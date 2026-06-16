A világbajnokságokon nemcsak a pályán, hanem a lelátón is születnek emlékezetes pillanatok. A Szaúd-Arábia–Uruguay csoportmeccs előtt is akadt egy szurkoló, aki különösen sok tekintetet vonzott magára: fehér, hasat szabadon hagyó felsőben, látványos ékszerekkel és tökéletes sminkben fotózta a miami stadionban zajló eseményeket.
A szurkoló, akire minden tekintet rátapadt Miamiban
A fiatal nő magabiztos megjelenésével azonnal kitűnt a tömegből. Miközben a telefonjával próbálta elkapni a vb-hangulat legjobb pillanatait, ő maga is a lelátó egyik legfeltűnőbb szereplőjévé vált.
A szépséget a galériánkban is megtalálja:
A Hard Rock Stadionban már a kezdés előtt fantasztikus volt az atmoszféra. Uruguay és Szaúd-Arábia drukkerei zászlókkal, nemzeti színekben és hangos buzdítással készültek a mérkőzésre, de a kamerák természetesen nemcsak a csapatokra, hanem a nézőtér látványos szereplőire is felfigyeltek.
A 2026-os világbajnokság eddig is bizonyította, hogy a vb nem csupán a gólokról, a nagy mentésekről és a drámai meccsekről szól. A stadionokban rendre feltűnnek olyan drukkerek, akik színt, életet és plusz hangulatot adnak a tornának.