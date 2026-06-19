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Foci-vb 2026

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A Kanada-Katar mérkőzés sokáig beszédtémát szolgáltat majd. A foci-vb B csoportjában rendezett meccs horrorsérülést, két kiállítást és hat gólt is hozott, a lefújást követően pedig elszabadultak az indulatok.

Kanada megszerezte története első győzelmét világbajnokságon, az idei foci-vb társházigazdája 6-0-ra kiütötte Katart Vancouverben. A vendégcsapatból két játékost is kiállított a játékvezető, a vesztes fél meglehetősen nehezen viselte a súlyos vereséget.

A foci-vb legbotrányosabb meccse volt a Kanada-Katar találkozó
A foci-vb legbotrányosabb meccse volt a Kanada-Katar találkozó
Fotó: ERAIN ERTA14RK / ANADOLU

Botrányok a foci-vb társházigazdájának meccsén

A mérkőzés legijesztőbb jelenete a második félidő elején történt, amikor Assim Omer Madibo brutálisan felrúgta Ismael Konét, akit lábtörése miatt azonnal le kellett cserélni. A katariak játékosa is megrémült a látottak után, de ő is a kiállítás sorsára jutott, akárcsak csapattársa, Homam Al Amin az első félidőben. A 2022-es vb házigazdája 9 emberrel fejezte be a meccset, és végül 6-0-ra kikapott, így már nem sok esélye maradt a továbbjutásra, amihez viszont Kanada karnyújtásnyira került.

Már Koné sérülése után is egymásnak ugrott a két kispad, és a lefújást követően is elszabadultak az indulatok. A katariak szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui szemrehányást tett a kanadaiak trénerének, Jesse Marschnak amiatt, hogy a 99. percben – miközben a katari válogatott már kettős emberhátrányban volt – a kapust is támadásba küldte. 

A két szakember csörtéje után Marsch faképnél hagyta Lopeteguit, majd a játékosok és a stábtagok között alakult ki kisebb tömegjelenet a pálya szélén.

Scuffle after full time whistle between Canada and Qatar
by u/977x in soccer

A dulakodó feleket végül sikeresen szétválasztották, majd az indulatok idővel lecsillapodtak. Lopetegui a mrkőzés után kiemelte, hogy a korai kiállítás miatt csapatának nagyon nehéz dolga volt a nagy intenzitással játszó kanadaiak ellen. A győztes válogatott szövetségi kapitánya nem ment el szó nélkül Koné sérülése mellett, Marsch szerint még a kispadon is lehetett hallani a lábtörés hangját.

A B csoport utolsó fordulójában a továbbjutás küszöbén álló Kanada Svájc ellen lép pályára, Katar pedig a bosnyákok ellen készül bravúrra, hogy életben tartsa vb-reményeit.

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