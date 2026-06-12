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A paraguayi válogatott sztárja elsírta magát a foci-vb előtt. Paraguay válogatottja 16 éve szerepelt legutóbb világbajnokságon, az idei visszatérés pedig rengeteget jelent a nemzeti csapat játékosainak. A csapat sztárjátékosa, a Premier League-ben szereplő Diego Gómez is annyira elérzékenyült a foci-vb-n való szerepléstől, hogy elsírta magát csapata Egyesült Államok elleni meccs előtt.

A paraguayi válogatottnak ez idei a kilencedik szereplése a foci-vb-k történetében. A dél-amerikai csapat legutóbb a 2010-es világbajnokságon vett részt, azóta sorozatban három tornáról is lemaradt. 

Paraguay legutóbb 2010-ben szerepelt foci-vb-n
Paraguay legutóbb 2010-ben szerepelt foci-vb-n 
Fotó: Juan Mabromata/AFP

A Premier League-sztár zokogott a foci-vb-n

A paraguayi válogatott szombat éjjel 3:00-kor mutatkozik be a foci-vb-n, amikor is a házigazda Egyesült Államok csapatával fog összecsapni a kaliforniai SoFi Stadionban. 

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Diego Gómez, a Premier League-ben szereplő Brighton játékosa vett részt paraguayi részről. A 23 éves középpályás sírva nyilatkozott a találkozó előtt, és egyenesen Gustavo Alfaro szövetségi kapitány nyakába borult a meghatottságtól.

Gyerekkorom óta erről álmodtam, hogy világbajnokságon képviseljem a hazámat. Én általában nyugodt vagyok, de tudom, hogy Paraguay népe mennyire izgatott. Hosszú idő után lehetünk újra itt, az az igazság…

mondta Gómez, aki hétéves volt, amikor Paraguay legutóbbi világbajnoki mérkőzést játszott. 

„Nincsenek szavak. Így érzünk, egész Paraguay így érez”– vette át a szót a játékosától a szövetségi kapitány, aki egyike a foci-vb hat argentin edzőjének. 

Gustavo Alfaro szövetségi kapitány nyakába borult a sztárjátékos
Gustavo Alfaro szövetségi kapitány nyakába borult a sztárjátékos
Fotó: Stu Forster/Getty Images North America via AFP

Paraguay legutóbb története legjobb vb-szereplését produkálta. A 2010-es foci-vb negyeddöntőjében a későbbi győztes spanyol válogatott kapott ki 1-0-ra, majd egy évvel később a döntőig menetelt a Copa Américán. Paraguay vb-szereplésre mégis tizenhat évet kellett várni, ehhez pedig szükség volt a mezőny kibővítésére is. Gustavo Alfaro csapata ugyanis hatodik lett a dél-amerikai selejtezősorozatban, ez korábban nem ért volna egyenes ági kijutást.

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