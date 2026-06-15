A négyszeres világbajnok utolsó két világbajnokságát rendre vereséggel kezdte és ki is esett a csoportból, így nem csoda, hogy a főszereplők értékelték a 7–1-es győzelmet, ami mindenkit a brazilok elleni, 2014-es elődöntőre emlékeztetett, de a foci-vb ezen szakaszában még nem jelentenek sokat ezek a győzelmek, pláne nem egy 150 ezres ország, újonc csapata ellen.
Német henger a foci-vb első meccsén
A németek nem fukarkodtak a dicsérettel, a Bild arról írt, hogy „Houston, nincs semmi problémánk” – utalva a NASA és az amerikai űrhajók kommunikációjára, miután a meccset éppen Houstonban rendezték.
„Curaçao? Őket is kékre verjük!” – ezzel a játékos címmel jelent meg a Bild december 6-án, a csoportsorsolás után, amikor kiderült, hogy a karibi válogatott lesz Németország első ellenfele, amely most a 82. helyen áll a világranglistán.
Ez volt a német válogatott első 7–1-es vb-győzelme a 2014-es, Brazília elleni elődöntő óta. „Houston, ezúttal nincs probléma a rajtnál: az előző két világbajnokságon a német csapat elveszítette az első mérkőzését, most viszont 2014 óta először győzelemmel kezdett” – emlékeztettek a németek, akik szerint jó jel, hogy az első lövés gól lett, éppen úgy, mint a 2006-os, hazai világbajnokságon Costa Rica ellen.
Nmecha gólja után Curaçao kiegyenlített, a vendégszektorban pedig teljes eksztázis tört ki. A kapuba visszatérő Manuel Neuer egyébként a legutóbbi Európa-bajnokságon, a Spanyolország ellen hosszabbítás után 2–1-re elveszített negyeddöntőben védett a válogatottban legutóbb. Most minden idők legidősebb német válogatott játékosaként tért vissza, a rekordot korábban Lothar Matthäus tartotta 39 évvel és 91 nappal.
A német csapatot csak rövid időre zavarta meg az egyenlítés. Schlotterbeck hamar feledtette szerencsétlen megmozdulásait, amikor Brown szöglete után fejjel a kapuba talált, így 2–1-re vezetett Németország a 38. percben. Később Nmecha büntetőt harcolt ki, amit Kai Havertz lőtt be.
A második félidőben a német válogatott már a papírformának megfelelő különbséget alakított ki. Musiala, majd Brown is betalált, és a Musiala helyére beálló Undav szerzett gólt a 78. percben, végül Havertz a 88. percben állította be a 7–1-es végeredményt.
Különösen Undav hívta fel magára a figyelmet: a Bildtől 1-es osztályzatot kapott. A Welt értékelésében három játékos is a legjobb, 1-es osztályzatot kapta. Nathaniel Brown és Felix Nmecha mellett még Deniz Undav, aki két gólpasszal és egy góllal mutatkozott be csereként – ez legutóbb 2014-ben, James Rodrigueznek sikerült vb-meccsen.
Klopp is megszólalt
Miközben a szövetségi kapitány értékelte a győzelmet, a német stúdió szakértőjeként dolgozó Jürgen Klopp váratlanul nyilvánosan bocsánatot kért Nagelsmanntól. A háttérben Klopp egyik, a vb nyitómérkőzése előtt tett félmondata állt, amely nagy visszhangot váltott ki Németországban. A korábbi Liverpool-edző akkor viccelődve azt mondta: „Szerencsére még Julian Nagelsmann állítja össze a csapatot”.
A „még” szócska gyorsan elterjedt a médiában és a közösségi oldalakon, sokan találgatták, hogy Klopp vajon csak tréfált-e, vagy rejtett üzenetet fogalmazott meg.
A Curaçao elleni mérkőzés után Klopp ismét elővette a témát. ”Még egy dologról beszélnem kell. Ennyi időnk még van rá. Mi is informálisan a csapat részei vagyunk, teljes mértékben mellettetek állunk. Már megvan az év szava számomra: a „még”. Legszívesebben szájon vágtam volna magam miatta, de akkor már késő volt, mert élő adásban voltam. Csak úgy kicsúszott a számon, semmilyen jelentősége nem volt. Arra jutottam, hogy holnapután leszek 59 éves, és még mindig tudok ostobaságokat mondani. Teljes egészében mellettetek állunk, bármit is csináltok. Semmi olyat nem mondunk vagy teszünk, ami megzavarhatná az itteni munkát” – mondta Klopp.
Nagelsmann láthatóan jókedvűen fogadta Klopp szavait, mosolyogva pacsizott a korábbi Liverpool-edzővel, valamint Thomas Müllerrel.
Nagelsmann elégedett, Neuer izgatott
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya a meccs után természetesen elégedett volt a csapatával. „Curaçao egyenlítő gólja után kellett néhány perc, mire visszataláltunk a játékunkhoz. Láthattuk, hogy ez a csapat is tud futballozni, kíváncsi vagyok, hogyan szerepelnek majd a csoport további mérkőzésein. Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy hét gólt szereztünk, és összességében a teljesítményünkkel is. Mindig fontos győzelemmel kezdeni egy tornát, örülünk, hogy ez sikerült.”
„Nagy öröm volt játszani, és a csereként beállók is sok energiát hoztak a mérkőzésbe. Jól látszik, mennyire egységes a csapat. Nem Brazília ellen játszottunk egy elődöntőben, hanem Curaçao ellen az első csoportmeccsen, de egy jó rajt akkor is rendkívül fontos. Ez megvolt, ezért elégedettek vagyunk. Még most is emlékszem az első világbajnoki mérkőzésemre, a 2010-es Ausztrália elleni találkozóra. Ugyanolyan izgatott vagyok, mintha ez lenne az első vb-m. Vagy szereted a futballt, vagy nem – ezért különleges számomra az ötödik világbajnokságom is” – tette hozzá a németek kapusa, Manuel Neuer.
A meccs legjobbjának Kai Havertzet választották, aki az önbizalmat emelte ki.
„Ha azt nézzük, hogyan futballoztunk a meccs nagy részében, elégedettek lehetünk. Ez sok önbizalmat adhat a folytatásra. Az első világbajnoki mérkőzés mindig nehéz, ezt korábban is láttuk már. Éppen ezért nagyon örülünk a 7–1-es győzelemnek. Jól kezdtük a tornát. Most a regenerációra kell koncentrálnunk, aztán teljes figyelmünket a következő mérkőzésre fordítjuk.”
Nathaniel Brown, a német válogatott védője rögtön első vb-meccsén gólt szerzett. „Leírhatatlan érzés, hogy rögtön az első világbajnoki mérkőzésemen gólt szereztem. Nagyon örülünk annak, hogy hét gólt lőttünk. A kapott gól felesleges volt, ugyanakkor lehet, hogy jót tett nekünk, mert felébresztett bennünket. Büszke vagyok a csapatra, amiért ezt követően is ugyanúgy folytattuk a játékot. A gólok fontosak és jót tesznek az önbizalmunknak, de továbbra is dolgoznunk kell a hibáink kijavításán” – mondta a Bayern München leendő játékosa.
A németek még Ecuadorral és Elefántcsontparttal találkoznak majd a csoportkörben.
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