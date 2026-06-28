Az argentin válogatott már korábban bebiztosította csoportelsőségét, így az utolsó fordulóra tartalékosabb összeállításban küldte pályára csapatát Lionel Scaloni szövetségi kapitány. A foci-vb-n már öt gólnál járó Lionel Messi csak a cserepadon kapott helyet, de az argentinok az első félidőben már így is két góllal vezettek.
Messi újabb rekordot döntött a foci-vb-n
Az argentinok a 19. percben Giovani Lo Celso fantasztikus szabadrúgásgóljával szereztek vezetést, majd Lautaro Martínez növelte az előnyt 11-esből. A már biztosan kiesett Jordánia az 55. percben szépített Mousa Tamari révén, majd Messi is pályára lépett. Ha már beállt, lőtt is egy szép gólt, a 80. percben szabadrúgásból okosan csavart a sorfal mellett a jobb alsóba.
Ezzel Messi már hat találattal vezeti a góllövőlistát, összesen pedig már 19 gólnál jár vb-ken.
A nyolcszoros aranylabdás természetesen újabb rekordot döntött, ő lett az első, aki zsinórban 7 világbajnoki meccsen tudott eredményes lenni. Argentína 9 ponttal megnyerte a J csoportot, és a legjobb 32 között a Zöld-foki-szigetekkel találkozik majd.
Őrület az Algéria-Ausztria meccsen
A csoport másik mérkőzésén az osztrákok Marko Arnautovic góljával szereztek vezetést, de Algéria a szünet előtt egyenlített. Az 55. percben Marcel Sabitzer révén újra Ausztriánál volt az előny, ám az afrikaiak Riyad Mahrez találatával ismét egalizálni tudtak.
A meccs végén aztán jött a hatalmas fordulat, Mahrez a 93. percben megint eredményes volt, de ezzel még nem volt vége, ugyanis az osztrákok a 96. percben egyenlíteni tudtak.
A 3-3-as eredménynek köszönhetően Ausztria a csoport második helyén végzett, de Algéria is továbbjutott csoportharmadikként – ezzel Irán búcsúzott a vb-től.
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