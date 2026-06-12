A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) hivatalos honlapján azt írják, hogy a torontói esemény célja, hogy bemutassa Kanada kulturális sokszínűségét, közösségeinek erejét és a futball összekötő szerepét. A foci-vb kanadai nyitóünnepségén a fellépők között olyan nemzetközileg ismert előadók szerepelnek majd, mint Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara és Jessie Reyez.

Michael Bublé is fellép a foci-vb kanadai megnyitóünnepségén

Fotó: Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto via AFP / NurPhoto

A foci-vb második napján is lesz egy nyitóünnepség

A műsort a Balich Wonder Studio közreműködésével készítették, és szervesen kapcsolódik a három házigazda ország – Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok – közös nyitóceremónia-koncepciójához. A kanadai megnyitó központi szimbóluma a világbajnoki trófea mozaikszerű megjelenítése, amely az országot alkotó kultúrák és közösségek egységét jelképezi.

A FIFA vezetése szerint az esemény egyszerre lesz a nemzeti büszkeség és a nemzetközi összefogás kifejeződése. A szervezők jelentős szurkolói részvételre számítanak, a stadion pedig már órákkal a mérkőzés előtt külön programokkal várja a látogatókat.

A historic Canadian Opening Ceremony 🇨🇦



Where cultures connect, Canada shines as football and music unite the world for the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

A megnyitót követően 21:00-től rendezik a Kanada Bosznia-Hercegovina összecsapást, amely történelmi jelentőségű, ugyanis a kanadai válogatott először játszhat pályán világbajnoki mérkőzést.