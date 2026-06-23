A foci-vb J csoportjában rendezett mérkőzésen Jordánia szerzett vezetést az első félidő hajrájában, ám a második játékrészben Nadir Benbuali egyenlített. Az algériai válogatott gólerős csatára Rijad Mahrez szöglete után nagyszerű fejest küldött az ellenfél kapujának jobb oldalába a 69. percben.
Gólt szerzett a foci-vb-n az ETO csatára
A 26 éves Nadir Benbuali az előző idény végén bajnoki címet ünepelhetett a győriekkel. A labdarúgó NB I egyik legjobb csatára a 2025/2026-os szezonban 15 góllal és 6 gólpasszal járult hozzá az ETO sikeréhez, és most már azt is elmondhatja magáról, hogy világbajnokságon is eredményes tudott lenni.
A hajrában az algériai csapat fordítani tudott, a 82. percben ismét egy szöget után jött a gól, ezúttal a Marseille támadója, Amine Gouiri talált a kapuba.
Algéria 2-1-re nyerni tudott Jordánia ellen, ezzel bőven van még esélye a továbbjutásra, míg a közel-keleti együttes már biztosan nem juthat tovább a csoportjából.
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