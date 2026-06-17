A világbajnokság I csoportjában rendezett Irak-Norvégia mérkőzés sokáig szorosabb volt, mint amit a végeredmény mutat. A norvégok klasszisa, Erling Haaland már az első félidőben betalált, de az irakiak Aymen Hussein révén egyenlíteni tudtak. A szünet előtt azonban egy súlyos védelmi hiba után ismét Haaland volt eredményes, ezzel lélektani előnyhöz juttatva csapatát. A második félidőben Leo Ostigard is betalált, majd egy öngóllal alakult ki a 4-1-es norvég siker. A skandinávok 28 év után tértek vissza a világbajnokságra, és rögtön jelezték, hogy komoly terveik vannak a foci-vb-n.
Lionel Messi mesterhármassal kezdte a foci-vb-t
A J csoportban a címvédő Argentína Algéria ellen kezdte a tornát, és már az első fordulóban megmutatta, hogy ismét az aranyérem egyik legnagyobb esélyesének számít. Az afrikai együttes becsülettel küzdött, de a két csapat közötti minőségi különbség egyértelműen megmutatkozott. A mérkőzés hőse Lionel Messi volt, a nyolcszoros aranylabdás szerezte csapata mindhárom gólját.
Az Inter Miami szupersztárja ezzel holtversenyben a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett,
16 találatával beérte az éllovas Miroslav Klosét.
Messi először jutott mesterhármasig vb-meccsen, és a világbajnokságok történetében ő a legidősebb játékos, aki egy mérkőzésen háromszor is eredményes tudott lenni.
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