A razziáról készült videókon látható, ahogy a rendőrök a világbajnokság két kabalafigurájának öltöztek be. Maple, a jávorszarvas és Clutch, a rétisas egy faltörő kossal jutottak be egy ingatlanba, ahol megbilincselték a gyanúsítottat, és fegyvereket, valamint azonosítatlan kábítószergyanús anyagokat tartalmazó csomagokat találtak. A foci-vb harmadik kabalája, Zayu, a jaguár ezúttal nem vett részt az akcióban.

A foci-vb kabalái más szerepkörben tűntek fel

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A foci-vb alatt is dolgoznak a rendőrök

Bár két rendőr a roham közben elveszítette a jelmez óriási plüssfejét, az akció a tervek szerint zajlott le – nyilatkozta a Carlos Fredy Alcántara Obregón ezredes, a Perui Nemzeti Rendőrség tisztje.

„A nyomozók munkájának köszönhetően megállapítottuk, hogy az elfogni kívánt személy megszállott futballszurkoló, aki teljesen a világbajnoki láz hatása alatt állt. Ezért úgy döntöttünk, hogy a Zöld Osztag embereit a vb kabalafiguráinak öltöztetjük, így gyanú nélkül közelíthették meg és foghatták el a célpontot” – mondta Obregón.

A limai Zöld Osztag korábban is híressé vált különleges álruhás akcióiról. Valentin-napon és halloweeni művelet során is szuperhősöknek öltöztek. Az egység fő feladata az utcai droghálózatok és a kisebb kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felszámolása.

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a gyanúsított nevét. Más felvételeken azonban látható, amint megbilincselve sétál az utcán a két vb-maszkot viselő rendőr kíséretében. A hatóság közösségi oldalain a férfit egy bűnbanda feltételezett tagjaként azonosították.