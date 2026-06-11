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Kapufa mentette meg Dé-Afrikát
Az első félidő végét megnyomta Mexikó: előbb Jiménez lövését védte Williams bravúrral, majd a gólszerző, Quinones találta el a bal kapufát.
Kiegyenlítettebb lett a játék
Legalábbis ami a labdabirtoklást illeti. A mexikóiak – talán tudatosan is – visszahúzódtak a saját térfelükre, de a dél-afrikai együttes viszont továbbra sem tud veszélyes helyzetet kialakítani.
Folytatódik a találkozó
1-0-s mexikói vezetésről folytatódik a meccs.
Ivószünetet rendelt el a bíró
Három perc hidratációs szünet következik. Ez is a torna egyik újdonsága, amelyet minden félidőben láthatunk majd időjárástól függetlenül.
Mexikó kiegyenlített sárga lapokban
Gutiérrez kapott sárga lapot, miután buktatta Mokoenát.
Újabb mexikói helyzet
Kissé leült az iram, a dél-afrikaiak jobbára védekeznek és aprítanak, Quinones távoli lövése viszont nem sokkal kerülte el a bal felső sarkot.
Itt a meccs első sárga lapja
A dél-afrikai Teboho Mokoena kapta a sárga lapos figyelmeztetést.
Szaúd-Arábiában játszó focistáé a vb első gólja
Julián Quinones a szaúdi bajnokságban szereplő Al-Kvadszija csapatában játszik. A nem rég véget ért idényben 31 mérkőzésen 33 gólt szerzett.
Vezet Mexikó!
Érett már a gól. A 9. percben a dél-afrikai kapus hibázott nagyot, a gyenge passzára Lira csapott le, majd Quinoneshez passzolt, a kapu közepébe lőtt.
Jól kezdtek a mexikóiak
Ahogy az talán várható volt, a társházigazda irányítja a mérkőzést, a dél-afrikai csapatnak át kell vészelnie az első 15 percet.
Máris itt az első komoly helyzet
Jiménez vette célba a kapu jobb alsó sarkát, ám Williams kapus hatalmasat védett.
Salma Hayek is pályára lépett
A világhírű mexikói származású színésznő beszéde vezette fel a nyitóünnepség második részét, majd feltűnt a Fifa-elnök, Gianni Infantino mellett.
Elkezdődött az összecsapás
A mexikóiak indították útjára a labdát.
Most már tényleg csak másodpercek vannak hátra
Elképesztő hangulat és feszültség uralodik a meccs előtt.
A legjobb harmadikoknak is lesz esélyük
A korábbiaknak megfelelően a csoportok első két helyezettje jut tovább automatikusan, ugyanakkor a nyolc legjobb csoportharmadik is csatlakozik a 32-es mezőnyhöz. A korábbi hagyományokkal ellentétben viszont ezúttal már nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmény rangsorol elsőként, a harmadikak összevetésében ennek hiányában a megszerzett pontok száma után a gólkülönbség, majd a szerzett gólok száma következik.
Andrea Bocelli a középkörben
A világhírű olasz operaénekes, Andrea Bocelli és a dél-koreai énekesnő, EJAE közöse előadták a DNA című dalt, közben a csapatok összes játékosa felvonult, de újításként ezúttal félkör ívben, egymással szemben álltak fel.
Hamarosan kezdődik a nyitómeccs
A csapatok már a pályán.
Íme, a mai kezdőcsapatok:
Mexikó: Rangel - Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutiérrez, Fidalgo, Quinones - Jiménez
Dél-Afrika: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners
Pocsék formában a dél-afrikaiak
Az afrikai csapat vb-felkészülése nem sikerült a legjobban, sőt kifejezetten gyenge eredményeket értek el, idén ugyanis még nyeretlenek, – pedig nem a legnívósabb ellenfelekkel játszottak – három döntetlent mellett kétszer kikaptak. Ezzel szemben Mexikó nyolcmeccs óta veretlen: közvetlenül a vb előtt 5-1-re ütötte ki a szerbeket, de Portugáliával és Belgiummal is döntetlent játszott tavasszal.
Messi és Ronaldo magasságaiban a mexikóiak legendás kapusa
Guillermo Ochoa pályafutása hatodik világbajnokságán szerepelhet, akárcsak Lionel Messi, vagy Cristiano Ronaldo. A 40 éves mexikói kapus évtizedek óta a mexikói futball egyik kultikus alakja, de már a torna előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó fellépése. Ochoa az eddigi vb-ken több emlékezetes pillanatot is szerzett a szurkolóknak, köztük a 2014-es tornán Brazília ellen, vagy 2018-ban a Németország elleni csoportmérkőzésen, ahol 9 bravúros védését mutatott be. A mexikói hálóőr végül 25 védéssel zárta az oroszországi világbajnokságot.
16 év után visszatért a 2010-es házigazda
A dél-afrikai válogatott 2010 után tért vissza a világbajnokság mezőnybe. Hugo Broos az elmúlt négy évben remek munkát végzett, hiszen a 2023-as Afrika Kupán harmadik lett együttese, a legutóbbi tornán pedig egészen a negyeddöntőig menetelt. A dél-afrikai keretben nincsenek nagy nevek, de a csapategység miatt veszélyesek lehetnek.
Kiegyenlített csoport, rutinos edzők
Az A csoportban Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea és csehország szerepel. nem túlzás azt állítani, hogy ez a torna egyik legkiegyenlítettebb négyese. Érdekesség, hogy a csoport két tagjának, a dél-afrikai és a cseh csapatnak is a torna egyik legidősebb szövetségi kapitánya van, a belga Hugo Broos, és a cseh Miroslav Koubek személyében. A két szakember egyaránt 74 éves, náluk csak az újonc curacaói válogatottat irányító 78 éves holland edzőlegenda, Dick Advocaat idősebb.
Maradona árnyékában indul a nyitómeccs
Napra pontosan tizenhat évvel ezelőtt, 2010. június 11-én éppen Dél-Afrika és Mexikó válogatottja vívta a világbajnokság nyitómérkőzését. A johannesburgi találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Most a felek a legendás Azteca Stadionban nyitják meg a 2026-os foci-vb-t – abban a stadionban, ahol 40 évvel ezelőtt Diego Maradona szerezte az „Isten keze” néven elhíresült gólját Anglia ellen. A mexikóvárosi Azteca Stadion ráadásul legrutinosabb házigazda, hiszen immár harmadszor ad otthont egy vb-nyitómeccsnek az 1970-es és az 1986-os első meccsek után.