Az A csoport első mérkőzései máris tartogattak meglepetéseket a foci-vb-n. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ami önmagában még nem akkora szenzáció, ám arra talán senki sem számított, hogy a nyitómeccsen három piros lapot fog kiosztani a brazil bíró. A bevezetett új szabály értelmében a játékvezetőknek a stadionban hangosbemondón keresztül kell elmagyarázniuk a VAR-döntéseket, de ez a megoldás egyelőre nehezen érthető és felesleges plusz nyomást helyez rájuk.

A foci-vb nyitómeccsén három játékost is kiállított a bíró

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

A foci-vb emlékezetes nyitómeccsel indult

Az emlékezetes nyitómérkőzés után a vb-re 20 év után visszatérő csehek is pályára léptek az A csoportban, ám hiába vezettek, végül 2-1-re kikaptak az agilisabb dél-koreaiaktól. A vb-jegyek „dinamikus árazása” miatti felháborodás sem elhanyagolható tényező az idei torna kapcsán, ugyanis ennek következtében a guadalajarai meccsen jól láthatóan üresen maradtak bizonyos széksorok – erre a jelenségre pedig a továbbiakban is lehet majd számítani.

Nézze meg legújabb videónkat: