszont elmaradt az első félidőben

Ordító holland helyzettel kezdődött a találkozó, Donyell Malen pontos labdát kapott a Japán kapunak háttal. A támadó be tudott fordulni, majd egy életerős lövéssel kínálta meg Zion Suzuki kapust, aki nagy védést mutatott be. Japánnak is volt veszélyes helyzete az első negyedórában, veszélyesen kanyarodott a holland kapu elé a szöglet, de végül a védők kifejelték. A 28. percben Ito próbálkozott nagyon messziről, a kísérlet viszont messze-messze elkerülte a kaput.

Malen sokat volt játékban, a 33. percben két összefutó japán védő elől szerezte meg a labdát, de végül az ázsiaiaknak sikerült szögletre mentenie a labdát. Két perccel később a jobb oldalról végezhetett el szabadrúgást a holland csapat, a lefejelt labdát követően Gakpo vállalkozott lövésre, de fölé lőtte.

Nagyon közel állt a vezetés megszerzéséhez Japán az első félidő hajrájában. Kubo tette be középre a labdát, Kamada viszont centikkel tévesztett célt, lövése a jobb kapufa mellett haladt el. Mindkét csapat veszélyesen játszott, nyolc nagyobb helyzet is volt, de gól nélküli döntetlennel zárult az első játékrész.

Japán gyorsan válaszolt a hollandok góljára

Summerville szólójával kezdődött a második félidő. A holland szélső centerezését azonban elrúgták a kapu elől a japán védők. A szünetben egyik csapat sem cserélt.

Az 51. percben született meg a találkozó első gólja, Virgil van Dijk válogatottbéli 13. találata azonban vezetést jelentett Hollandiának, a csapatkapitány volt eredményes. Gravenberch ívelte be a labdát, van Dijk nem volt lesen, és a kapufa segítségével fejelte a hosszúba a labdát.

Felpörögtek az események: negyedóra sem telt még el a második félidőből, amikor Japán egyenlített. Kubo kevergetett a tizenhatoson belül, majd megtalálta Nakamurát, aki miután tisztára játszotta magát, lövésre vállalkozott a lehető legjobb pillanatban. Szinte a semmiből jött a Japánok egyenlítése, a gólig nem volt sok momentumuk. A kapura tartó lövés még egy leheletnyit megpattant Jan Paul van Hecke lábán, de ez nem segített a hollandokon.