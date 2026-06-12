Raúl Jiménez a mexikói válogatott egyik legnagyobb közönségkedvence, aki 127. válogatott meccsén megszerezte a 46. gólját és ezzel lezárta a Dél-Afrika elleni, végül 2-0-ra megnyert meccset. Ő szerezte csapata második gólját. A foci-vb hazai hőse pár éve az életéért küzdött.

A foci-vb mexikói hőse lett Raúl Jiménez

Fotó: RODRIGO OROPEZA / AFP

A foci-vb hőse majdnem meghalt a pályán

Csoda, hogy ma itt lehetek

– mondta egyszer Jiménez arra a pillanatra visszagondolva, amely kis híján véget vetett az életének.

Közel hat év telt el azóta, hogy a Wolverhampton Wanderers játékosaként életveszélyes koponyatörést szenvedett az Arsenal elleni Premier League-mérkőzésen. Az, hogy nemcsak túlélte a balesetet, hanem visszatért a pályára, sőt ismét eljutott arra a szintre, ahol korábban volt – vagyis újra rendszeresen gólt szerzett a Premier League-ben és a válogatottban –, önmagában is csodaszámba megy.

Jiménez nem emlékszik arra a szögletre, amely örökre megváltoztatta az életét.

2020 novemberében, 29 évesen pályafutása csúcsán járt. A Wolverhampton meghatározó csatára volt, akit akkoriban a Manchester Uniteddel és a Barcelonával is kapcsolatba hoztak. Az Arsenal elleni mérkőzésen a megszokott módon visszalépett védekezni egy szögletnél, amikor teljes erővel összeütközött David Luiz fejével.

A Covid-járvány miatti üres stadionban különösen ijesztően visszhangzott a csattanás.

Csapattársa, Conor Coady azonnal észrevette, hogy nagy a baj. „Csukva volt a szeme, vér folyt az orrából. Láttam, hogy nincs magánál” – emlékezett vissza.

Jiménezt azonnal egy londoni kórházba szállították, ahol életmentő műtéten esett át. „A koponyám eltört, és vérzés alakult ki az agyamban. A vérzés nyomta az agyamat, ezért kellett azonnal megoperálni” – mondta később.

Raúl Jiménez ma már kisebb fejvédővel játszik

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az orvosok szerint a pályán kapott gyors ellátás nélkül tragikusabb vége is lehetett volna a történetnek. A műtét utáni napokban senki sem tudta, milyen állapotban lesz, és egyáltalán képes lesz-e normális életet élni. Óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor a csatár a csapat WhatsApp-csoportjában üzent társainak, hogy jól van.