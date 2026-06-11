Június 11-én, csütörtökön este 21.00-kor (magyar idő szerint) Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság történelmi nyitómeccsével elstartol minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága. Több mint 100 mérkőzés vár a rajongókra három országban, 12 darab négyes csoportban. Természetesen egy ekkora esemény megmozgatja a fogadási piacokat is, és mint minden foci-vb esetében, az emberek már a kezdősípszó előtt szeretik megtenni a tétjeiket a végső győztesre. Ezúttal sem volt ez másképp.

A foci-vb csütörtökön végre elkezdődik

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A foci-vb végére európai győztest várnak

A mérkőzés kezdete előtti estén a piac nem igazán tudott még egyértelműen dönteni. Spanyolország és Franciaország holtversenyben vezetett – mindkettő körülbelül 16%-kal a Polymarket-en. A korábbi francia előny a rajtig úgy néz ki, hogy nem tartott ki. Anglia ~11%-on, Argentína ~9%-on áll, Brazília és Portugália ettől jócskán lemaradva. Külön érdekesség, hogy a Polymarket végső győztes piacán a teljes forgalom meghaladta a 1,5 milliárd dollárt (és ezen kívül van még pár "aloldala" a fogadásoknak a vb-re...).