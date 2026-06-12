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Sport

Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

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A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével vette kezdetét a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A mexikói válogatott magabiztos győzelemmel kezdett a tornán, a nyitómeccs két gólt és három piros lapot hozott. A cseh válogatott 20 év után játszott vb-mérkőzést, de hiába vezetett, Dél-Korea fordított és begyűjtötte a három pontot. Az Origo és a Magyar Nemzet közös, foci-vb-s videoműsorának újabb részében a torna első két mérkőzéséről beszélgettünk.

Az A csoport első mérkőzései máris tartogattak meglepetéseket a foci-vb-n. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ami önmagában még nem akkora szenzáció, ám arra talán senki sem számított, hogy a nyitómeccsen három piros lapot fog kiosztani a brazil bíró. A bevezetett új szabály értelmében a játékvezetőknek a stadionban hangosbemondón keresztül kell elmagyarázniuk a VAR-döntéseket, de ez a megoldás egyelőre nehezen érthető és felesleges plusz nyomást helyez rájuk. 

A foci-vb nyitómeccsén három játékost is kiállított a bíró
A foci-vb nyitómeccsén három játékost is kiállított a bíró
Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

A foci-vb emlékezetes nyitómeccsel indult

Az emlékezetes nyitómérkőzés után a vb-re 20 év után visszatérő csehek is pályára léptek az A csoportban, ám hiába vezettek, végül 2-1-re kikaptak az agilisabb dél-koreaiaktól. A vb-jegyek „dinamikus árazása” miatti felháborodás sem elhanyagolható tényező az idei torna kapcsán, ugyanis ennek következtében a guadalajarai meccsen jól láthatóan üresen maradtak bizonyos széksorok – erre a jelenségre pedig a továbbiakban is lehet majd számítani.

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