A címvédő argentin válogatott Lionel Messi mesterhármasával nyert Algéria ellen, a torna másik nagy esélyese, Franciaország Kylian Mbappé két góljának is köszönhetően győzte le 3-1-re Szenegált. Bemutatkoztak a 28 év után újra vb-résztvevő norvégok is, a skandinávok legnagyobb sztárja, Erling Haaland két góllal kezdett a foci-vb-n, Norvégia 4-1-re verte Irakot.

Erling Haalandék is magabiztos sikerrel rajtoltak a foci-vb-n

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Lionel Messi visszaadta a labdarúgásba vetett hitünket a foci-vb-n?

A foci-vb-n eddig talán kevés szupersztártól láthattunk igazán emlékezetes teljesítményt, ám a keddi és a szerdai játéknapon az említett nagyágyúk pályára léptek. Közülük Messi – aki holtversenyben a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett – vitte az abszolút prímet, a lassan 39 éves argentin legenda három góllal járult hozzá az Algéria elleni 3-0-s győzelemhez.

Lionel Messi visszaadta a futballba vetett hitünket?

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb podcastjében erről is szó esett.

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