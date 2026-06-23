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Foci-vb 2026

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Az Algéria-Jordánia vb-meccsen gólt szerzett az ETO FC csatára. Nadir Benbuali a szünetben állt be, majd a 69. percben egy szöglet után szép gólt fejelt a foci-vb-n.

A foci-vb J csoportjában rendezett mérkőzésen Jordánia szerzett vezetést az első félidő hajrájában, ám a második játékrészben Nadir Benbuali egyenlített. Az algériai válogatott gólerős csatára Rijad Mahrez szöglete után nagyszerű fejest küldött az ellenfél kapujának jobb oldalába a 69. percben.

Nadir Benbuali gólt szerzett a foci-vb-n
Nadir Benbuali gólt szerzett a foci-vb-n
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Gólt szerzett a foci-vb-n az ETO csatára

A 26 éves Nadir Benbuali az előző idény végén bajnoki címet ünepelhetett a győriekkel. A labdarúgó NB I egyik legjobb csatára a 2025/2026-os szezonban 15 góllal és 6 gólpasszal járult hozzá az ETO sikeréhez, és most már azt is elmondhatja magáról, hogy világbajnokságon is eredményes tudott lenni.

A hajrában az algériai csapat fordítani tudott, a 82. percben ismét egy szöget után jött a gól, ezúttal a Marseille támadója, Amine Gouiri talált a kapuba. 

Algéria 2-1-re nyerni tudott Jordánia ellen, ezzel bőven van még esélye a továbbjutásra, míg a közel-keleti együttes már biztosan nem juthat tovább a csoportjából.

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