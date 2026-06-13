A hatóságok pénteken vonultak ki a helyszínre, miután bejelentések érkeztek egy szupermarket parkolójában álló járműből áradó erős bűzről. A szürke színű, kaliforniai rendszámú Toyota SUV-t napok óta a tűző napon hagyták, mindössze néhány méterre a Caliente Stadiontól, ahol az iráni válogatott éppen a hétfői, Új-Zéland elleni foci-vb nyitányra készül.

Tijuanában készül Irán a foci-vb-re

Fotó: GUILLERMO ARIAS / AFP

A foci-vb újabb furcsa esete

A mexikói hatóságok közlése szerint a csomagtartóban talált áldozaton erőszak nyomai voltak. A helyszínen fehér védőruhás szakemberek vizsgálták át a járművet, mielőtt elszállították volna a holttestet.

Tijuana az Egyesült Államok határán fekszik, és Mexikó egyik legveszélyesebb városának számít. A hivatalos adatok szerint 2025-ben több mint 1200 emberölést regisztráltak a térségben.

Az eset különösen nagy figyelmet kapott, mivel a világbajnokság csütörtökön kezdődött Mexikóvárosban, miközben az iráni válogatott körül egyébként is fokozott a biztonsági készültség az Egyesült Államokkal fennálló feszült politikai viszony miatt. A csapat mozgását fegyveres katonák biztosítják, az edzéseket is szigorú védelem mellett tartják.

Az irániak eredetileg az Egyesült Államokban, Arizonában rendezték volna be vb-bázisukat, ám a két ország közötti feszültségek miatt végül Mexikóba költöztek. Első két csoportmérkőzésüket Los Angelesben játsszák Új-Zéland és Belgium ellen, majd Seattle-ben Egyiptommal találkoznak.

Az amerikai hatóságok korábban több iráni stábtag vízumkérelmét is elutasították. Az iráni szövetség ezt „a sportba való politikai beavatkozás legsúlyosabb formájának” nevezte. Az ügy hátterében az állhat, hogy Washington szerint egyes iráni küldöttségi tagok kapcsolatban állhatnak az amerikai terrorlistán szereplő Forradalmi Gárdával.

A mostani bűnügy és a világbajnokság között egyelőre semmilyen kapcsolatot nem állapítottak meg a hatóságok. A nyomozás továbbra is folyamatban van.