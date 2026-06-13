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A perui fővárosban, Limában nagy visszhangot váltott ki egy szerdai drogellenes akció, amely során a rendőrök a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kabalafiguráinak jelmezébe bújva csaptak le egy feltételezett drogdílerre. A foci-vb árnyékában ötletesen reagáltak a rendőrök.

A razziáról készült videókon látható, ahogy a rendőrök a világbajnokság két kabalafigurájának öltöztek be. Maple, a jávorszarvas és Clutch, a rétisas egy faltörő kossal jutottak be egy ingatlanba, ahol megbilincselték a gyanúsítottat, és fegyvereket, valamint azonosítatlan kábítószergyanús anyagokat tartalmazó csomagokat találtak. A foci-vb harmadik kabalája, Zayu, a jaguár ezúttal nem vett részt az akcióban.

A foci-vb kabalái más szerepkörben tűntek fel
A foci-vb kabalái más szerepkörben tűntek fel
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A foci-vb alatt is dolgoznak a rendőrök

Bár két rendőr a roham közben elveszítette a jelmez óriási plüssfejét, az akció a tervek szerint zajlott le – nyilatkozta a Carlos Fredy Alcántara Obregón ezredes, a Perui Nemzeti Rendőrség tisztje.

„A nyomozók munkájának köszönhetően megállapítottuk, hogy az elfogni kívánt személy megszállott futballszurkoló, aki teljesen a világbajnoki láz hatása alatt állt. Ezért úgy döntöttünk, hogy a Zöld Osztag embereit a vb kabalafiguráinak öltöztetjük, így gyanú nélkül közelíthették meg és foghatták el a célpontot” – mondta Obregón.

A limai Zöld Osztag korábban is híressé vált különleges álruhás akcióiról. Valentin-napon és halloweeni művelet során is szuperhősöknek öltöztek. Az egység fő feladata az utcai droghálózatok és a kisebb kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felszámolása.

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a gyanúsított nevét. Más felvételeken azonban látható, amint megbilincselve sétál az utcán a két vb-maszkot viselő rendőr kíséretében. A hatóság közösségi oldalain a férfit egy bűnbanda feltételezett tagjaként azonosították.

@policiaperu 🚨 #Lima | La inteligencia policial también salva familias 👮‍♂️🇵🇪 La Policía Nacional del Perú ejecutó una operación estratégica que permitió la captura de presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la venta de droga. Con planificación, inteligencia operativa y una táctica sorpresiva, nuestros agentes lograron intervenir en una zona donde la criminalidad creía tener ventaja. Durante la acción policial se incautaron sustancias ilícitas y elementos de convicción que fortalecerán las investigaciones correspondientes. Este resultado demuestra que la PNP no improvisa: investiga, planifica y actúa con eficacia para proteger a la sociedad peruana. Porque detrás de cada intervención hay un objetivo superior: devolver tranquilidad a las calles, proteger a nuestras familias y reafirmar la confianza del Perú en su Policía. ✅ Inteligencia, estrategia y acción al servicio de tu seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad!!! #PolicíaNacionalDelPerú #PNP #Lima #SeguridadCiudadana ♬ sonido original - Policía Perú
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