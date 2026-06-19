A foci-vb-n szereplő elefántcsontparti szélső az elmúlt idény egyik legnagyobb felfedezettje volt Európában, így nem meglepő, hogy több élklub is figyelemmel követi a pályafutását. A Liverpool számára különösen fontos a támadósor megerősítése, hiszen a klub egy új korszak küszöbén áll. A mindössze 19 éves Yan Diomandét sokan Mohamed Szalah hosszú távú utódjaként emlegetik, köszönhetően robbanékonyságának, kiváló egy az egy elleni játékának és gólérzékenységének.

Yan Diomande jelenleg a foci-vb-n szerepel az elefántcsontparti válogatottban

Fotó: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Liverpool 100 milliós ajánlatot tett a foci-vb tinisztárjáért

Szoboszlai Dominik klubja megtette az első lépést, ugyanis 100 millió eurót ajánlott a fiatal tehetségért, aki Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa a lipcseieknél.

A Bundesliga-klub azonban elutasította az ajánlatot, állítólag 120 millió euró alatt nem hajlandó megválni legnagyobb értékétől.

Diomandéra a vb-n még legalább két meccs vár, bár az elefántcsontpartiak jó eséllyel továbbjutnak majd a csoportjukból, így a 19 éves szélső ára egy erős vb-szerepléssel csak még feljebb kúszhat.

🚨 BREAKING: RB Leipzig turn down €100m proposal received from Liverpool for Yan Diomandé.



RB Leipzig want more than €100m as still try to keep him — understand €120m could be the way… for now, based on WC performances too.



Leipzig expect PSG and more clubs to join the… pic.twitter.com/mvdTKxZz8k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

A fiatal támadó a 2025/2026-os szezonban 13 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott az RB Leipzig színeiben, miközben a világbajnokságon is felhívta már magára a figyelmet. A játékos iránt többek között a BL-címvédő Paris Saint-Germain is érdeklődik, így a Vörösöknek komoly versenyre kell számítaniuk. A klubvezetés ugyanakkor bízik benne, hogy a projekt és az anyagi feltételek meggyőzőek lesznek a tehetséges szélső számára, és a következő ajánlatukra rábólintanak majd a lipcseiek.