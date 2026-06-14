A CONCACAF-zóna nem ismeretlen Németország számára, hiszen a legutóbbi három világbajnokságon is játszott a csoportkörben egy-egy oda tartozó válogatottal. A Nationalelf 2022-ben Costa Rica, 2018-ban Mexikó, 2014 pedig az Egyesület Államok ellen lépett pályára. A 156 ezer fő lakosságú Curacao a legkisebb ország, amely valaha kijutott a foci-vb-re.
Történelmi gól ellenére német gála a foci-vb-n
A mérkőzést Houstonban, Texas államban rendezték az Egyesült Államokban, és a városban a kezdés előtt 31 Celsius fok volt. Németország alaposan bekezdett, Felix Nmecha már a 6. percben megszerezte a vezetést Curacao ellen. A Nationalelf egyértelműen jelezte, hogy megérkezett a világbajnokságra, azonban a gól után kissé elkényelmesedtek.
Livano Comenencia országa történetének első világbajnoki gólját szerezte egy óriási védelmi hiba után a négyszeres vb-győztes Németország ellen a 21. percben. Dick Advocaat szövetségi kapitány számára pedig rendkívül sokat jelentett ez a gól: nem csoda, hogy elsírta magát a kispadon. Julian Nagelsmann csapata azonban nem tört össze, az ivószünet után újra támadásba lendült. A mezőnyfölény a 38. percre góllá érett: Nico Schlotterbeck fejelte be a curacaoi kapuba a labdát.
A folytatásban Nagelsmann csapata sorra vezette a támadásokat, és többször szögletig is eljutott. A kérdés nem volt más, mint hogy Curacao képes lesz-e újabb kapott gól nélkül lehozni az első félidőt. Végül nem sikerült: Bazoer buktatta az első gól szerzőjét, Nmechát - a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A BBC szakértője, Andros Towsend szerint egyértelműen jogos döntés született: „Nmecha remek lövőcselt csinált, megtévesztette a védőjét”.
A tizenegyest Kai Havertz váltotta gólra. Az Arsenal BL-döntős csatára remekül figyelte a kapus mozgását, és kontrollálta a szituációt. Room balra vetődött, a német pedig a jobb alsóba helyezte a labdát.
Az első félidőben már négy gól is született, a csapatok nem hagyták unatkozni a nézőket. Németország abszolút mezőnyfölényben játszott: 71 százalékban birtokolta a labdát.
Musiala góljával indult a második játékrész
Jamal Musiala remek kiugratást kapott Joshua Kimmichtől, aki kiszorított szögből nagyon pontosan lőtte ki a hosszú, jobb oldali sarkot. Két Bayern München-játékos hozta össze Németország negyedik gólját.
Egyre több volt a német helyzet, érezhetően szétesett a karibi válogatott védekezése a második félidőre. Amikor Németország felpörgette a játékot, csak nyomozni tudták a labdát. A 62. percben viszont veszélyeztetett Curacao: Antonisse tekerte középre a labdát, Bacuna pedig jól fejelt kapura, de nem tudott gólt szerezni.
A 68. percig kellett várni az ötödikre. A fiatal Brown kapott remek labdát a csereként beálló Deniz Undavtól. Egy pillanatra úgy tűnt, a védő lesről indult, de a visszajátszás után egyértelművé vált, hogy érvényes a találat. A 70. percben hidratációs szünet következett, hármat is cserélt a német válogatott, a csapat minősége azonban cseppet sem esett vissza. Tah helyére Rüdiger, Nmechát Goretzka váltotta, míg Brown helyett Raum folytatta, amikor bejelentették a hivatalos, 68021-es nézőszámot a stadionban.
A németek nem tudtak leállni, Undav négy perccel becserélését követően gólpasszt, 14-gyel később pedig már gólt is szerzett. A Bundesliga góllövőlistáját a második helyen záró stuttgarti csatár 19 góllal végzett a gólkirály, Harry Kane mögött (36 találat).
Havertz tette fel a pontot az i-re: Undav újabb gólpasszt jegyezhetett, remek labdát adott az Arsenal támadójának, aki szemet gyönyörködtető találattal állította be a 7–1-es végeredményt. Nagelsmann csapata az első gól után kissé kiengedett, amely pár percre megbosszulta magát - így születhetett meg Curacao első világbajnoki gólja -, aztán viszont a németek megrázták magukat és erődemonstrációt tartottak első vb-meccsükön az Egyesült Államokban.
Eredmény, foci-vb, E csoport, 1. forduló:
Németország–Curacao 7–1 (3-1)
Játékvezető: D. Dzsajed (marokkói)
Gólszerzők: Nmecha 6. p, Schlotterbeck 38. p, Havertz 45+5. p és 88. p, Musiala 47. p, Brown 68. p, Undav 78. p, ill. Comenencia 22. p
NÉMETORSZÁG kezdőcsapata: Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown – F. Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Musiala, Wirtz – Havertz.
CURACAO kezdőcsapata: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, Hansen, Chong, J. Bacuna – Locadia.