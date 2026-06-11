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Orbán Viktor keményen reagált a kormány döntésére – videó

Sport

Súlyos okai vannak: ezért nem indul a magyar csapat a Bajnokok Ligájában

Élő :
MexikóDél-afrikai Köztársaság
Kapufa mentette meg Dé-Afrikát
2026.06.11. 21:50
Kiegyenlítettebb lett a játék
2026.06.11. 21:42
Folytatódik a találkozó
2026.06.11. 21:35
Ivószünetet rendelt el a bíró
2026.06.11. 21:32
Mexikó kiegyenlített sárga lapokban
2026.06.11. 21:30
Újabb mexikói helyzet
2026.06.11. 21:28
Itt a meccs első sárga lapja
2026.06.11. 21:26
Szaúd-Arábiában játszó focistáé a vb első gólja
2026.06.11. 21:22
Vezet Mexikó!
2026.06.11. 21:18
Jól kezdtek a mexikóiak
2026.06.11. 21:14
Máris itt az első komoly helyzet
2026.06.11. 21:12
Salma Hayek is pályára lépett
2026.06.11. 21:11
Elkezdődött az összecsapás
2026.06.11. 21:06
Most már tényleg csak másodpercek vannak hátra
2026.06.11. 21:05
A legjobb harmadikoknak is lesz esélyük
2026.06.11. 21:04
Andrea Bocelli a középkörben
2026.06.11. 21:00
Hamarosan kezdődik a nyitómeccs
2026.06.11. 20:56
Íme, a mai kezdőcsapatok:
2026.06.11. 20:48
Pocsék formában a dél-afrikaiak
2026.06.11. 20:44
Messi és Ronaldo magasságaiban a mexikóiak legendás kapusa
2026.06.11. 20:38
16 év után visszatért a 2010-es házigazda
2026.06.11. 20:28
Kiegyenlített csoport, rutinos edzők
2026.06.11. 20:21
Maradona árnyékában indul a nyitómeccs
2026.06.11. 20:12
Élő közvetítés
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A focivilág szeme csütörtök este Mexikóvárosra szegeződik, ahol végre kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika ellen lép pályára a legendás Azteca Stadionban. Érdekesség, hogy tizenhat évvel ezelőtt éppen ez a két csapat játszotta a 2010-es foci-vb nyitómérkőzését is. Kövesse velünk az eseményeket percről percre!

A 21 órakor kezdődő találkozót az Origo élő szöveges tudósításban közvetíti. Tartsanak velünk!

 

21:50
2026. június 11.
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Kapufa mentette meg Dé-Afrikát

Az első félidő végét megnyomta Mexikó: előbb Jiménez lövését védte Williams bravúrral, majd a gólszerző, Quinones találta el a bal kapufát.

21:42
2026. június 11.
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Kiegyenlítettebb lett a játék

Legalábbis ami a labdabirtoklást illeti. A mexikóiak – talán tudatosan is – visszahúzódtak a saját térfelükre, de a dél-afrikai együttes viszont továbbra sem tud veszélyes helyzetet kialakítani. 

21:35
2026. június 11.
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Folytatódik a találkozó

1-0-s mexikói vezetésről folytatódik a meccs.

21:32
2026. június 11.
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Ivószünetet rendelt el a bíró

Három perc hidratációs szünet következik. Ez is a torna egyik újdonsága, amelyet minden félidőben láthatunk majd időjárástól függetlenül.

21:30
2026. június 11.
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Mexikó kiegyenlített sárga lapokban

Gutiérrez kapott sárga lapot, miután buktatta Mokoenát.

21:28
2026. június 11.
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Újabb mexikói helyzet

Kissé leült az iram, a dél-afrikaiak jobbára védekeznek és aprítanak, Quinones távoli lövése viszont nem sokkal kerülte el a bal felső sarkot.

21:26
2026. június 11.
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Itt a meccs első sárga lapja

A dél-afrikai Teboho Mokoena kapta a sárga lapos figyelmeztetést.

21:22
2026. június 11.
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Szaúd-Arábiában játszó focistáé a vb első gólja

Julián Quinones a szaúdi bajnokságban szereplő Al-Kvadszija csapatában játszik. A nem rég véget ért idényben 31 mérkőzésen 33 gólt szerzett. 

Mexico's forward #16 Julian Quinones celebrates scoring his team's first goal with teammates defender #15 Israel Reyes and defender #03 Cesar Montes during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
Mexikó gyorsan megszerezte a vezetést a vb első meccsén 
Fotó: YURI CORTEZ / AFP

 

21:18
2026. június 11.
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Vezet Mexikó!

Érett már a gól. A 9. percben a dél-afrikai kapus hibázott nagyot, a gyenge passzára Lira csapott le, majd Quinoneshez passzolt, a kapu közepébe lőtt.

21:14
2026. június 11.
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Jól kezdtek a mexikóiak

Ahogy az talán várható volt, a társházigazda irányítja a mérkőzést, a dél-afrikai csapatnak át kell vészelnie az első 15 percet. 

21:12
2026. június 11.
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Máris itt az első komoly helyzet

Jiménez vette célba a kapu jobb alsó sarkát, ám Williams kapus hatalmasat védett.

21:11
2026. június 11.
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Salma Hayek is pályára lépett

A világhírű mexikói származású színésznő beszéde vezette fel a nyitóünnepség második részét, majd feltűnt a Fifa-elnök, Gianni Infantino mellett.

21:06
2026. június 11.
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Elkezdődött az összecsapás

A mexikóiak indították útjára a labdát.

21:05
2026. június 11.
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Most már tényleg csak másodpercek vannak hátra

Elképesztő hangulat és feszültség uralodik a meccs előtt. 

21:04
2026. június 11.
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A legjobb harmadikoknak is lesz esélyük

A korábbiaknak megfelelően a csoportok első két helyezettje jut tovább automatikusan, ugyanakkor a nyolc legjobb csoportharmadik is csatlakozik a 32-es mezőnyhöz. A korábbi hagyományokkal ellentétben viszont ezúttal már nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmény rangsorol elsőként, a harmadikak összevetésében ennek hiányában a megszerzett pontok száma után a gólkülönbség, majd a szerzett gólok száma következik. 

21:00
2026. június 11.
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Andrea Bocelli a középkörben

A világhírű olasz operaénekes, Andrea Bocelli és a dél-koreai énekesnő, EJAE közöse előadták a DNA című dalt, közben a csapatok összes játékosa felvonult, de újításként ezúttal félkör ívben, egymással szemben álltak fel.

20:56
2026. június 11.
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Hamarosan kezdődik a nyitómeccs

A csapatok már a pályán.

20:48
2026. június 11.
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Íme, a mai kezdőcsapatok:

Mexikó: Rangel - Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutiérrez, Fidalgo, Quinones - Jiménez
Dél-Afrika: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners

20:44
2026. június 11.
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Pocsék formában a dél-afrikaiak

Az afrikai csapat vb-felkészülése nem sikerült a legjobban, sőt kifejezetten gyenge eredményeket értek el, idén ugyanis még nyeretlenek, – pedig nem a legnívósabb ellenfelekkel játszottak – három döntetlent mellett kétszer kikaptak. Ezzel szemben Mexikó nyolcmeccs óta veretlen: közvetlenül a vb előtt 5-1-re ütötte ki a szerbeket, de Portugáliával és Belgiummal is döntetlent játszott tavasszal.

20:38
2026. június 11.
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Messi és Ronaldo magasságaiban a mexikóiak legendás kapusa

Guillermo Ochoa pályafutása hatodik világbajnokságán szerepelhet, akárcsak Lionel Messi, vagy Cristiano Ronaldo. A 40 éves mexikói kapus évtizedek óta a mexikói futball egyik kultikus alakja, de már a torna előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó fellépése. Ochoa az eddigi vb-ken több emlékezetes pillanatot is szerzett a szurkolóknak, köztük a 2014-es tornán Brazília ellen, vagy 2018-ban a Németország elleni csoportmérkőzésen, ahol 9 bravúros védését mutatott be. A mexikói hálóőr végül 25 védéssel zárta az oroszországi világbajnokságot.

Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa takes part in a training session at Centro de Alto Rendimiento (CAR) in Mexico City on June 10, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football match between Mexico and South Africa. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
Guillermo Ochoa számos alkalommal nyújtott világklasszis teljesítményt a világbajnokságon
Fotó: YURI CORTEZ / AFP

 

20:28
2026. június 11.
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16 év után visszatért a 2010-es házigazda

A dél-afrikai válogatott 2010 után tért vissza a világbajnokság mezőnybe. Hugo Broos az elmúlt négy évben remek munkát végzett, hiszen a 2023-as Afrika Kupán harmadik lett együttese, a legutóbbi tornán pedig egészen a negyeddöntőig menetelt. A dél-afrikai keretben nincsenek nagy nevek, de a csapategység miatt veszélyesek lehetnek.

 

20:21
2026. június 11.
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Kiegyenlített csoport, rutinos edzők

Az A csoportban Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea és csehország szerepel. nem túlzás azt állítani, hogy ez a torna egyik legkiegyenlítettebb négyese. Érdekesség, hogy a csoport két tagjának, a dél-afrikai és a cseh csapatnak is a torna egyik legidősebb szövetségi kapitánya van, a belga Hugo Broos, és a cseh Miroslav Koubek személyében. A két szakember egyaránt 74 éves, náluk csak az újonc curacaói válogatottat irányító 78 éves holland edzőlegenda, Dick Advocaat idősebb.

20:12
2026. június 11.
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Maradona árnyékában indul a nyitómeccs

Napra pontosan tizenhat évvel ezelőtt, 2010. június 11-én éppen Dél-Afrika és Mexikó válogatottja vívta a világbajnokság nyitómérkőzését. A johannesburgi találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Most a felek a legendás Azteca Stadionban nyitják meg a 2026-os foci-vb-t – abban a stadionban, ahol 40 évvel ezelőtt Diego Maradona szerezte az „Isten keze” néven elhíresült gólját Anglia ellen. A mexikóvárosi Azteca Stadion ráadásul  legrutinosabb házigazda, hiszen immár harmadszor ad otthont egy vb-nyitómeccsnek az 1970-es és az 1986-os első meccsek után.

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