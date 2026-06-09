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Miközben a futballvilág már a 2026-os világbajnokságra készül, rangsorolták a résztvevő válogatottak szövetségi kapitányait. Ezúttal viszont nem csak a taktikai tudás és az eredmények számítottak, hanem a külső megjelenés. Mutatjuk, ki lett a foci-vb legszexibb szövetségi kapitánya.

A jegyek viszonteladásával foglalkozó livefootballtickets.com különböző szubjektív és objektív szempontok alapján rangsorolta a foci-vb-n részt vevő 48 csapat szövetségi kapitányát.

Az angol válogatottat a foci-vb egyik nagy esélyesének tartják a szakértők
Az angol válogatottat a foci-vb egyik nagy esélyesének tartják a szakértők
Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb legsármosabb edzőit rangsorolták

Az oldal olyan tényezőket vett figyelembe, mint az aranymetszés, vagyis az arc szimmetriája, a testmagasság és az életkor, de a szakmai eredményességet is értékelték. Ezek alapján állították a legvonzóbb szövetségi kapitányok listáját, amelyen maximum 10 pontot lehetett elérni. Persze, hogy milyen arányban súlyozták az egyes kategóriákat, az jó kérdés, de valószínűleg a „szépség” volt a mérvadó. 

Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel az arc szimmetria kategóriában ugyan elmaradt néhány riválisától – annak ellenére, hogy markáns állkapocsvonallal büszkélkedhet –, de 190 centiméteres magassága és 75 százalékos győzelmi mutatója végül 8,43 pontos értékelést eredményezett a számára. Viszont a dobogóra így sem sikerült felférnie, ugyanis egy hajszállal megelőzte a svédek kapitánya, Graham Potter, aki 8,51 pontot kapott.

National coach Vladimir Petkovic of the Algerian team during the 2026 World Cup friendly match between the Netherlands and Algeria at Stadium De Kuip on June 3, 2026, in Rotterdam, the Netherlands. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Vladimir Petkovic 2028 nyaráig marad az algériai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A második helyen az ausztrál válogatott szövetségi kapitánya, Tony Popovic zárt 8,99 ponttal. Az 52 éves szakember egyébként a világbajnokság legmagasabb edzője a maga 193 centiméterével.

Némi meglepetésre a lista élén az algériai válogatottat irányító Vladimir Petkovic végzett. A 62 éves bosnyák származású svájci szakember 9,30 pontot gyűjtött össze, köszönhetően a 188 centiméteres magasságának és a pályafutása során elért 74 százalékos győzelmi mutatónak.

A top10-es listára egyébként nyolc európai szakember fért fel. Ugyanakkor olyan sikeres edzők, mint Carlo Ancelotti (Brazília, 6,95 pont, 27. hely), Mauricio Pochettino (Egyesült Államok, 6,67 pont, 30. hely), vagy Didier Deschamps (Franciaország, 6,82 pont, 28. hely) csak a rangsor második felébe végeztek. A sereghajtó az új-zélandi válogatott szövetségi kapitánya, Darren Bazeley lett, mindössze 4,31 ponttal.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság 10 legszexibb szövetségi kapitánya:

  1. Vladimir Petkovic (Algéria, 9,30 pont)
  2. Tony Popovic (Ausztrália, 8,99 pont)
  3. Graham Potter (Svédország, 8,51 pont)
  4. Thomas Tuchel (Anglia, 8,43 pont)
  5. Emerse Faé (Elefántcsontpart, 8,37 pont)
  6. Julen Lopetegui (Katar, 8,32)
  7. Julian Nagelsmann (Németország, 8,29)
  8. Ronald Koeman (Hollandia, 8,24)
  9. Murat Yakin (Svájc, 8,23)
  10. Thomas Christiansen (Panama, 7,89)

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