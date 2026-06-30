Hétfő este rendezték a foci-vb egyenes kieséses szakaszának harmadik összecsapását, amelyen a német válogatott 1–1-es döntetlent játszott Paraguay ellen a rendes játékidőben. A hosszabbítás sem hozott döntést, így tizenegyespárbaj következett, amelyet a paraguayiak 4–3-ra megnyertek. Ennek köszönhetően Németország már a legjobb 32 között búcsúzott a tornától, míg Paraguay a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését okozva bejutott a nyolcaddöntőbe. A találkozó után a németek szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann csalódottan nyilatkozott, mert szerinte aki Paraguay ellen veszít, az már nem tartozik az élmezőnyhöz.

Julian Nagelsmann együttese már a legjobb 32 között búcsúzott a foci-vb-n Fotó: picture alliance

Ez már sorozatban a harmadik alkalom, hogy idő előtt búcsúzunk a világbajnokságtól, így kijelenthető, hogy már nem tartozunk a futballnagyhatalmak közé.

- fogalmazott a német szakember, aki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón élesen bírálta csapata teljesítményét, kiemelve, hogy játékosai túlságosan lassú tempóban futballoztak. Hangsúlyozta, hogy bár a német válogatott irányította a mérkőzést és többet birtokolta a labdát ellenfelénél, a támadásokból hiányzott az átütő erő és a hatékonyság, ami végül a kieséshez vezetett.

"Csalódott vagyok. A két csatárunkkal alig voltunk jelen a tizenhatoson belül, ahogy gyakorlatilag egyetlen párharcot sem nyertünk meg. Nem volt elég, amit ma nyújtottunk. Rossz védekezésből kaptunk egy gólt, majd hiába akartuk visszaszerezni a kontrollt, s próbálkoztunk rengeteg beadással, semmi nem jött össze. Korábban kellett volna ébrednünk. Nem védekeztünk jól, támadásban pedig többször lassúak voltunk, a helyzeteinket elrontottuk, de nem akarom mindenért a játékosaimat hibáztatni.

– nyilatkozta a német szakember, aki azt is kifogásolta, hogy Jonathan Tah fejesgólját a játékvezető kapustámadásra hivatkozva érvénytelenítette.

Botrány, hogy a bíró nem adta meg azt a gólt. Ez egyenesen botrány. Vannak meccsek, amelyeket csúnyán kell megnyerni, és ez ilyen lett volna.

Nagelsmann szeretne maradni a szövetségi kapitány a következő foci-vb-ig

A német válogatott a 2014-es világbajnoki címe óta nem tud meghatározó szerepet betölteni a tornán. A csapat 2018-ban és 2022-ben egyaránt már a csoportkörben búcsúzott, az idei világbajnokságon pedig a legjobb 32 jelentette számukra a végállomást. Ezek után a pedig a helyi tévének elmondta, mit gondol a folytatásról:

Nem futamodok meg, szeretném folytatni. Ha a szövetség azt szeretné, hogy 2028-ig maradjak, úgy lesz