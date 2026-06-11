A korábbiaknak megfelelően a csoportok első két helyezettje jut tovább automatikusan, ugyanakkor a nyolc legjobb csoportharmadik is csatlakozik a 32-es mezőnyhöz. A korábbi hagyományokkal ellentétben viszont ezúttal már nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmény rangsorol elsőként, a harmadikak összevetésében ennek hiányában a megszerzett pontok száma után a gólkülönbség, majd a szerzett gólok száma következik.