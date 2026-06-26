A foci-vb 33 éves bírónője, Katia García a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetemen szerzett diplomát politikatudományból, majd 2015-ben amatőrként kezdett bíráskodni, 2024-ben pedig már a mexikói élvonalban vezetett mérkőzést.
A foci-vb női játékvezetőjét durván sértegették
Pályafutása eddigi csúcsának tekinthető a 2026-os labdarúgó-vb F csoportjában rendezett Tunézia-Hollandia mérkőzés, de előtte már a 2023-as női foci-vb-n, egy évvel később pedig a párizsi olimpián is bíráskodott.
García elárulta, hogy a férfi újságírók, de különösen az online újságírók ellenségeskedése egész pályafutása során végigkísérte.
Tavaly, a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napján (november 25.) közzétette azokat az üzeneteket, amelyeket online gyűlölködői küldtek neki – számolt be róla a német Bild. Íme, néhány ezek közül:
- „Abba kellene hagynotok a férfiaknak szóló sportokba való beavatkozást. Elég a kényszerített befogadásból. Menjetek vissza a konyhába.”
- „Teljesen hülye vagy, még egy átkozott meccset sem tudsz bíróként vezetni.”
- „Te tényleg hülye vagy. Menj kitakarítani a konyhát vagy a fürdőszobát.”
- „Ha nem bírod a kritikát, akkor hagyd abba! A foci csak férfiaknak való!”
- „Kivel feküdtél le, hogy profi játékvezető legyél?”
Gianni Infantino, a FIFA elnöke röviddel ezután elítélte a támadásokat, és teljes szolidaritását fejezte ki Garcíával.
A 33 éves játékvezető történelmet írt, ugyanis ő lett az első mexikói nő, aki férfi labdarúgó-vb-n meccset vezethetett.
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