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Raúl Jiménez mesébe illő visszatéréssel tette emlékezetessé Mexikó vb-rajtját: a 127. válogatott mérkőzésén megszerezte 46. gólját, és lezárta a Dél-Afrika ellen 2-0-ra megnyert nyitómeccset. A hazai közönségkedvenc találata azért is különleges, mert néhány éve még az életéért küzdött egy súlyos fejsérülés után, most pedig 35 évesen megszerezte első foci-vb-gólját és a világbajnokság első napjának egyik hőse lett.

Raúl Jiménez a mexikói válogatott egyik legnagyobb közönségkedvence, aki 127. válogatott meccsén megszerezte a 46. gólját és ezzel lezárta a Dél-Afrika elleni, végül 2-0-ra megnyert meccset. Ő szerezte csapata második gólját. A foci-vb hazai hőse pár éve az életéért küzdött.

A foci-vb mexikói hőse lett Raúl Jiménez
A foci-vb mexikói hőse lett Raúl Jiménez
Fotó: RODRIGO OROPEZA / AFP

A foci-vb hőse majdnem meghalt a pályán

Csoda, hogy ma itt lehetek

 – mondta egyszer Jiménez arra a pillanatra visszagondolva, amely kis híján véget vetett az életének.

Közel hat év telt el azóta, hogy a Wolverhampton Wanderers játékosaként életveszélyes koponyatörést szenvedett az Arsenal elleni Premier League-mérkőzésen. Az, hogy nemcsak túlélte a balesetet, hanem visszatért a pályára, sőt ismét eljutott arra a szintre, ahol korábban volt – vagyis újra rendszeresen gólt szerzett a Premier League-ben és a válogatottban –, önmagában is csodaszámba megy.

Jiménez nem emlékszik arra a szögletre, amely örökre megváltoztatta az életét.

2020 novemberében, 29 évesen pályafutása csúcsán járt. A Wolverhampton meghatározó csatára volt, akit akkoriban a Manchester Uniteddel és a Barcelonával is kapcsolatba hoztak. Az Arsenal elleni mérkőzésen a megszokott módon visszalépett védekezni egy szögletnél, amikor teljes erővel összeütközött David Luiz fejével.

A Covid-járvány miatti üres stadionban különösen ijesztően visszhangzott a csattanás.

Csapattársa, Conor Coady azonnal észrevette, hogy nagy a baj. „Csukva volt a szeme, vér folyt az orrából. Láttam, hogy nincs magánál” – emlékezett vissza.

Jiménezt azonnal egy londoni kórházba szállították, ahol életmentő műtéten esett át. „A koponyám eltört, és vérzés alakult ki az agyamban. A vérzés nyomta az agyamat, ezért kellett azonnal megoperálni” – mondta később.

Wolverhampton Wanderers' Mexican striker Raul Jimenez controls the ball during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on December 4, 2021. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Raúl Jiménez ma már kisebb fejvédővel játszik
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az orvosok szerint a pályán kapott gyors ellátás nélkül tragikusabb vége is lehetett volna a történetnek. A műtét utáni napokban senki sem tudta, milyen állapotban lesz, és egyáltalán képes lesz-e normális életet élni. Óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor a csatár a csapat WhatsApp-csoportjában üzent társainak, hogy jól van.

Két héttel később már meglátogatta a Wolverhampton edzését. Sápadt volt, bizonytalanul mozgott, és egy nagy kalap takarta a fején maradt heget. Néhány héttel később már labdázott, kutyát sétáltatott és lassan visszatért a hétköznapokhoz, de sokat kellett pihennie, és egyensúlyproblémákkal is küzdött.

Rengeteg segítséget kapott, köztük Petr Cechtől is, aki korábban hasonló sérülés után tért vissza. Először hablabdákkal gyakorolta a fejelést, később műanyag labdákkal, végül fél év elteltével újra rendes futball-labdával edzhetett. Ekkor jelent meg rajta az a védő fejpánt is, amely azóta pályafutása állandó kísérője lett.

Első gólja a visszatérés után különösen emlékezetes volt. A Southampton elleni bajnokin győztes találatot szerzett, majd hatalmas érzelmi kitöréssel ünnepelt, mint csütörtök este a világbajnokságon is.

A fejeléseknél bizonytalanná vált, a fejpánt is nehezítette a játékát, önbizalma pedig megrendült. Formája visszaesett, egy idő után kiszorult a csapatból, majd a 2022–23-as idényben egyetlen Premier League-gólt sem szerzett.

Sokan úgy gondolták, pályafutása véget ért. A fordulatot a Fulham hozta el számára.

Marco Silva irányítása alatt átalakította a játékát. Már nem az a mindenhová odaérő, robbanékony csatár, mint korábban, hanem inkább technikai tudására, játékintelligenciájára és munkabírására épít.

NASHVILLE, TENNESSEE - SEPTEMBER 09: Raul Jimenez #9 of Mexico looks on during the second half of the International Friendly match against South Korea at GEODIS Park on September 09, 2025 in Nashville, Tennessee. Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP (Photo by Johnnie Izquierdo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A sérülés nyomait mindig viselni fogja
Fotó: JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 2024–25-ös idényben klubjában és a válogatottban összesen 18 gólt szerzett, és kulcsszerepet játszott abban, hogy Mexikó megnyerte az Arany-kupát.

Jiménez ezen a héten meglepetésre visszatért a Wolverhamptonhoz, amely két évre szerződtette. Ez is jelzi, mennyire erős érzelmi kapcsolat fűzi a klubhoz, ahol pályafutása legnagyobb drámáját és egyik legszebb visszatérését élte át.

„Végig úgy fogtam fel, mint egy térdsérülést, biztos voltam benne, hogy visszatérek. Soha nem gondoltam arra, hogy befejezem, hogy nem térhetek vissza. Beszéltem Petr Cech-vel, többször is írt nekem. Amikor Londonban voltunk, meg is látogatott, hozott egy sisakot, amit ő is hordott, hátha tudunk kezdeni vele valamit. Én is kaptam egy védőeszközt, de ha rajtam múlik, idővel szeretném elhagyni. Az orvosok szerint egyelőre viselnem kell, mert egy újabb hasonló sérülés sokkal veszélyesebb lehet a számomra" – mondta Jimenez, aki azóta sem hagyta el a védőeszközt, de csodával határos felépüléséről dokumentumfilm készült.

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