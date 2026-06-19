Az ügy egy 2023 februárjában tett bejelentéshez kapcsolódik. Egy fiatal nő azt állította, hogy Asraf Hakimi a lakásán megerőszakolta. A marokkói válogatott sztárja – aki csapatával legközelebb Skócia ellen lép pályára a foci-vb-n – továbbra is mindent tagad, állítása szerint az ellene felhozott vád hamis.

A foci-vb marokkói sztárját, Asraf Hakimit nemi erőszakkal vádolják

Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

A foci-vb sztárját nemi erőszakkal vádolják

A fellebbviteli bíróság szerint elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ügyet tárgyalásra bocsássák. A sértett ügyvédje üdvözölte a döntést, mondván, hogy az összhangban van az ügyészség és a nyomozási bíró korábbi álláspontjával.

A vizsgálótanács úgy ítélte meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre Asraf Hakimi ellen a nemi erőszak elkövetése tekintetében. Ez a döntés megkönnyebbülést és reményt hoz ügyfelemnek...

Azt a reményt, hogy ez a per segíteni fog más nőknek, és tovább rombolja a szexuális erőszakot övező tagadás és büntetlenség erődítményét, még a férfi futball világában is” – jelentette be Rachel-Flore Pardo, a fiatal nő ügyvédje.

🚨🚨| JUST IN: A court has ruled on whether Achraf Hakimi will 𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐑𝐈𝐀𝐋 on rape charges. ⚖️🇲🇦



A French court has decided on referring the case to trial, per RMC Sport.



[@RMCsport] pic.twitter.com/o9VrcbrttK — Goals Side (@goalsside) June 19, 2026

Hakimi mindent tagad

Hakimi továbbra is ártatlannak vallja magát. Nyilvános reakciójában azt írta, hogy úgy érzi, „könnyű célponttá” vált, és továbbra is hamisnak tartja a vádakat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a bíróság döntése nem bűnösséget állapít meg, hanem azt, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az ügyet tárgyaláson kell elbírálni. Hakimi bűnösségéről vagy ártatlanságáról majd a tárgyaló bíróság dönt.

A 27 éves jobbhátvéd posztján a világ legjobbjai közé tartozik.

Hakimi a Real Madriddal egyszer, a PSG-vel kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a marokkói válogatottban pedig már 97 meccsen pályára lépett – tagja volt a négy évvel ezelőtt vb-negyedik csapatnak.