A CONCACAF-zóna nem ismeretlen Németország számára, hiszen a legutóbbi három világbajnokságon is játszott a csoportkörben egy-egy oda tartozó válogatottal. A Nationalelf 2022-ben Costa Rica, 2018-ban Mexikó, 2014 pedig az Egyesület Államok ellen lépett pályára. A 156 ezer fő lakosságú Curacao a legkisebb ország, amely valaha kijutott a foci-vb-re.

Történelmi gól ellenére német gála a foci-vb-n.

Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Történelmi gól ellenére német gála a foci-vb-n

A mérkőzést Houstonban, Texas államban rendezték az Egyesült Államokban, és a városban a kezdés előtt 31 Celsius fok volt. Németország alaposan bekezdett, Felix Nmecha már a 6. percben megszerezte a vezetést Curacao ellen. A Nationalelf egyértelműen jelezte, hogy megérkezett a világbajnokságra, azonban a gól után kissé elkényelmesedtek.

Livano Comenencia országa történetének első világbajnoki gólját szerezte egy óriási védelmi hiba után a négyszeres vb-győztes Németország ellen a 21. percben. Dick Advocaat szövetségi kapitány számára pedig rendkívül sokat jelentett ez a gól: nem csoda, hogy elsírta magát a kispadon. Julian Nagelsmann csapata azonban nem tört össze, az ivószünet után újra támadásba lendült. A mezőnyfölény a 38. percre góllá érett: Nico Schlotterbeck fejelte be a curacaoi kapuba a labdát.

This is how much it meant for Curaçao manger Dick Advocaat. 🇨🇼 pic.twitter.com/ZZ3lYZwSIH — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 14, 2026

A folytatásban Nagelsmann csapata sorra vezette a támadásokat, és többször szögletig is eljutott. A kérdés nem volt más, mint hogy Curacao képes lesz-e újabb kapott gól nélkül lehozni az első félidőt. Végül nem sikerült: Bazoer buktatta az első gól szerzőjét, Nmechát - a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A BBC szakértője, Andros Towsend szerint egyértelműen jogos döntés született: „Nmecha remek lövőcselt csinált, megtévesztette a védőjét”.

A tizenegyest Kai Havertz váltotta gólra. Az Arsenal BL-döntős csatára remekül figyelte a kapus mozgását, és kontrollálta a szituációt. Room balra vetődött, a német pedig a jobb alsóba helyezte a labdát.

Az első félidőben már négy gól is született, a csapatok nem hagyták unatkozni a nézőket. Németország abszolút mezőnyfölényben játszott: 71 százalékban birtokolta a labdát.