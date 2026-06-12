Shakira és a piros lapok vitték a show-t Mexikóban, történelmi újítással kezdődött a világbajnokság

Shakira indította útjára minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnokságát a társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni nyitómérkőzése előtt. A kolumbiai világsztár a nigériai rapper Burna Boy oldalán adta elő a torna új hivatalos himnuszát, a Dai Dai („Gyerünk!”) című dalt, amely az előttünk álló öt hét futballünnepét hivatott jelképezni. A mexikóvárosi Azték Stadionban rendezett látványos nyitóünnepséget ugyan viharfenyegetés kísérte, de ez sem zavarta meg a show-t. Pénteken további megnyitóünnepségeket rendeznek az Egyesült Államokban és Kanadában is, a foci-vb többi rendezőjénél.

Shakira volt a foci-vb megnyitójának legnagyob sztárja

Fotó: Carl Recine/Getty Images

A foci-vb megnyitóját csak Shakira dobta fel

Shakira és Burna Boy táncosok gyűrűjében lépett fel a pálya közepén felállított óriási aranyszínű világbajnoki trófea körül, miközben tűzijátékok világították be az eget. A kolumbiai énekesnő hazája sárga-fehér színeit idéző ruhában lépett színpadra. Ez volt a második alkalom, hogy világbajnoki himnuszt adott elő, hiszen a 2010-es dél-afrikai torna emlékezetes dala, a Waka Waka is az ő nevéhez fűződött, de összességében már negyedszer lépett fel világbajnokságon.

A két előadó látványos produkcióval szórakoztatta a közönséget, Shakira pedig jellegzetes táncmozdulataival és energiájával ismét megőrjítette a szurkolókat.

🌟 HISTORY MADE!



🎤 🇨🇴 Shakira is now the FIRST artist EVER to perform at FOUR FIFA World Cups!



🎶 From “Hips Don’t Lie” vibes in 2006 to owning the 2026 opening with “Dai Dai” — the Queen of World Cup anthems doesn’t miss. pic.twitter.com/1zIwLx59TD — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 11, 2026

A műsor kezdetén mexikói műsorvezető köszöntötte a világot, majd a show elején latin-amerikai és nemzetközi sztárok váltották egymást. A mexikói énekes-dalszerző Lila Downs spanyolul és angolul is köszöntötte a világot egy, az azték kultúrát ünneplő előadással.

Ezután a mexikói popsztár Belinda következett, akit színes ruhákba öltözött táncosok vettek körül. A „latin pop hercegnőjeként” emlegetett énekesnő a vb hivatalos albumáról adta elő a Por Ella („Érte”) című dalát. A stafétát ezután a legendás mexikói rockegyüttes, a Maná vette át, amely az 1992-es Oye Mi Amor című slágerével mozgatta meg a stadion közönségét.

A hangulatot tovább fokozta a kolumbiai J Balvin és Ryan Castro fellépése. J Balvin a 2018-as Que Calor („Micsoda hőség!”) című dalával kezdett, majd közösen előadták az Una A La Vez című számukat is. Balvin végül a Cardi B és Bad Bunny közreműködésével készült I Like It előadásával zárta produkcióját.