Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Shakira és a piros lapok vitték a show-t Mexikóban, történelmi újítással kezdődött a világbajnokság

Nem semmi!

Őrjöng Lengyelország Zelenszkij miatt – ezért borultak ki

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mexikóvárosban, a legendás Azték Stadionban volt a világbajnokság (három közül az első) megnyitóünnepsége, ami mexikói hagyományokhoz híven igen színes és temperamentumos volt. A műsor elején a stadion közepén jelent meg egy hatalmas világbajnoki trófea, köszöntötték a világot spanyolul és angolul, majd jöttek a latin-amerikai előadók. Shakira kiemelkedett, majd a foci-vb látványos újítással indult.

Shakira indította útjára minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnokságát a társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni nyitómérkőzése előtt. A kolumbiai világsztár a nigériai rapper Burna Boy oldalán adta elő a torna új hivatalos himnuszát, a Dai Dai („Gyerünk!”) című dalt, amely az előttünk álló öt hét futballünnepét hivatott jelképezni. A mexikóvárosi Azték Stadionban rendezett látványos nyitóünnepséget ugyan viharfenyegetés kísérte, de ez sem zavarta meg a show-t. Pénteken további megnyitóünnepségeket rendeznek az Egyesült Államokban és Kanadában is, a foci-vb többi rendezőjénél.

Shakira volt a foci-vb megnyitójának legnagyob sztárja
Shakira volt a foci-vb megnyitójának legnagyob sztárja
Fotó: Carl Recine/Getty Images

A foci-vb megnyitóját csak Shakira dobta fel

Shakira és Burna Boy táncosok gyűrűjében lépett fel a pálya közepén felállított óriási aranyszínű világbajnoki trófea körül, miközben tűzijátékok világították be az eget. A kolumbiai énekesnő hazája sárga-fehér színeit idéző ruhában lépett színpadra. Ez volt a második alkalom, hogy világbajnoki himnuszt adott elő, hiszen a 2010-es dél-afrikai torna emlékezetes dala, a Waka Waka is az ő nevéhez fűződött, de összességében már negyedszer lépett fel világbajnokságon.

A két előadó látványos produkcióval szórakoztatta a közönséget, Shakira pedig jellegzetes táncmozdulataival és energiájával ismét megőrjítette a szurkolókat.

A műsor kezdetén mexikói műsorvezető köszöntötte a világot, majd a show elején latin-amerikai és nemzetközi sztárok váltották egymást. A mexikói énekes-dalszerző Lila Downs spanyolul és angolul is köszöntötte a világot egy, az azték kultúrát ünneplő előadással.

Ezután a mexikói popsztár Belinda következett, akit színes ruhákba öltözött táncosok vettek körül. A „latin pop hercegnőjeként” emlegetett énekesnő a vb hivatalos albumáról adta elő a Por Ella („Érte”) című dalát. A stafétát ezután a legendás mexikói rockegyüttes, a Maná vette át, amely az 1992-es Oye Mi Amor című slágerével mozgatta meg a stadion közönségét.

A hangulatot tovább fokozta a kolumbiai J Balvin és Ryan Castro fellépése. J Balvin a 2018-as Que Calor („Micsoda hőség!”) című dalával kezdett, majd közösen előadták az Una A La Vez című számukat is. Balvin végül a Cardi B és Bad Bunny közreműködésével készült I Like It előadásával zárta produkcióját.

A mérkőzés előtt Salma Hayek hollywoodi színésznő, a 2026-os vb hivatalos FIFA-nagykövete üdvözölte a résztvevő nemzeteket és hivatalosan is megnyitotta a tornát. Ezt követően mind a 48 résztvevő ország zászlaját felvonultatták, majd Andrea Bocelli operaénekes adta elő a világbajnokság hivatalos himnuszát.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Fher Olvera performs during the Opening Ceremony ahead of the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)
Színekben nem volt hiány a mexikói megnyitón
Fotó: Luke Hales/Getty Images

A stadion közönsége óriási ovációval fogadta a csapatokat. A dél-afrikai himnuszt Tyla énekelte el, míg a mexikóit Alejandro Fernández.

A torna történelmi jelentőségű, hiszen először rendezik meg három ország közösen: 48 válogatott szerepel, köztük a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó.

Pénteken Los Angelesben is rendeznek nyitóünnepséget, amelynek fő fellépője Katy Perry lesz, míg a műsorban szerepet kap Jason Sudeikis is, aki a népszerű Ted Lasso-sorozat főszereplőjeként vált ismertté. Torontóban Michael Bublé és Alanis Morissette lesznek a fő fellépők a kanadai megnyitón, amely az ország kulturális sokszínűségét mutatja majd be.

2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
2026-os labdarúgó-világbajnokság, 2026-oslabdarúgó-világbajnokság, foci VB, megnyitóünnepség, Mexikó, USA, Egyesült Államok, 2026.06.11.
Galéria: Képeken a 2026-os foci-VB megnyitóünnepsége
1/24
Egy mexikói szurkoló integet a 2026-os labdarúgó-világbajnokság A csoportjának Mexikó–Dél-Afrika mérkőzése előtt a mexikóvárosi stadionban

Újítás a meccsek előtt

A FIFA már korábban bejelentette, de most láthattuk először élesben, hogy a meccs kezdete előtt nemcsak a kezdőcsapat tagjai, hanem a cserejátékosok is kivonultak a pályára, hogy ők is a gyepszőnyegen hallgassák meg a nemzeti himnuszokat. A himnuszok alatt mindkét csapat, mind a huszonhat játékosa a középső körben lévő transzparens köré gyűlt össze.

A játékosokat fiatalok kísérték a pályára, a Chicago Bulls zseniális bevonuló zenéjére, majd a himnuszok után pirotechnikai elemek is előkerültek. Elmondhatjuk, hogy igazi show-műsor előzte meg a meccset, ami arra biztosan jó, hogy a nézőket feltüzelje a meccs előtt.

A nézőket lázba hozhatta az újítás, de a játékosokat annyira nem, kissé unalmasan csordogált a meccs, amihez talán az is hozzájárult, hogy a hazaiak a 9. percben gólt szereztek, végül pedig 2-0-ra nyertek.

A brazil bíró a második félidőben kiosztott három piros lapot, ennyit még soha nem adtak nyitómeccsen, de vb-meccsen is a négy a maximum. Érdekesség, hogy négy éve az egész világbajnokságon volt négy piros lap.

Mexico's players celebrate at the end of the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Mexikó győzelemmel kezdte a vb-t
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

„Az első piros lapról szerintem nem kell beszélni, de a másodiknál úgy láttam, hogy a mexikói játékos akadályozta az én futballistámat. Ilyen előfordul a futballban, a játékvezető viszont másképp látta a helyzetet. Kár, hogy végül kilenc emberrel kellett befejeznünk a mérkőzést. Úgy gondolom, a csapatom jó meccset játszott. Voltak időszakok, amikor Mexikó már-már kétségbeesetten próbálta megtalálni a réseket a védekezésünkön. Ebből a szempontból minden rendben volt. Az egyetlen dolog, amiben javulnunk kell a következő mérkőzésre, az a labdabirtoklás. Ma ebben nem voltunk elég jók, ezen dolgoznunk kell. Néhány hiba túl sokba került” – mondta a meccs után Hugo Broos, a dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya.

Julián Quinones, a mexikói válogatott első góljának szerzője elmondta, csak ünnepelni és kiabálni akart a gólja után, ezért rohant a kispadhoz és kiemelte a másik gólt szerző Raúl Jiménezt, aki első világbajnoki gólját szerezte.

„Nagyon gratuláltunk neki, mert rengeteget tesz a csapatért. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a csapatnak a tagjai lehetünk, és csodálatos látni, hogy tovább gyarapítja a góljai számát a válogatottban.”

A nyitómeccset tehát Mexikó nyerte és a statisztikusok szerint ezzel máris 98 százalékos eséllyel továbbjut az A csoportból, ahol Csehország és Dél-Korea van még.

  • További cikkek:
32 év után villant újra a piros lap a vb-nyitómeccsén, rögtön három is
Őrület a lelátón, korai gól és három piros lap: Mexikó hengerelt a hangorkánban a foci-vb nyitómeccsén
Megvan a vb első gólja: a tizenhatosról köténybe – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!