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Már nem kell sokat várni, mindössze pár órát, és hamarosan kezdetét veszi az év egyik legjobban várt focieseménye, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Mexikó és Dél-Afrika válogatottja már készen áll a foci-vb megnyitójára, most pedig a többi csapat felkészüléséről derültek ki bővebb információk.

Több különlegesség is övezi a 2026-os foci-vb-t, amit többek között az egyik rendezőország, az Egyesült Államok szolgáltat a szurkolóknak, de leginkább a focistáknak. Számos válogatott, valamint a topcsapatok is amerikai egyetemek létesítményeiben kaptak szállást, de akad luxuskastély és magyarok által is jól ismert környezet.

Lionel Messiék a J-csoportban szerepelnek a foci-vb-n
Lionel Messiék a J-csoportban szerepelnek a foci-vb-n
Fotó: TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Magyarok is jól ismerik Lionel Messiék foci-vb felkészülésre szánt edzőközpontját

Ahogyan azt a Magyar Nemzet is írja, a brazil válogatott az edzéseit a Columbia Park Training Facilityben tartja, míg bázisa az Egyesült Államok egyik leggazdagabb és legbiztonságosabb elővárosi övezetében található, a Basking Ridge-ben, a The Ridge Hotelben.

Argentína már egy magyarok által is jól ismert környezetet választott, hiszen annak a Sporting KC-nak az ultramodern edzőközpontjában készül, amely csapatot korábban Németh Krisztián és Sallói Dániel is erősítette.

Ugyancsak Kansas City-t választotta az angol válogatott is, amely szállása egy négycsillagos hotel.

Mit keres a német válogatott egy luxuskastélyban?

Míg a franciák Bostonban, a spanyolok pedig Chattanooga városában húzták fel a főhadiszállásukat, addig a német válogatott egy luxuskastélyt választott. Julian Nagelsmann együttese kérdés nélkül az egyik legizgalmasabb helyszín mellett döntött, ugyanis

a történelmi Graylyn Estate-ben lakik majd, miközben a közeli Wake Forest Egyetemen edz.

Az 1930-as években épült angol stílusú létesítményt Amerika egyik legkülönlegesebb luxusszállásaként tartják számon.

Megérkezett a német válogatott csapatbusza
Megérkezett a német válogatott csapatbusza
Fotó: JAN WOITAS / DPA

További érdekesség még, hogy Portugália a Palm Beach környékén készül a mérkőzéseire, míg Irán, amelynek világbajnoki részvétele is sokáig kérdéses volt, a mexikói Tijuanába költözött, és onnan ingáz át a csoportmeccseire.

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