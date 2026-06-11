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Csütörtökön este Mexikó–Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik a labdarúgó-világbajnokság. A foci-vb kezdete előtt volt még egy meglepetés, amelyet a német válogatott okozott a saját szurkolóinak.

Egy igazán nagyszerű gesztussal a német válogatott játékosai a Német Labdarúgó-szövetséggel (DFB) együttműködve transzferbuszokat szerveztek azoknak a szurkolóknak a foci-vb-n, akik június 25-én (délután 4 órakor a MetLife Stadionban) az Ecuador elleni mérkőzésre utaznak East Rutherfordba, New Jersey-be (New York-i agglomeráció). A buszok a német válogatott szurkolói klubjának tagjai számára állnak rendelkezésre, és a résztvevőket sorsolás útján választják ki (mintegy 4 000 szurkoló lesz szerencsés ily módon). A csapat, élén a kapitánnyal és a Bayern München sztárjával, Joshua Kimmichhel, segíteni akart a szurkolóknak a tornára vonatkozó abszurd utazási költségek fedezésében.

Hihetetlen drága lett a tömegközlekedés a foci-vb-n
Hihetetlen drága lett a tömegközlekedés a foci-vb-n
Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A német csapat segít a szurkolóinak a foci-vb-n

Néhány héttel ezelőtt a média felkapta a New York-i tömegközlekedés felháborító árait. A közlekedési költségek heves bírálata után a NJ Transit közlekedési vállalat 150-ről 105 amerikai dollárra (körülbelül 90 euróra) csökkentette a Manhattanből a New Jersey-i MetLife Stadionba vezető 30 perces vonatút és a visszaút árát. Ez azonban a német árakhoz képest még mindig őrült magas összeg. A Sky Sport információi szerint a játékosok, Joshua Kimmich csapatkapitány vezetésével úgy döntöttek, hogy támogatják a szurkolókat.

Ez a német válogatott részéről kiváló lépés, és bár nem mindenkinek jelent majd segítséget, de legalább azoknak a szurkolóknak csökkenti a költségeket, akiknek a nevét kisorsolják.

 

 

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