A paraguayi válogatottnak ez idei a kilencedik szereplése a foci-vb-k történetében. A dél-amerikai csapat legutóbb a 2010-es világbajnokságon vett részt, azóta sorozatban három tornáról is lemaradt.
A Premier League-sztár zokogott a foci-vb-n
A paraguayi válogatott szombat éjjel 3:00-kor mutatkozik be a foci-vb-n, amikor is a házigazda Egyesült Államok csapatával fog összecsapni a kaliforniai SoFi Stadionban.
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Diego Gómez, a Premier League-ben szereplő Brighton játékosa vett részt paraguayi részről. A 23 éves középpályás sírva nyilatkozott a találkozó előtt, és egyenesen Gustavo Alfaro szövetségi kapitány nyakába borult a meghatottságtól.
Gyerekkorom óta erről álmodtam, hogy világbajnokságon képviseljem a hazámat. Én általában nyugodt vagyok, de tudom, hogy Paraguay népe mennyire izgatott. Hosszú idő után lehetünk újra itt, az az igazság…
– mondta Gómez, aki hétéves volt, amikor Paraguay legutóbbi világbajnoki mérkőzést játszott.
„Nincsenek szavak. Így érzünk, egész Paraguay így érez”– vette át a szót a játékosától a szövetségi kapitány, aki egyike a foci-vb hat argentin edzőjének.
Paraguay legutóbb története legjobb vb-szereplését produkálta. A 2010-es foci-vb negyeddöntőjében a későbbi győztes spanyol válogatott kapott ki 1-0-ra, majd egy évvel később a döntőig menetelt a Copa Américán. Paraguay vb-szereplésre mégis tizenhat évet kellett várni, ehhez pedig szükség volt a mezőny kibővítésére is. Gustavo Alfaro csapata ugyanis hatodik lett a dél-amerikai selejtezősorozatban, ez korábban nem ért volna egyenes ági kijutást.
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