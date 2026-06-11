A második gólra a 67. percig kellett várni. Raúl Jiménez a negyedik világbajnokságán szerezte meg első tornagólját, amellyel Mexikó megduplázta előnyét. A Premier League legutóbbi idényét a Fulhamnél töltő csatár egy remek fejessel vette be a dél-afrikai kaput.

Az Azték Stadionba kilátogató szurkolók látszólag nagyon élvezték a meccset. Végig énekeltek, több zenekar is játszott, valóságos hangorkán volt a stadionban.

A 84. percben a mérkőzés játékvezetője, a brazil Wilton Pereira Sampaio kiszaladt a VAR-monitorhoz, miután kollégái jeleztek neki, hogy az egyik dél-afrikai játékos támadás közben szabálytalanságot követett el. Konkrétan tarkón vágta mexikói ellenfelét. Themba Zwane a 61. percben csereként állt be, 23 perccel később pedig mehetett is zuhanyozni, megkapta a meccs második piros lapját. Ezzel pedig a következő, Csehország elleni csoportmeccset is ki kell hagynia.

Az egyik mexikói védő, César Montes is a kiállítás sorsára jutott a 92. percben. Egy teljesen fölösleges szabálytalanság volt, de a 16-os közelében, hátulról, túlontúl agresszíven buktatta a dél-afrikai támadót. A szabadrúgást pocsékan végezte el az afrikai csapat, a legurítás egyből a hazai pályán játszó társházigazdához került.

A hétperces hosszabbítás alatt már elkezdtek hazaszálingózni a nézők, de egy részük még biztosan az utcákon maradt, hogy megünnepelje hazája vb nyitómeccsen aratott győzelmét.

A világbajnokság pétek hajnalban, 4 órakor folytatódik. Dél-Korea nyitja a napot Csehország ellen, majd 21 órai kezdettel Kanada-Bosznia-Hercegovinával találkozik.

Keretben volt a legendás kapus

Guillermo Ochoa pályafutása hatodik világbajnokságán szerepelhet, akárcsak Lionel Messi, vagy Cristiano Ronaldo. A 40 éves mexikói kapus évtizedek óta a mexikói futball egyik kultikus alakja, de már a torna előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó fellépése. Ochoa az eddigi vb-ken több emlékezetes pillanatot is szerzett a szurkolóknak, köztük a 2014-es tornán Brazília ellen, vagy 2018-ban a Németország elleni csoportmérkőzésen, ahol 9 bravúros védését mutatott be. A mexikói hálóőr végül 25 védéssel zárta az oroszországi világbajnokságot. A legendás kapus ott ült a kispadon a nyitómeccsen, azonban a CD Guadalajara játékosa, Raúl Rangel védte a mexikói kaput.