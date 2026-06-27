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Nem akármilyen hírre kapták fel a fejüket az interneten szörföző futball rajongók június 26-án. Történt ugyanis, hogy valaki azt állította magáról, hogy időutazó és meg is jósolta a foci-vb döntőjének párosítását, sőt, a végső győztesét is. Most azonban már a komplett internet a jóson nevet, mutatjuk, hogy miért.

Ahogy az Origón is megírtuk, hogy egy magát időutazónak valló TikTok-felhasználó szerint Mexikó Argentínát legyőzve nyeri a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot a New Jersey-i döntőben. A megosztó videófelvétel szerint a drámai foci-vb finálé 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel dől el, ám a kommentelők többsége kételkedik a felvétel hitelességében, mesterséges intelligenciára gyanakodva.

A foci-vb döntőjében a jós nem Portugáliát látta
A foci-vb döntőjében a jós nem Portugáliát látta
Fotó: CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb időutazó jósa felsült

Nos, nem tartott sokáig a szenzáció, ugyanis hamar arra hívták fel a jós figyelmét, hogy az Argentína-Mexikó világbajnoki döntő azért nem lehetséges, mert a két válogatott egy ágon szerepel. Magyarán a döntőben nem találkozhatnak, mert abban a két 16-os ág "győztese" fog összecsapni egymással, ami egyik oldalon lehet Argentína vagy Mexikó, de hogy mind a kettő, az lehetetlen.

 

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