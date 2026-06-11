Sztárok tömkelege, és Shakira csípője teremtette meg a hangulatot a meccs előtti hivatalos megnyitón. A foci-vb nyitómeccsét Mexikó és Dél-Afrika játszotta. A társrendező válogatottja nyolc meccs óta veretlen: döntetlent játszott a belgákkal és a portugálokkal is, a vb előtt pedig 5-1-re győzte le Szerbiát. A dél-afrikaiak azonban kimondottan rossz előjelekkel várták a világbajnoki rajtot, idén még nem tudtak meccset nyerni.
Szaúdi légiós szerezte a foci-vb első gólját 2026-ban
A mexikóiak agresszív letámadással kezdték a meccset. Több helyzetet is kidolgoztak, szögletig is eljutottak az Azték Stadionban. A nagy nyomás eredménye korán megmutatkozott a dél-afrikai kapus hibázott nagyot: a 9. percben született a 2026-os foci-vb első gólja. Julián Quinonen szerzett vezetést a hazai pályán játszó Mexikónak. A szaúdi bajnokságban szereplő Al-Kvadszija támadója, a nem rég véget ért idényben 31 meccsen 33 gólt szerzett. Érdekes lesz figyelni, hányszor örvendezteti meg góljaival a mexikóiakat a vb-n.
A 29 éves játékos Európában még nem játszott, adott esetben nagy kiugrás lehet számára a világbajnokság.
Dél-Afrika 16 év után tért vissza a világbajnokságra, miután 2010-ben házigazdaként vett részt a tornán. Az első félidőben kevés momentuma volt az afrikai csapatnak, összesen két lövéssel próbálkoztak, nagy veszélyt azonban egyik sem jelentett. A gól után Mexikó megfontoltabb akciókat vezetett, fölösleges kockázatot nem vállalt. Épített azonban góllal kecsegtető akciókat, összesen tíz lövéssel próbálkozott az első játékrészben.
Mexikó egyébként már a 18. alkalommal szerepel a világbajnokságon. Ugyanakkor vezeti azon válogatottak rangsorát, amelyek a legtöbb meccset játszották úgy, hogy sosem nyertek vb-címet.
Már a nyitómeccsen felmutatták a vb első három piros lapját
A második félidő egyből ordító mexikói helyzettel indult. A dél-afrikaiak eladták a labdát, de a társrendező nem tudta megszerezni a nyitómeccs második gólját. Nemsokkal később pedig a piros lap is előkerült. Siphephelo Sithole buktatta a gólhelyzetben lévő Gutiérrezt, aki remek kiugratást kapott, de a védő a tizenhatos előterénél utolérte. A dél-afrikaiak a tizenegyest ugyan megúszták, de a kiállítást nem. Raúl Jiménez állt a labda mögé, de a sorfal mellett álló játékosba bombázta a labdát.
A második gólra a 67. percig kellett várni. Raúl Jiménez a negyedik világbajnokságán szerezte meg első tornagólját, amellyel Mexikó megduplázta előnyét. A Premier League legutóbbi idényét a Fulhamnél töltő csatár egy remek fejessel vette be a dél-afrikai kaput.
Az Azték Stadionba kilátogató szurkolók látszólag nagyon élvezték a meccset. Végig énekeltek, több zenekar is játszott, valóságos hangorkán volt a stadionban.
A 84. percben a mérkőzés játékvezetője, a brazil Wilton Pereira Sampaio kiszaladt a VAR-monitorhoz, miután kollégái jeleztek neki, hogy az egyik dél-afrikai játékos támadás közben szabálytalanságot követett el. Konkrétan tarkón vágta mexikói ellenfelét. Themba Zwane a 61. percben csereként állt be, 23 perccel később pedig mehetett is zuhanyozni, megkapta a meccs második piros lapját. Ezzel pedig a következő, Csehország elleni csoportmeccset is ki kell hagynia.
Az egyik mexikói védő, César Montes is a kiállítás sorsára jutott a 92. percben. Egy teljesen fölösleges szabálytalanság volt, de a 16-os közelében, hátulról, túlontúl agresszíven buktatta a dél-afrikai támadót. A szabadrúgást pocsékan végezte el az afrikai csapat, a legurítás egyből a hazai pályán játszó társházigazdához került.
A hétperces hosszabbítás alatt már elkezdtek hazaszálingózni a nézők, de egy részük még biztosan az utcákon maradt, hogy megünnepelje hazája vb nyitómeccsen aratott győzelmét.
A világbajnokság pétek hajnalban, 4 órakor folytatódik. Dél-Korea nyitja a napot Csehország ellen, majd 21 órai kezdettel Kanada-Bosznia-Hercegovinával találkozik.
Keretben volt a legendás kapus
Guillermo Ochoa pályafutása hatodik világbajnokságán szerepelhet, akárcsak Lionel Messi, vagy Cristiano Ronaldo. A 40 éves mexikói kapus évtizedek óta a mexikói futball egyik kultikus alakja, de már a torna előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó fellépése. Ochoa az eddigi vb-ken több emlékezetes pillanatot is szerzett a szurkolóknak, köztük a 2014-es tornán Brazília ellen, vagy 2018-ban a Németország elleni csoportmérkőzésen, ahol 9 bravúros védését mutatott be. A mexikói hálóőr végül 25 védéssel zárta az oroszországi világbajnokságot. A legendás kapus ott ült a kispadon a nyitómeccsen, azonban a CD Guadalajara játékosa, Raúl Rangel védte a mexikói kaput.
Eredmény, foci-vb 2026, A csoport, 1. forudló:
Mexikó - Dél-Afrika 2–0 (1-0)
gólszerzők: Quinones 9.p, Jiménez 67.p
piros lap: Montes 90+2 ,ill. Sithole 49.p, Zwane 84.p
Játékvezető: Wilton Pereira Sampaio (brazil)
Mexikó kezdőcsapata: Rangel - Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutiérrez, Fidalgo, Quinones - Jiménez
Dél-Afrika kezdőcsapata: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners