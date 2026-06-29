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Foci-vb 2026

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A FIFA elnöke, Gianni Infantino a szurkolók körében sem túl népszerű. A foci-vb-n a német drukkerek hangot adtak elégedetlenségüknek, a szövetség első emberének keményen üzentek.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) és a szervezet elnökét már a 2026-os foci-vb előtt is rengeteg kritika érte, elsősorban a hihetetlenül magas jegyárak miatt. Az olasz-svájci sportvezetőt aztán a tornán bevezetett hidratációs szünet miatt is utolérte a népharag, ennek kapcsán Infantino magyarázkodásba kezdett. A FIFA első embere szerint az ivószünet kizárólag a játékosok érdekét szolgálja, és nem jelent további bevételt a szövetség számára, ám ez az erőtlen válasz aligha nyugtatta meg a dühös szurkolókat.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino szerint a foci-vb kapcsán minden rendben van
A FIFA elnöke, Gianni Infantino szerint a foci-vb kapcsán minden rendben van
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A német szurkolók haragja utolérte a FIFA elnökét a foci-vb-n

Az interneten futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen a német válogatott drukkerei keményen, káromkodva üzentek Infantinónak. 

Németországban finoman szólva sem túl népszerű a megosztó személyiségű sportvezető, 

akivel szemben az elmúlt években csak fokozódott az ellenszenv. A német szurkolók gyűlölete nem egyetlen konkrét ügyből fakad, hanem az évek során halmozódott fel. Sok drukker számára a FIFA és annak elnöke a futball túlzott üzletiesedésének és a sportpolitikai kompromisszumoknak a jelképe lett.

Németországban hagyományosan erős a szurkolói kultúra, amely kiáll a megfizethető jegyek, a hagyományok és a klubok önállósága mellett. Emiatt a FIFA-t sokan távoli, pénzorientált szervezetnek látják. Az elmúlt években több német szurkolói csoport FIFA-ellenes molinókat vitt mérkőzésekre, például olyan üzenetekkel, mint a „Zerschlagt die FIFA” („Zúzzátok szét a FIFA-t”).

A német szurkolói csoportok közül többen a 2034-es torna szaúdi rendezése kapcsán is felháborodtak. Német meccseken többször jelentek meg transzparensek, amelyek szerint a döntés az emberi jogokat háttérbe szorítja.

Fans display banners reading 'FIFA Mafia' during the German first division Bundesliga football match between Borussia Moenchengladbach v Borussia Dortmund in Moenchengladbach, western Germany, on November 11, 2022. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
A német szurkolók körében nem népszerű a FIFA
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

A német válogatott magyar idő szerint hétfő este 22.30-tól lép pályára Paraguay ellen a legjobb 32 között a világbajnokságon.

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