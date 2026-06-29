A Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) és a szervezet elnökét már a 2026-os foci-vb előtt is rengeteg kritika érte, elsősorban a hihetetlenül magas jegyárak miatt. Az olasz-svájci sportvezetőt aztán a tornán bevezetett hidratációs szünet miatt is utolérte a népharag, ennek kapcsán Infantino magyarázkodásba kezdett. A FIFA első embere szerint az ivószünet kizárólag a játékosok érdekét szolgálja, és nem jelent további bevételt a szövetség számára, ám ez az erőtlen válasz aligha nyugtatta meg a dühös szurkolókat.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino szerint a foci-vb kapcsán minden rendben van

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A német szurkolók haragja utolérte a FIFA elnökét a foci-vb-n

Az interneten futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen a német válogatott drukkerei keményen, káromkodva üzentek Infantinónak.

Németországban finoman szólva sem túl népszerű a megosztó személyiségű sportvezető,

akivel szemben az elmúlt években csak fokozódott az ellenszenv. A német szurkolók gyűlölete nem egyetlen konkrét ügyből fakad, hanem az évek során halmozódott fel. Sok drukker számára a FIFA és annak elnöke a futball túlzott üzletiesedésének és a sportpolitikai kompromisszumoknak a jelképe lett.

🇩🇪 German fans making their feelings about Gianni Infantino crystal clear.



🗣️ "Infantino is a son of a b*tch" pic.twitter.com/SevZyxIeG1 — Ultras Clips (@ultras_clips) June 28, 2026

Németországban hagyományosan erős a szurkolói kultúra, amely kiáll a megfizethető jegyek, a hagyományok és a klubok önállósága mellett. Emiatt a FIFA-t sokan távoli, pénzorientált szervezetnek látják. Az elmúlt években több német szurkolói csoport FIFA-ellenes molinókat vitt mérkőzésekre, például olyan üzenetekkel, mint a „Zerschlagt die FIFA” („Zúzzátok szét a FIFA-t”).

A német szurkolói csoportok közül többen a 2034-es torna szaúdi rendezése kapcsán is felháborodtak. Német meccseken többször jelentek meg transzparensek, amelyek szerint a döntés az emberi jogokat háttérbe szorítja.

A német szurkolók körében nem népszerű a FIFA

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

A német válogatott magyar idő szerint hétfő este 22.30-tól lép pályára Paraguay ellen a legjobb 32 között a világbajnokságon.