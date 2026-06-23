A foci-vb J csoportjában rendezett mérkőzésen Jordánia szerzett vezetést az első félidő hajrájában, ám a második játékrészben Nadir Benbuali egyenlített. Az algériai válogatott gólerős csatára Rijad Mahrez szöglete után nagyszerű fejest küldött az ellenfél kapujának jobb oldalába a 69. percben.

Nadir Benbuali gólt szerzett a foci-vb-n

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Gólt szerzett a foci-vb-n az ETO csatára

A 26 éves Nadir Benbuali az előző idény végén bajnoki címet ünepelhetett a győriekkel. A labdarúgó NB I egyik legjobb csatára a 2025/2026-os szezonban 15 góllal és 6 gólpasszal járult hozzá az ETO sikeréhez, és most már azt is elmondhatja magáról, hogy világbajnokságon is eredményes tudott lenni.

Nadhir Benbouali scores his first international goal to level it up for Algeria 🇩🇿 pic.twitter.com/SmO4T1lj6S — B/R Football (@brfootball) June 23, 2026

A hajrában az algériai csapat fordítani tudott, a 82. percben ismét egy szöget után jött a gól, ezúttal a Marseille támadója, Amine Gouiri talált a kapuba.

Algéria 2-1-re nyerni tudott Jordánia ellen, ezzel bőven van még esélye a továbbjutásra, míg a közel-keleti együttes már biztosan nem juthat tovább a csoportjából.