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Hajime Morijasu, a japán válogatott szövetségi kapitánya egészen szokatlan módszerrel próbálta ébren tartani játékosai figyelmét a Hollandia elleni 2-2-es döntetlen hajrájában. A foci-vb egyik legfurcsább jelenete lett, amikor a japán kapitány egy táblára írt hatalmas számokkal jelezte, mennyi idő maradt a mérkőzésből.

Japán 2-2-es döntetlent játszott Hollandiával a foci-vb F csoportjának dallasi nyitómeccsén, a találkozó egyik legtöbbet emlegetett pillanata azonban nem egy csel vagy lövés, hanem Hajime Morijasu különös oldalvonali megoldása volt. A japán szövetségi kapitány és stábja a hajrában egy fehér táblára írt nagy számokkal üzent a pályán lévő játékosoknak.

ajime Morijasu, a japán válogatott szövetségi kapitánya a Hollandia-Japán mérkőzésen a 2026-os foci-vb- Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto
ajime Morijasu, a japán válogatott szövetségi kapitánya a Hollandia-Japán mérkőzésen a 2026-os foci-vb-
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

 

Elsőre sokan azt hitték, hogy valamilyen titkos taktikai kódról van szó, a japán sajtó szerint azonban Morijasuék a hosszabbításból hátralévő perceket jelezték a futballistáknak.

A foci-vb egyik legegyszerűbb trükkje lett a japánok titkos fegyvere

A TyC Sports „Morijasu-módszerként” emlegette a jelenetet, amely villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában. A felvételen az látszik, hogy a japán kispadnál egy táblára hatalmas számokat írnak fel, majd azt a pályán lévő játékosok felé tartják.

A legnagyobb zavart a „45”-nek látszó jelzés okozta, amely miatt sokan taktikai figurára vagy előre megbeszélt kódra gyanakodtak.

A japán sajtó, köztük a MyNavi és a Soccer King beszámolója szerint viszont a táblázás lényege az volt, hogy a játékosok pontosan tudják, mennyi van hátra a ráadásból. A zajos stadionban, a világbajnoki nyitómeccs feszültségében ez nem is volt annyira banális megoldás: Morijasu egy pillantással érthető üzenetet adott a csapatának.

Sokakat megtévesztett a „45” a táblán

A jelenetről több nemzetközi magyarázat is született. A Goal.com japán kiadása például „titkos jelzésként” írta le Morijasu módszerét, és felvetette, hogy a számok akár a letámadás erősségére, a védekezési formára vagy taktikai váltásra is utalhattak. Az AS ugyanakkor óvatosabban fogalmazott, és azt írta:

két elmélet terjed, az egyik szerint a számok a hátralévő időt mutatták, a másik szerint taktikai utasításokat jelenthettek.

A japán lapszemle alapján azonban az időjelzéses verzió áll erősebben. A „45” így nem feltétlenül negyvenötös figurát vagy taktikai kódot jelentett, hanem nagy valószínűséggel nagyjából négy és fél percet. Ez magyarázná azt is, miért jelentek meg később alacsonyabb számok a táblán: Morijasuék egyszerűen visszaszámolták a hátralévő időt.

A közösségi médiában is gyorsan beindultak a találgatások Morijasu módszere miatt. Többen azt kérdezték, mit jelenthetett a táblán látható 45-ös szám, mások egyszerűen csak „nagyon japánnak” nevezték a jelenetet. Volt, aki szerint a táblázás és a szervezettség tökéletesen leírja a japán futballt, míg mások túlzásnak érezték az egész felhajtást. A reakciók alapján mindenesetre a szokatlan megoldás elérte a célját: nemcsak a japán játékosokra, hanem a szurkolókra is nagy hatással volt.

Japán a hajrában mentette meg a meccset

A Hollandia elleni mérkőzésen a japánok kétszer is hátrányba kerültek. Virgil van Dijk az 51. percben szerzett vezetést a hollandoknak, majd Keito Nakamura a 57. percben egyenlített. Crysencio Summerville a 64. percben ismét előnyhöz juttatta Hollandiát, Japán azonban nem adta fel, és Daicsi Kamada a 89. percben beállította a 2-2-es végeredményt.

A Morijasu-féle táblázás azért lett különösen beszédes jelenet, mert Japán éppen a hajrában maradt higgadt és szervezett. Lehet, hogy a megoldás nem volt bonyolult, de működött: a játékosok pontosan érezték, mennyi idejük maradt, a csapat pedig a végén pontot mentett az egyik legerősebb európai válogatott ellen.

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