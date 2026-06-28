Az argentin válogatott már korábban bebiztosította csoportelsőségét, így az utolsó fordulóra tartalékosabb összeállításban küldte pályára csapatát Lionel Scaloni szövetségi kapitány. A foci-vb-n már öt gólnál járó Lionel Messi csak a cserepadon kapott helyet, de az argentinok az első félidőben már így is két góllal vezettek.

A foci-vb címvédője már az első félidőben két góllal vezetett Jordánia ellen

Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi újabb rekordot döntött a foci-vb-n

Az argentinok a 19. percben Giovani Lo Celso fantasztikus szabadrúgásgóljával szereztek vezetést, majd Lautaro Martínez növelte az előnyt 11-esből. A már biztosan kiesett Jordánia az 55. percben szépített Mousa Tamari révén, majd Messi is pályára lépett. Ha már beállt, lőtt is egy szép gólt, a 80. percben szabadrúgásból okosan csavart a sorfal mellett a jobb alsóba.

Ezzel Messi már hat találattal vezeti a góllövőlistát, összesen pedig már 19 gólnál jár vb-ken.

A nyolcszoros aranylabdás természetesen újabb rekordot döntött, ő lett az első, aki zsinórban 7 világbajnoki meccsen tudott eredményes lenni. Argentína 9 ponttal megnyerte a J csoportot, és a legjobb 32 között a Zöld-foki-szigetekkel találkozik majd.

Lionel Messi becomes the first men's player to score in SEVEN consecutive World Cup matches.



We're witnessing greatness 🐐 pic.twitter.com/JEwSB9HusZ — B/R Football (@brfootball) June 28, 2026

Őrület az Algéria-Ausztria meccsen

A csoport másik mérkőzésén az osztrákok Marko Arnautovic góljával szereztek vezetést, de Algéria a szünet előtt egyenlített. Az 55. percben Marcel Sabitzer révén újra Ausztriánál volt az előny, ám az afrikaiak Riyad Mahrez találatával ismét egalizálni tudtak.

A meccs végén aztán jött a hatalmas fordulat, Mahrez a 93. percben megint eredményes volt, de ezzel még nem volt vége, ugyanis az osztrákok a 96. percben egyenlíteni tudtak.

A 3-3-as eredménynek köszönhetően Ausztria a csoport második helyén végzett, de Algéria is továbbjutott csoportharmadikként – ezzel Irán búcsúzott a vb-től.