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Foci-vb 2026

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A marokkói válogatott és a Paris Saint-Germain játékosa, Asraf Hakimi nem kerülheti el a büntetőeljárást: a versailles-i fellebbviteli bíróság megerősítette, hogy nemi erőszak vádjával bíróság elé állítják. A döntéssel elutasították a foci-vb-n szereplő sztárjátékos fellebbezését, amelynek célja az volt, hogy megakadályozza a tárgyalás megindítását.

Az ügy egy 2023 februárjában tett bejelentéshez kapcsolódik. Egy fiatal nő azt állította, hogy Asraf Hakimi a lakásán megerőszakolta. A marokkói válogatott sztárja – aki csapatával legközelebb Skócia ellen lép pályára a foci-vb-n – továbbra is mindent tagad, állítása szerint az ellene felhozott vád hamis.

A foci-vb marokkói sztárját, Asraf Hakimit nemi erőszakkal vádolják
A foci-vb marokkói sztárját, Asraf Hakimit nemi erőszakkal vádolják
Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

A foci-vb sztárját nemi erőszakkal vádolják

A fellebbviteli bíróság szerint elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ügyet tárgyalásra bocsássák. A sértett ügyvédje üdvözölte a döntést, mondván, hogy az összhangban van az ügyészség és a nyomozási bíró korábbi álláspontjával.

A vizsgálótanács úgy ítélte meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre Asraf Hakimi ellen a nemi erőszak elkövetése tekintetében. Ez a döntés megkönnyebbülést és reményt hoz ügyfelemnek... 

Azt a reményt, hogy ez a per segíteni fog más nőknek, és tovább rombolja a szexuális erőszakot övező tagadás és büntetlenség erődítményét, még a férfi futball világában is” – jelentette be Rachel-Flore Pardo, a fiatal nő ügyvédje.

Hakimi mindent tagad

Hakimi továbbra is ártatlannak vallja magát. Nyilvános reakciójában azt írta, hogy úgy érzi, „könnyű célponttá” vált, és továbbra is hamisnak tartja a vádakat. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a bíróság döntése nem bűnösséget állapít meg, hanem azt, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az ügyet tárgyaláson kell elbírálni. Hakimi bűnösségéről vagy ártatlanságáról majd a tárgyaló bíróság dönt.

A 27 éves jobbhátvéd posztján a világ legjobbjai közé tartozik. 

Hakimi a Real Madriddal egyszer, a PSG-vel kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a marokkói válogatottban pedig már 97 meccsen pályára lépett – tagja volt a négy évvel ezelőtt vb-negyedik csapatnak.

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