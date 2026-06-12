Shakira és a piros lapok vitték a show-t Mexikóban, történelmi újítással kezdődött a világbajnokság

Shakira indította útjára minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnokságát a társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni nyitómérkőzése előtt. A kolumbiai világsztár a nigériai rapper Burna Boy oldalán adta elő a torna új hivatalos himnuszát, a Dai Dai („Gyerünk!”) című dalt, amely az előttünk álló öt hét futballünnepét hivatott jelképezni. A mexikóvárosi Azték Stadionban rendezett látványos nyitóünnepséget ugyan viharfenyegetés kísérte, de ez sem zavarta meg a show-t. Pénteken további megnyitóünnepségeket rendeznek az Egyesült Államokban és Kanadában is, a foci-vb többi rendezőjénél.
A foci-vb megnyitóját csak Shakira dobta fel
Shakira és Burna Boy táncosok gyűrűjében lépett fel a pálya közepén felállított óriási aranyszínű világbajnoki trófea körül, miközben tűzijátékok világították be az eget. A kolumbiai énekesnő hazája sárga-fehér színeit idéző ruhában lépett színpadra. Ez volt a második alkalom, hogy világbajnoki himnuszt adott elő, hiszen a 2010-es dél-afrikai torna emlékezetes dala, a Waka Waka is az ő nevéhez fűződött, de összességében már negyedszer lépett fel világbajnokságon.
A két előadó látványos produkcióval szórakoztatta a közönséget, Shakira pedig jellegzetes táncmozdulataival és energiájával ismét megőrjítette a szurkolókat.
A műsor kezdetén mexikói műsorvezető köszöntötte a világot, majd a show elején latin-amerikai és nemzetközi sztárok váltották egymást. A mexikói énekes-dalszerző Lila Downs spanyolul és angolul is köszöntötte a világot egy, az azték kultúrát ünneplő előadással.
Ezután a mexikói popsztár Belinda következett, akit színes ruhákba öltözött táncosok vettek körül. A „latin pop hercegnőjeként” emlegetett énekesnő a vb hivatalos albumáról adta elő a Por Ella („Érte”) című dalát. A stafétát ezután a legendás mexikói rockegyüttes, a Maná vette át, amely az 1992-es Oye Mi Amor című slágerével mozgatta meg a stadion közönségét.
A hangulatot tovább fokozta a kolumbiai J Balvin és Ryan Castro fellépése. J Balvin a 2018-as Que Calor („Micsoda hőség!”) című dalával kezdett, majd közösen előadták az Una A La Vez című számukat is. Balvin végül a Cardi B és Bad Bunny közreműködésével készült I Like It előadásával zárta produkcióját.
A mérkőzés előtt Salma Hayek hollywoodi színésznő, a 2026-os vb hivatalos FIFA-nagykövete üdvözölte a résztvevő nemzeteket és hivatalosan is megnyitotta a tornát. Ezt követően mind a 48 résztvevő ország zászlaját felvonultatták, majd Andrea Bocelli operaénekes adta elő a világbajnokság hivatalos himnuszát.
A stadion közönsége óriási ovációval fogadta a csapatokat. A dél-afrikai himnuszt Tyla énekelte el, míg a mexikóit Alejandro Fernández.
A torna történelmi jelentőségű, hiszen először rendezik meg három ország közösen: 48 válogatott szerepel, köztük a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó.
Pénteken Los Angelesben is rendeznek nyitóünnepséget, amelynek fő fellépője Katy Perry lesz, míg a műsorban szerepet kap Jason Sudeikis is, aki a népszerű Ted Lasso-sorozat főszereplőjeként vált ismertté. Torontóban Michael Bublé és Alanis Morissette lesznek a fő fellépők a kanadai megnyitón, amely az ország kulturális sokszínűségét mutatja majd be.
Újítás a meccsek előtt
A FIFA már korábban bejelentette, de most láthattuk először élesben, hogy a meccs kezdete előtt nemcsak a kezdőcsapat tagjai, hanem a cserejátékosok is kivonultak a pályára, hogy ők is a gyepszőnyegen hallgassák meg a nemzeti himnuszokat. A himnuszok alatt mindkét csapat, mind a huszonhat játékosa a középső körben lévő transzparens köré gyűlt össze.
A játékosokat fiatalok kísérték a pályára, a Chicago Bulls zseniális bevonuló zenéjére, majd a himnuszok után pirotechnikai elemek is előkerültek. Elmondhatjuk, hogy igazi show-műsor előzte meg a meccset, ami arra biztosan jó, hogy a nézőket feltüzelje a meccs előtt.
A nézőket lázba hozhatta az újítás, de a játékosokat annyira nem, kissé unalmasan csordogált a meccs, amihez talán az is hozzájárult, hogy a hazaiak a 9. percben gólt szereztek, végül pedig 2-0-ra nyertek.
A brazil bíró a második félidőben kiosztott három piros lapot, ennyit még soha nem adtak nyitómeccsen, de vb-meccsen is a négy a maximum. Érdekesség, hogy négy éve az egész világbajnokságon volt négy piros lap.
„Az első piros lapról szerintem nem kell beszélni, de a másodiknál úgy láttam, hogy a mexikói játékos akadályozta az én futballistámat. Ilyen előfordul a futballban, a játékvezető viszont másképp látta a helyzetet. Kár, hogy végül kilenc emberrel kellett befejeznünk a mérkőzést. Úgy gondolom, a csapatom jó meccset játszott. Voltak időszakok, amikor Mexikó már-már kétségbeesetten próbálta megtalálni a réseket a védekezésünkön. Ebből a szempontból minden rendben volt. Az egyetlen dolog, amiben javulnunk kell a következő mérkőzésre, az a labdabirtoklás. Ma ebben nem voltunk elég jók, ezen dolgoznunk kell. Néhány hiba túl sokba került” – mondta a meccs után Hugo Broos, a dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya.
Julián Quinones, a mexikói válogatott első góljának szerzője elmondta, csak ünnepelni és kiabálni akart a gólja után, ezért rohant a kispadhoz és kiemelte a másik gólt szerző Raúl Jiménezt, aki első világbajnoki gólját szerezte.
„Nagyon gratuláltunk neki, mert rengeteget tesz a csapatért. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a csapatnak a tagjai lehetünk, és csodálatos látni, hogy tovább gyarapítja a góljai számát a válogatottban.”
A nyitómeccset tehát Mexikó nyerte és a statisztikusok szerint ezzel máris 98 százalékos eséllyel továbbjut az A csoportból, ahol Csehország és Dél-Korea van még.
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