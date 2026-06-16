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Foci-vb 2026

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A 2026-os focivébé egyik legkülönlegesebb hangulatú helyszíne volt a floridai Hard Rock Stadion, ahol Szaúd-Arábia és Uruguay találkozott a H csoport első fordulójában. A mérkőzés közben egy gyönyörű szurkoló vonta magára a figyelmet: a hasát megvillantó szépség telefonnal a kezében örökítette meg a stadion hangulatát.

A világbajnokságokon nemcsak a pályán, hanem a lelátón is születnek emlékezetes pillanatok. A Szaúd-Arábia–Uruguay csoportmeccs előtt is akadt egy szurkoló, aki különösen sok tekintetet vonzott magára: fehér, hasat szabadon hagyó felsőben, látványos ékszerekkel és tökéletes sminkben fotózta a miami stadionban zajló eseményeket.

A foci-vb egyik legszebb szurkolója Fotó: AFP
A foci-vb egyik legszebb szurkolója
Fotó: AFP

A szurkoló, akire minden tekintet rátapadt Miamiban

A fiatal nő magabiztos megjelenésével azonnal kitűnt a tömegből. Miközben a telefonjával próbálta elkapni a vb-hangulat legjobb pillanatait, ő maga is a lelátó egyik legfeltűnőbb szereplőjévé vált.

A szépséget a galériánkban is megtalálja:

foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
foci-vb 2026 szurkolólányok 2026.06.16., szurkolólányokafocivébén20260616
Galéria: Magukra vonták a figyelmet: a tegnapi vb-nap legszebb szurkolói, akik élettel töltötték meg a stadiont
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Nemcsak a pályán zajlottak az események, ők lelátó legkarakteresebb résztvevői

A Hard Rock Stadionban már a kezdés előtt fantasztikus volt az atmoszféra. Uruguay és Szaúd-Arábia drukkerei zászlókkal, nemzeti színekben és hangos buzdítással készültek a mérkőzésre, de a kamerák természetesen nemcsak a csapatokra, hanem a nézőtér látványos szereplőire is felfigyeltek.

A 2026-os világbajnokság eddig is bizonyította, hogy a vb nem csupán a gólokról, a nagy mentésekről és a drámai meccsekről szól. A stadionokban rendre feltűnnek olyan drukkerek, akik színt, életet és plusz hangulatot adnak a tornának.

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