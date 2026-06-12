A paraguayi válogatottnak ez idei a kilencedik szereplése a foci-vb-k történetében. A dél-amerikai csapat legutóbb a 2010-es világbajnokságon vett részt, azóta sorozatban három tornáról is lemaradt.

Paraguay legutóbb 2010-ben szerepelt foci-vb-n

Fotó: Juan Mabromata/AFP

A Premier League-sztár zokogott a foci-vb-n

A paraguayi válogatott szombat éjjel 3:00-kor mutatkozik be a foci-vb-n, amikor is a házigazda Egyesült Államok csapatával fog összecsapni a kaliforniai SoFi Stadionban.

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Diego Gómez, a Premier League-ben szereplő Brighton játékosa vett részt paraguayi részről. A 23 éves középpályás sírva nyilatkozott a találkozó előtt, és egyenesen Gustavo Alfaro szövetségi kapitány nyakába borult a meghatottságtól.

Gyerekkorom óta erről álmodtam, hogy világbajnokságon képviseljem a hazámat. Én általában nyugodt vagyok, de tudom, hogy Paraguay népe mennyire izgatott. Hosszú idő után lehetünk újra itt, az az igazság…

– mondta Gómez, aki hétéves volt, amikor Paraguay legutóbbi világbajnoki mérkőzést játszott.

LA EMOCIÓN DE DIEGO GÓMEZ ANTES DE ENFRENTAR A USMNT 💪



El mediocampista de Paraguay 🇵🇾, ex Inter Miami, dejó una escena conmovedora en la rueda de prensa previa al debut mundialista vs. Estados Unidos 🇺🇸.



📹FIFA#Mundial #Paraguay #USA #USMNT #LA pic.twitter.com/l2gYDhtkN1 — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) June 12, 2026

„Nincsenek szavak. Így érzünk, egész Paraguay így érez”– vette át a szót a játékosától a szövetségi kapitány, aki egyike a foci-vb hat argentin edzőjének.

Gustavo Alfaro szövetségi kapitány nyakába borult a sztárjátékos

Fotó: Stu Forster/Getty Images North America via AFP

Paraguay legutóbb története legjobb vb-szereplését produkálta. A 2010-es foci-vb negyeddöntőjében a későbbi győztes spanyol válogatott kapott ki 1-0-ra, majd egy évvel később a döntőig menetelt a Copa Américán. Paraguay vb-szereplésre mégis tizenhat évet kellett várni, ehhez pedig szükség volt a mezőny kibővítésére is. Gustavo Alfaro csapata ugyanis hatodik lett a dél-amerikai selejtezősorozatban, ez korábban nem ért volna egyenes ági kijutást.