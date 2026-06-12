A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) hivatalos honlapján azt írják, hogy a torontói esemény célja, hogy bemutassa Kanada kulturális sokszínűségét, közösségeinek erejét és a futball összekötő szerepét. A foci-vb kanadai nyitóünnepségén a fellépők között olyan nemzetközileg ismert előadók szerepelnek majd, mint Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara és Jessie Reyez.
A foci-vb második napján is lesz egy nyitóünnepség
A műsort a Balich Wonder Studio közreműködésével készítették, és szervesen kapcsolódik a három házigazda ország – Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok – közös nyitóceremónia-koncepciójához. A kanadai megnyitó központi szimbóluma a világbajnoki trófea mozaikszerű megjelenítése, amely az országot alkotó kultúrák és közösségek egységét jelképezi.
A FIFA vezetése szerint az esemény egyszerre lesz a nemzeti büszkeség és a nemzetközi összefogás kifejeződése. A szervezők jelentős szurkolói részvételre számítanak, a stadion pedig már órákkal a mérkőzés előtt külön programokkal várja a látogatókat.
A megnyitót követően 21:00-től rendezik a Kanada Bosznia-Hercegovina összecsapást, amely történelmi jelentőségű, ugyanis a kanadai válogatott először játszhat pályán világbajnoki mérkőzést.
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