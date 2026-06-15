A négyszeres világbajnok utolsó két világbajnokságát rendre vereséggel kezdte és ki is esett a csoportból, így nem csoda, hogy a főszereplők értékelték a 7–1-es győzelmet, ami mindenkit a brazilok elleni, 2014-es elődöntőre emlékeztetett, de a foci-vb ezen szakaszában még nem jelentenek sokat ezek a győzelmek, pláne nem egy 150 ezres ország, újonc csapata ellen.

A németek hengereltek a foci-vb-n az első meccsükön

Fotó: TOM WELLER / DPA

Német henger a foci-vb első meccsén

A németek nem fukarkodtak a dicsérettel, a Bild arról írt, hogy „Houston, nincs semmi problémánk” – utalva a NASA és az amerikai űrhajók kommunikációjára, miután a meccset éppen Houstonban rendezték.

„Curaçao? Őket is kékre verjük!” – ezzel a játékos címmel jelent meg a Bild december 6-án, a csoportsorsolás után, amikor kiderült, hogy a karibi válogatott lesz Németország első ellenfele, amely most a 82. helyen áll a világranglistán.

Ez volt a német válogatott első 7–1-es vb-győzelme a 2014-es, Brazília elleni elődöntő óta. „Houston, ezúttal nincs probléma a rajtnál: az előző két világbajnokságon a német csapat elveszítette az első mérkőzését, most viszont 2014 óta először győzelemmel kezdett” – emlékeztettek a németek, akik szerint jó jel, hogy az első lövés gól lett, éppen úgy, mint a 2006-os, hazai világbajnokságon Costa Rica ellen.

Nmecha gólja után Curaçao kiegyenlített, a vendégszektorban pedig teljes eksztázis tört ki. A kapuba visszatérő Manuel Neuer egyébként a legutóbbi Európa-bajnokságon, a Spanyolország ellen hosszabbítás után 2–1-re elveszített negyeddöntőben védett a válogatottban legutóbb. Most minden idők legidősebb német válogatott játékosaként tért vissza, a rekordot korábban Lothar Matthäus tartotta 39 évvel és 91 nappal.

A kiscsapat pillanatokig bízhatott csak a csodában

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

A német csapatot csak rövid időre zavarta meg az egyenlítés. Schlotterbeck hamar feledtette szerencsétlen megmozdulásait, amikor Brown szöglete után fejjel a kapuba talált, így 2–1-re vezetett Németország a 38. percben. Később Nmecha büntetőt harcolt ki, amit Kai Havertz lőtt be.

A második félidőben a német válogatott már a papírformának megfelelő különbséget alakított ki. Musiala, majd Brown is betalált, és a Musiala helyére beálló Undav szerzett gólt a 78. percben, végül Havertz a 88. percben állította be a 7–1-es végeredményt.