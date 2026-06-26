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Foci-vb 2026

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A holland válogatott könnyedén legyőzte Tunéziát, így csoportelsőként menetelt a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A foci-vb-n remeklő japánok döntetlent játszottak a svédekkel, ezzel mindkét csapat továbbjutott a legjobb 32 közé.

A holland válogatott már a harmadik percben vezetést szerzett, Denzel Dumfries beadását Eljesz Szkiri hihetetenül ügyetlen mozdulattal vágta a saját kapujába. Az idei foci-vb legemlékezetesebb öngólja után gyorsan lezárta a meccset Ronald Koeman együttese, a 7. percben Brian Brobbey növelte az előnyt, miután egy szabadrúgást követően Virgil van Dijk remekül fejelte le neki a labdát.

A holland válogatott csoportelsőként jutott tovább a foci-vb-n
A holland válogatott csoportelsőként jutott tovább a foci-vb-n
Fotó: FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hollandia csoportelsőként jutott tovább a foci-vb-n

Az egyre jobban szakadó esőben a második játékrész rövid késéssel kezdődött, két tunéziai is késve érkezett a pályára – emiatt Koeman igen bosszús volt –, majd az afrikai csapat Hazem Maszturi fejesével szépített. 

A hollandok gyorsan visszaállították a kétgólos különbséget Jan Paul van Hecke csúsztatásával, és végül 3-1-re nyertek.

Hollandia ezzel csoportelső lett – a legjobb 32 között szintén afrikai csapat, Marokkó lesz az ellenfele –, míg Tunézia a valaha volt leggyengébb vb-szereplésével, csoportutolsóként esett ki a tornáról.

A japánok és a svédek is továbbjutottak

Az F csoport másik mérkőzésén a japánok és a svédek csaptak össze egymással, a találkozó első félideje nem hozott gót, a másodikban azonban fepörögtek az események. Az 56. percben egy szép támadás során Doan Ricu ugratta ki Maeda Daizent, aki egy átvétel után 11 méterről a jobb alsóba lőtt. Nem kellett sokat várni a svédek válaszára: a 62. percben Viktor Gyökeres játszotta meg Anthony Elangát továbbított, aki a tizenhatos sarkáról szenzációsan tekert a hosszúba.

A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, de újabb gól már nem esett, Japán csoportmásodikként, míg Svédország a harmadik helyen ment tovább. 

A legjobb 32 között a japánok a brazilokkal, a svédek pedig az I-csoport győztesével, tehát a franciákkal vagy a norvégokkal találkoznak majd.

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