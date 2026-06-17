A válogatott beceneve ugyanis „Les Léopards”, vagyis „A Leopárdok”, így a mintázat közvetlen utalás a csapat identitására és nemzeti szimbólumára. A ruhák emellett tisztelgést jelentenek az 1974-es generáció előtt is, amely akkor még Zaire néven első szubszaharai afrikai csapatként jutott ki a foci-vb-re. A mostani szereplés különösen fontos a kongóiak számára, hiszen több mint öt évtized után térhettek vissza a futball legnagyobb színpadára.

A kongóiak a portugálok ellen játsszák első meccsüket a foci-vb-n

Fotó: MARIA LYSAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb egyik legérdekesebb sztorija a kongóiaké

Az öltönyök egy másik jelentős kulturális hagyományt is megidéznek: a La Sape mozgalmat. A Kongóban és a szomszédos Kongói Köztársaságban gyökerező szubkultúra az elegáns öltözködést az önkifejezés, az önbecsülés és a társadalmi felemelkedés szimbólumává tette. A „sapeurök” számára a kifinomult megjelenés nem csupán divat, hanem identitás és büszkeség kérdése. A világbajnokságra érkező játékosok öltözéke ezt a hagyományt vitte el a nemzetközi közönség elé.

The DR Congo arrival fits are pure aura. pic.twitter.com/ngxq2H63lS — VERSUS (@vsrsus) June 12, 2026

A tervező szerint a kollekció azok előtt tiszteleg, akik mernek nagyot álmodni, és büszkén képviselik hazájuk színeit.

Ez különösen fontos üzenet egy olyan ország számára, amely az elmúlt években számos nehézséggel szembesült,

mégis képes volt újra felkerülni a futball világtérképére.

A kongói játékosok tehát nem egyszerűen jól öltözötten érkeztek meg a vb-re. Ruhájuk egyszerre jelképezte a válogatott becenevét, az 1974-es történelmi örökséget, a La Sape kulturális hagyományát és egy egész nemzet büszkeségét. Mielőtt pályára léptek volna, máris üzenetet küldtek a világnak: Kongó visszatért, és szeretné, ha erre mindenki emlékezne. A kongóiak szerda este a portugálok ellen debütálnak Houstonban, a világbajnokság K csoportjában, amelyben e két csapaton kívül Kolumbia és Üzbegisztán szerepel.