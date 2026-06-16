A világbajnokságokon nemcsak a pályán, hanem a lelátón is születnek emlékezetes pillanatok. A Szaúd-Arábia–Uruguay csoportmeccs előtt is akadt egy szurkoló, aki különösen sok tekintetet vonzott magára: fehér, hasat szabadon hagyó felsőben, látványos ékszerekkel és tökéletes sminkben fotózta a miami stadionban zajló eseményeket.

A foci-vb egyik legszebb szurkolója

Fotó: AFP

A szurkoló, akire minden tekintet rátapadt Miamiban

A fiatal nő magabiztos megjelenésével azonnal kitűnt a tömegből. Miközben a telefonjával próbálta elkapni a vb-hangulat legjobb pillanatait, ő maga is a lelátó egyik legfeltűnőbb szereplőjévé vált.

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