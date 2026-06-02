A Bild információi szerint a német válogatott a nyári foci-vb előtt egy titkos csapatestet tartott, amelyről a nyilvánosságot teljesen kizárták, ám a lesifotósok így is lencsevégre kapták a sztárokat.

Joshua Kimmich is megjelent a párjával a foci-vb előtti összetartáson

A foci-vb előtt lazítottak a német válogatott játékosai

A németek kedd délután indulnak a chicagói világbajnoki edzőtáborba, de előtte még lazítottak egyet „hazai pályán”. A nemzeti csapat futballistái a feleségeik társaságában ellátogattak a divatos frankfurti „Zenzakan” étterembe, ahol kötetlen hangulatban vacsoráztak és beszélgettek. A rendezvényen nem minden játékos és stábtag vett részt, sőt a szakmai vezetés több ismert tagja is távol maradt. A cél azonban egyértelmű volt: a játékosok még az utazás előtt együtt töltsenek néhány órát, és tovább erősítsék a csapategységet.

A Bild információi szerint a társaság több mint két órát töltött a helyszínen, ahol a csapatkapitány Joshua Kimmich és Julian Nagelsmann szövetségi kapitány is megjelent a párjával együtt. Az est során különböző fogásokat szolgáltak fel, a hangulat pedig végig oldott maradt.

A lap úgy tudja, hogy az üdítők mellett sör is került az asztalokra,

ami jól mutatja, hogy ez nem hivatalos program, hanem egy kötetlen csapatépítő esemény volt.

A német válogatottnál egyébként nem újkeletűek az ilyen titkos összejövetelek. Az elmúlt években is többször szerveztek a nyilvánosság elől elzárt csapatprogramokat, legyen szó közös vacsoráról, bowlingozásról vagy akár gokartozásról. A német szövetségnél úgy vélik, hogy ezek az alkalmak sokat segíthetnek a játékosok közötti kapcsolatok erősítésében, ami később a pályán is megmutatkozhat.

A németek most abban bíznak, hogy a különleges csapatépítő este plusz lendületet adhat a válogatottnak a világbajnokság előtt.

A tornán ugyanis hatalmas nyomás nehezedik majd a csapatra, amely szeretné maga mögött hagyni az elmúlt évek csalódásait, és ismét a világ élvonalába tartozni.