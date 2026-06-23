Lionel Messi kihagyott egy 11-est, ám hibáját két remekbe szabott góllal feledtette az osztrákok elleni csoportmérkőzésen. Az argentinok élő legendája a foci-vb-k történetének legjobb góllövője lett, immár 18 találattal vezeti az örökranglistát.

Lionel Messi rekordot döntött a foci-vb-n

Fotó: CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Remekelnek a világsztárok a foci-vb-n

Messiék meccse után a franciák léptek pályára magyar idő szerint hétfőn 23 órától, az Irak elleni találkozójuk a vb első viharszünete miatt majd 4 órán át tartott. Kylian Mbappé lendületét azonban ez sem törte meg, a Real Madrid extraklasszisa megint két gólt lőtt, ezzel üldözőbe vette Messit. Mbappé az örökranglistán beérte Miroslav Klosét és már csak két találattal van lemaradva az argentinok zsenijétől.

A franciák szupersztárja az idei torna góllövőlistáján is felzárkózott Messi mögé, akárcsak Erling Haaland,

aki Szenegál ellen is kétszer talált a hálóba. Jelenleg mindketten 4-4 találattal követik az 5 gólos világbajnokot.

Pályafutása első vb-jén már négy gólnál jár a norvégok sztárja, Erling Haaland

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Az algériai válogatott 2-1-re legyőzte Jordániát, a mérkőzésen a magyar bajnok ETO FC támadója, Nadir Benbuali is betalált. A 26 éves csatár gólja után elmondhatjuk, hogy negyven év után született újra olyan gól a világbajnokságok történetében, amelyet NB I-ben futballozó játékos szerzett – legutóbb erre Détári Lajos volt képes.

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