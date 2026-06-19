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Foci-vb 2026

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A Liverpool nagy erőkkel keresi Mohamed Szalah utódját. Az angol sztárcsapat 100 millió eurós ajánlatot tett az RB Leipzig sztárjáért, a foci-vb-n résztvevő Yan Diomandéért.

A foci-vb-n szereplő elefántcsontparti szélső az elmúlt idény egyik legnagyobb felfedezettje volt Európában, így nem meglepő, hogy több élklub is figyelemmel követi a pályafutását. A Liverpool számára különösen fontos a támadósor megerősítése, hiszen a klub egy új korszak küszöbén áll. A mindössze 19 éves Yan Diomandét sokan Mohamed Szalah hosszú távú utódjaként emlegetik, köszönhetően robbanékonyságának, kiváló egy az egy elleni játékának és gólérzékenységének.

Yan Diomande jelenleg a foci-vb-n szerepel az elefántcsontparti válogatottban
Yan Diomande jelenleg a foci-vb-n szerepel az elefántcsontparti válogatottban
Fotó: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Liverpool 100 milliós ajánlatot tett a foci-vb tinisztárjáért

Szoboszlai Dominik klubja megtette az első lépést, ugyanis 100 millió eurót ajánlott a fiatal tehetségért, aki Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa a lipcseieknél. 

A Bundesliga-klub azonban elutasította az ajánlatot, állítólag 120 millió euró alatt nem hajlandó megválni legnagyobb értékétől. 

Diomandéra a vb-n még legalább két meccs vár, bár az elefántcsontpartiak jó eséllyel továbbjutnak majd a csoportjukból, így a 19 éves szélső ára egy erős vb-szerepléssel csak még feljebb kúszhat.

A fiatal támadó a 2025/2026-os szezonban 13 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott az RB Leipzig színeiben, miközben a világbajnokságon is felhívta már magára a figyelmet. A játékos iránt többek között a BL-címvédő Paris Saint-Germain is érdeklődik, így a Vörösöknek komoly versenyre kell számítaniuk. A klubvezetés ugyanakkor bízik benne, hogy a projekt és az anyagi feltételek meggyőzőek lesznek a tehetséges szélső számára, és a következő ajánlatukra rábólintanak majd a lipcseiek.

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