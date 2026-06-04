Az AccuWeather hosszú távú előrejelzésekkel foglalkozó meteorológusa, Alex Duffus szerint egyre nagyobb az esély arra, hogy a jövő heti mexikóvárosi nyitómeccset eső és zivatarok kísérik majd a foci-vb-n.

Katasztrófa fenyegeti a foci-vb-t?

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mi lesz ilyen időjárási körülmények között a foci-vb-vel?

Növekvő kockázatot látunk az esőzésre és a zivatarokra Mexikóváros térségében a 2026-os világbajnokság nyitómérkőzése idején. Ez a trópusi nedvességhullám különösen felkeltette a figyelmünket, mert akár komolyabb időjárási helyzetté is fejlődhet”

– fogalmazott Duffus.

A torna nyitó találkozóján Mexikó válogatottja Dél-Afrika ellen lép pályára jövő csütörtökön Mexikóvárosban. Ugyanezen az estén Guadalajarában Dél-Korea és Csehország mérkőzik meg egymással.

Az aggodalmak nem alaptalanok, hiszen a tavalyi klubvilágbajnokságot is jelentősen befolyásolták a szélsőséges időjárási körülmények. Több mérkőzést is félbe kellett szakítani veszélyes villámlással járó viharok miatt. A legemlékezetesebb eset a Chelsea és a Benfica összecsapása volt, amelyet mindössze öt perccel a rendes játékidő vége előtt közel két órára megszakítottak.

A Chelsea akkori vezetőedzője, Enzo Maresca élesen bírálta a helyzetet.

Számomra ez nem futball. Hét, nyolc vagy kilenc mérkőzést is félbeszakítottak. Őszintén szólva ez vicc. Megértem a biztonsági okokat, de ha ennyi meccset meg kell állítani, akkor talán nem ez a megfelelő helyszín egy ilyen torna megrendezésére”

– nyilatkozta akkor az olasz szakember.

A problémák már most is jelentkeznek a vb előtti felkészülési mérkőzéseken. Az Új-Zéland és Haiti közötti találkozó kezdését ezen a héten 36 perccel kellett elhalasztani Fort Lauderdale-ben, miután a játékosok már befejezték a bemelegítést. A heves esőzés és a villámlással kísért vihar miatt a szervezők biztonsági okokból nem engedték elrajtolni a mérkőzést.

Ha az El Niño valóban felerősödik a következő hetekben, könnyen előfordulhat, hogy a 2026-os világbajnokság nemcsak a pályán zajló eseményekről, hanem az időjárás okozta fennakadásokról is emlékezetes marad.