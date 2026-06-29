Vasárnap este kezdetét vette a 2026-os foci-vb egyenes kieséses szakasza. A társházigazda Kanada 1–0-s győzelmet aratott a Dél-afrikai Köztársaság felett, ezzel története során először biztosította helyét a nyolcaddöntőben. Hétfőn újabb két összecsapás következik a legjobb 32 között: Brazília Japánnal csap össze 19 órától, míg Németország 22:30-tól Paraguay ellen lép pályára. A szurkolók figyelmét azonban nem csupán a pályán történtek kötik le. A magas jegyárak és a félidőnként bevezetett kötelező ivószünet mellett egyre nagyobb visszhangot kapnak azok a vádak is, amelyek szerint a világbajnoki címvédő kedvezőbb ágra került. Többen úgy vélik, hogy a torna sorsolását Lionel Messi érdekeit szem előtt tartva manipulálták, ami komoly vitát váltott ki a futballközvéleményben.

Lionel Messiék miatt dühöngenek a szurkolók a foci-vb-n Fotó: FIFA

Argentína péntekről szombatra virradóan, magyar idő szerint 0:00-kor lép pályára a torna egyik legnagyobb meglepetéscsapata, a Zöld-foki Köztársaság ellen. A nemzetközi sajtóban sokan már előre elkönyvelték Lionel Messiék továbbjutását, a szurkolók pedig egyre nagyobb figyelemmel böngészik a vb-ágrajzot, azt találgatva, kivel és mikor találkozhat a címvédő.

Amennyiben érvényesül a papírforma, a következő körben Ausztrália vagy Egyiptom várhat Argentínára, a negyeddöntőben pedig olyan ellenfél jöhet, mint Ghána, Algéria, Kolumbia vagy Svájc. A sorsolás érdekessége, hogy a dél-amerikaiak egészen az elődöntőig elkerülhetik a korábbi világbajnokokat, ahol viszont már akár Anglia vagy Brazília is szembejöhet velük.

A másik ágra került többek között Franciaország, Németország, Spanyolország, Marokkó és Portugália is, így Messiék ezekkel a válogatottakkal legkorábban csak egy esetleges döntőben találkozhatnának.

Fellázadtak a szurkolók a foci-vb ágrajza miatt

A drukkerek döbbenten reagáltak a közösségi médiában, miután szembesültek vele, hogy Argentína viszonylag kedvező úton juthat el akár a 2026-os világbajnokság döntőjéig.

Nem mondom, hogy csalás történt, de Argentína ágán Brazília és Anglia az egyetlen igazán erős ellenfél... Úgy tűnik, megint ők kapták a könnyebb utat. Közben Németország, Spanyolország, Marokkó, Portugália és Franciaország mind a másik ágra került, amely így pokolian nehéznek ígérkezik. A FIFA megint mindent megtett Messiért

– írta az egyik feldühödött drukker.