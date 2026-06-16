Pennsylvania figyelmeztetést intéz azokhoz a szurkolókhoz a foci-vb-n, akik fel szeretnék öltöztetni a Rocky-szobrot: ne tegyék meg, mert megátkozhatják őket. Vasárnap Ecuador lett a legújabb csapat, amely áldozatul esett annak, amit a Visit PA Instagram-fiók „A Rocky-szobor átka” néven emleget. A mérkőzés előtt a dél-amerikai ország szurkolói felmásztak a híres lépcsőn, és sárga mezt húztak a Philadelphia Art Museum előtt álló Rocky Balboa-szoborra. A szobrot 1982-ben építették a Rocky-sorozat harmadik részéhez, majd a bokszolót alakító színész, Sylvester Stallone ajándékozta a városnak. Sajnos rájuk is ugyanaz a sors várt, mint sokakra már előttük: vereséget szenvedtek.

Nem lehet viccelni a szoborral a foci-vb-n sem

Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lecsapott az átok a foci-vb-n is

Számos NFL-szurkoló esett már áldozatul az átoknak, köztük a Minnesota Vikings 2018-ban, a New England Patriots a Super Bowl LII előtt ugyanabban az évben, valamint a San Francisco 49ers 2023-ban. Mindannyian végignézték, ahogy csapataik vereséget szenvednek. Mivel Philadelphia további öt mérkőzést rendez a világbajnokságon, a Visit Pennsylvania figyelmeztető szavakat intézett a csapatokhoz. „Brazília, Haiti, Franciaország, Irak, Curaçao, Horvátország és Ghána delegációihoz: Pennsylvania melegen üdvözli Önöket, és sok szerencsét kíván a közelgő philadelphiai világbajnoki mérkőzéseikhez” – olvasható egy Instagram-bejegyzésben.

„Jó házigazdaként szeretnénk néhány információt megosztani egy Philadelphiában jól dokumentált jelenségről: a Rocky-szobor átkáról. Sajnáljuk, hogy ezt az információt nem tudtuk még a múlt hétvége előtt közzétenni, de most itt vagyunk. Számtalan csapat öltöztette már a Rocky-szobrot a saját színeibe, és végül vereséget szenvedett. Ecuador is felöltöztette Rocky-t a múlt hétvégén. Véletlen egybeesés? Sajnos a történelem azt mondja, hogy nem. Philadelphia alig várja, hogy vendégül láthassa Önöket! (de Rocky-nak nincs szüksége a csapatuk mezére).”

A Lincoln Financial Field pénteken a Brazília–Haiti mérkőzésnek ad otthont, és az üzenet egyértelmű: ne öltöztessék a csapatuk színeibe a Rocky-szobrot.