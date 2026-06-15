Amir Ghalenoei, az iráni válogatott szövetségi kapitánya, és Mehdi Taremi, a csapat csatára, kijelentették, hogy a FIFA világbajnokságon az összes iráni polgárért fognak játszani, miközben a hétfői, Új-Zéland elleni nyitómérkőzés előtt tüntetések várhatók. Az iráni válogatott vasárnap érkezett meg Los Angelesbe, a foci-vb-re, ahol a G csoport három mérkőzéséből az elsőt rendezik meg az Egyesült Államokban. A hétfői találkozót a kiwikkel június 21-én, szintén Los Angelesben a Belgium elleni mérkőzés követi, majd június 26-án Seattle-ben az Egyiptom elleni összecsapás következik.

Az iráni csapatra kemény meccsek várnak a foci-vb-n

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az iráni válogatott nincs könnyű helyzetben a foci-vb-n

A hétfői mérkőzés hátterében egy februárban kezdődött konfliktus áll, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen – ezek a harcok voltak a vasárnap bejelentett békemegállapodás tárgyát képező események –, ami vízumkezelési problémákhoz vezetett, amelyek miatt a válogatottnak Arizonából Mexikóba kellett áthelyeznie az edzőtáborát, és több stábtag nem léphetett be az Egyesült Államokba. Los Angeles városában él az Egyesült Államok legnagyobb iráni közössége, és a jelentések szerint több tízezer ember tüntethet a szomszédos Inglewoodban található SoFi Stadion előtt a Team Melli nyitómérkőzése előtt.

„Szeretném tudatni önökkel, hogy azért vagyunk itt, hogy focizzunk, és azért, hogy képviseljük Irán tiszteletre méltó népét, legyenek azok Iránban élő irániak vagy az iráni diaszpóra tagjai” – mondta Ghalenoei a FIFA tolmácsán keresztül, amikor a mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztatón a tüntetések kilátásairól kérdezték. „Mi csak a hazánkra gondolunk. Nem foglalkozunk politikával. Az iráni nemzetet, minden egyes iráni polgárt tisztelünk.” Ghalenoei a sajtótájékoztató során több alkalommal is kifejezetten megköszönte az újságíróknak, hogy a csapat edzőtáborának áthelyezésével kapcsolatos kihívásokról tettek fel kérdéseket, és kitért arra is, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a felkészülés során.

Taremi, aki több mint 100 alkalommal lépett pályára az iráni válogatottban, és jelenleg a görög szuperliga egyik sztárcsapatának, az Olympiakosznak a játékosa, megismételte edzője egységre buzdító szavait. „Tiszteljük az összes iráni embert, legyenek azok az országon belül vagy kívül élők” – mondta Taremi a FIFA tolmácsán keresztül. „Azért vagyunk itt, hogy focizzunk, és a foci mindig képes egyesíteni az összes népcsoportot. Szeretjük a népünket, legyenek azok Iránon belül vagy kívül. Irán, ez a civilizált ország, évek óta egy egységes nemzet. Ezt az egységet szeretnénk megmutatni. Azért vagyunk itt a világbajnokságon, hogy örömet szerezzünk az irániaknak, bárhol is legyenek.”